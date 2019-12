'El Gordo' que le había tocado a la reportera Natalia Escudero era un flaco premio: solo 5.000€

Natalia Escudero, reportera de Las Mañanas de TVE, se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del Gordo de la Navidad. La mujer, eufórica y en directo desde un restaurante de San Vicente del Raspeig (Valencia), afirmó que había sido una de las premiadas. Allí, junto a ella, se encontraban otros premiados, concretamente aquellos que habían jugado al 26.590 y habían ganado los 400.000 euros del premio. Pronto, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de que la noticia -a lo mejor- de Natalia no era tan verdadera como parecía. Por ello, la reportera ha querido aclararlo a través de las redes sociales: "Por primera vez, la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco y me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado".

"Oye, que yo tengo un décimo, que esto no es broma, que yo hago muchos sucesos. Cuando vine aquí compré uno”, confesó Natalia en antena. ”¿En serio?”, reaccionó María Casado. “En serio, pero no se lo digas a nadie”, le respondió Escudero. Tras esto, la reportera estalló de alegría y comenzó a festejar el premio junto a los otros agraciados. Gritando, bañada en champán y haciendo la conga con los premiados que se habían reunido en ese bar de San Vicente del Raspeig. Pero en una conexión posterior, Natalia aclaró a la presentadora que solamente le había tocado un "pellizco" y tal y como ha podido saber Europa Press se trata de un décimo agraciado con 5.000 euros.

#LaRadioDeTabasco Cómo regalo de Santa Claus, la reportera española Natalia Escudero se encontraba realizando un enlace en directo cuando descubrió que la lotería española tenía un décimo ganador y que era ella.#LaRadioDeTabasco #EnRedes pic.twitter.com/PAc6Ie5tg1 — La Radio de Tabasco (@LaRadioDTabasco) December 22, 2019

Tras la controversia en redes sociales, Natalia ha querido aclarar la reacción que tuvo en la conexión en directo. "Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales", comenzaba explicando Escudero. "En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo", añadía la periodista. "Es triste que Natalia Escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de RTVE", aclaraba en su cuenta de Twitter.

Hola a tod@s, sirva este tweet para primero pedir disculpas a cualquier espectador que hoy se haya sentido engañado por una servidora , al afirmar en directo que me había tocado el Gordo de Navidad en el programa LA MAÑANA. Es cierto que me ha invadido la emoción y ahora explico — natalia escudero (@nataliescudero1) December 22, 2019

"Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias, pero Natalia Escudero jamás se ha prestado a ello [..] Pido disculpas por la confusión hoy emitida y aclarada en directo y mantengo que mañana no voy a trabajar; primero porque voy a celebrar este apetitoso pellizco y tengo vacaciones", ha concluido Natalia a través de sus redes sociales.