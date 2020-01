"Si hay que fusilarte, lo haremos": la simpatizante de Vox que amenazó al fundador de Teruel Existe

No están siendo tiempos fáciles para Teruel Existe. Y menos para su cabeza de lista, Tomás Guitarte. El político y arquitecto -tal y como él mismo ha denunciado- ha recibido amenazas por su decisión del 'sí' a Pedro Sánchez. Tampoco se libran de los insultos y amenazas los militantes del partido turolense. En este caso, Pepe Polo, su fundador, fue increpado cuando se encontraba en una de las céntricas plazas de Teruel, cuando atendía a los medios de comunicación. Así, la crispación es palpable en una de las ciudades que más ha sufrido la llamada 'España vaciada'. Los vecinos están divididos; la CEOE, UGT y CC.OO avalan la decisión de Guitarte y su equipo; la consideran coherente. Por su parte, la Cámara de Comercio y la ASAJA -Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos- cuestionan el acuerdo.

Y esa tensión que recorre las calles de Teruel fue más que palpable el pasado martes, cuando Polo se encontraba en directo con el programa Todo es mentira de Telecinco. En la secuencia se observa cómo una joven aparece detrás del fundador de Teruel Existe y le espeta: "Viva Vox". Tras el tenso encontronazo con la mujer, que aseguraba ser militante del partido de Santiago Abascal, se escucha a Polo decir, mientras se aleja: "Cuando me fusiles...". A lo que ella responde: "Si hay que fusilarte, lo haremos". Como informa el Diario de Teruel, Pepe Polo va a denunciar las amenazas vertidas por la mujer, que intentó justificar sus palabras afirmando que ella solamente quería alabar a Vox.

Crispación en Teruel

Como se observa, no todos los turolenses están de acuerdo con la decisión de Teruel Existe. Guitarte decidió, en el día de ayer, revalidar la presidencia del gobierno, con el apoyo de Unidas Podemos y la abstención de ERC y EH Bildu. Su voto ha motivado insultos y amenazas a la formación regionalista, así como también hacia su persona. El Ministerio del Interior tuvo que poner protección al diputado tras haber recibido más de 9.000 correos donde le pedían que votara 'no' a Sánchez. También, tuvo que ver como su pueblo, Calamocha, amanecía con pintadas contra él. "Guitarte traidor", rezaba una de las fachadas de uno de los edificios de este pequeño pueblo de poco más de 4.000 habitantes.

También, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, atendió a este diario y expresó su preocupación por el futuro de Teruel como ciudad. “A mí lo que me preocupa es la división que esto ha generado entre los turolenses, que es algo que yo nunca había visto”, expresó la alcaldesa. Emma Buj llegó a la alcaldía a mitad del pasado mandato, cuando su antecesor, Manuel Blasco, dejó el Consistorio para irse al Congreso. Entró como segunda y ganó las siguientes elecciones. Durante su mandato, presumen, “estamos atravesando una época excelente de visitas y turismo. En 2017 se batió el récord de visitas a los Amantes de Teruel, cuya mejor marca era de 2008 cuando la Expo de Zaragoza”.

Y parece ser que la decisión de Guitarte ha llegado a afectar a los hoteles de Teruel. Los comerciantes han hecho pública su queja tras las cancelaciones de varias reservas tras el 'sí' a Sánchez. “Buenos días. Espero y deseo que ustedes, como el resto de hoteles de la provincia, como también los de la oferta complementaria, tengan un año catastrófico y con pérdidas económicas como obviamente queréis para el resto del país. Saludos cordiales”. Este es uno de los mails que han recibido en la confederación de hosteleros de Teruel. Todavía no pueden cuantificar a cuánto ascienden estas anulaciones de reservas.

“Es muy pronto; estamos todavía con el asunto coleando. No sabemos si en los próximos días seguirá la tendencia. Pero sería injusto, porque están metiendo en un mismo saco a una ciudad, a unos comercios y a una especie de partido político. Yo, por ejemplo, no los voté. Pero me temo que las cancelaciones también me van a afectar. Todavía no me he encontrado con ninguna, pero son varios compañeros los que nos van compartiendo pantallazos de los mails que les mandan. Tiene pinta de que va a ir a más”, han explicado a EL ESPAÑOL. Y la presión no acaba aquí. El boicot se ha fijado, también, en los productos de la región. Entre ellos, uno de los más preciados: el jamón. El director de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) de Teruel reconoció que han recibido "algunos mails de protesta".