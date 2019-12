El alcalde de Oviedo invitó a toda su familia a comer en una sidrería y pagó el Ayuntamiento: las facturas

Sentado en la mesa, a su derecha, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. A su izquierda, con una florida blusa, su mujer, Marta Suárez. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el resto de comensales acaban de degustar una estupenda comida en el restaurante Teitu, un famoso y suculento asturiano ubicado en la calle Poeta Joan Maragall, a pocos minutos del Santiago Bernabéu, en pleno centro de Madrid. Es 10 de octubre de 2019. Hay otras ilustres personalidades, fuera de plano, en esta comida institucional: el Padre Ángel, Isabel San Sebastián, María Eugenia Yagüe... Todos en las primeras mesas. Sin embargo, aparte de la mujer, la primera dama del regidor local, en la mesa de enfrente, justo de espaldas, hay tres personas. Ninguna de ellas pertenece a puestos del consistorio. Son los hijos y la nuera del primer edil de la capital del Principado.

Son los Canteli, la familia del alcalde, quien ahora manda en consistorio, la de los viajes y eventos en la capital. Los protagonistas de la famosa y polémica Presentación del Menú del Desarme que, dos meses después, continúa dando que hablar. La presentación del menú de una de las tradiciones culinarias más antiguas de la ciudad saltó a los medios de comunicación hace semanas cuando se conoció que Canteli había cargado los gastos de su mujer en aquel viaje a las arcas municipales.

EL ESPAÑOL pudo acceder a aquellas facturas y a las de otro viaje más. Ahora, este diario ha podido saber que aquella comida, de promoción del famoso banquete local, pudo ser disfrutada por dos hijos hijos y la nuera del alcalde del Partido Popular. Aparte, claro, de su mujer. Los gastos de todo el convite fueron cargados al ayuntamiento.

Aquel acto se pagó en tres partes, es decir, con tres facturas diferentes, cada una para una de las partes en las que se dividió la organización del evento. Por un lado, se cargó una factura de 1.889 euros a la empresa que regenta el restaurante en el que se produjo la comida. Fue, según los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en concepto de reserva del espacio para 54 comensales.

Otro de los cargos con los que se organizó la comida a la que fue el regidor con su familia. EL ESPAÑOL

La segunda de las facturas tiene que ver con la cocina de los menús. La preparación de las viandas corrió a cargo de otro mesón, el restaurante Bodegón de Teatinos. Se trata de una casa de comidas típica en Oviedo, regentada por Miguel Ángel de Dios, presidente de la Cofradía del Desarme y vicepresidente de Hostelería de Asturias. Fue bodegón el que se encargó de confeccionar la comida que iba a ser ingerida en esa jornada. La factura ascendió a los 780 euros.

La tercera de las facturas del evento, de 2.300 euros, pertenecía al plan de comunicación de la jornada y de la comida. La misma a la que asistieron esas cuatro personas cercanas al regidor y cuyos servicios también se incluyeron entre los gastos facturados por el consistorio: su mujer, sus dos hijos, Alfredo y Alberto, y la esposa de uno de ellos.

El vídeo de los discursos

El documento de vídeo que permite constatar la presencia de los familiares del regidor en esta comida promocional -eso sí, a cuenta del consistorio de los ovetenses-, es el que está situado sobre estas líneas. En él se pueden escuchar los discursos que aquella jornada realizaron tanto el primer edil de Oviedo como el alcalde de Madrid, y otras figuras invitadas al evento.

En una de las mesas del fondo, de espaldas a la cámara, y de espaldas a Canteli, tres personas disfrutan de las viandas dispuestas sobre la mesa, mezclados con el resto de participantes al evento. Los dos hombres lucen americana, y ella un vestido rojo. Aparecen en varios de los momentos del vídeo, y sus imágenes también fueron recogidas por distintos blogs especializados en gastronomía, como el espacio virtual "De las cosas del comer".

Todos ellos pudieron degustar los garbanzos con bacalao y espinacas, los callos y el arroz con leche. El éxito del menú lo señalan las cifras recabadas cada temporada en la ciudad. 10.000 menús por parte de los restaurantes de Oviedo en un solo día. Al final de la jornada se le otorgó al restaurante Teitu una placa en reconocimiento como Embajadores de Honor de la Cofradía del Desarme en Madrid. A todos los invitados, se les obsequió con un libro sobre la historia del Menú del Desarme.

Otra de las facturas del menú del Desarme cargados al consistorio ovetense. EL ESPAÑOL

Allí estaban sus hijos y su nuera. Justo enfrente de la mujer del alcalde, a la que algunos, en tono de mofa, se refieren ya como 'la primera dama', o 'la duquesa de Buckingham'. Ninguno de ellos ostenta cargo municipal. Ahora, diversos grupos políticos locales se preparan ya para preguntar sobre este particular al regidor y a su equipo en las próximas sesiones plenarias.

Los polémicos gastos personales

Alfredo Canteli Fernández (PP) comenzó a ostentar el bastón municipal el pasado 15 de junio. No hace más que acumular polémicas desde entonces. De las últimas que este diario pudo conocer, un viaje con su mujer cuyas factura fueron cargadas al ayuntamiento de Oviedo. O sea, pagadas por los habitantes de la ciudad. Un montante que asciende a casi 1.000 euros -concretamente, 992- en un viaje exprés de tan solo dos días de duración.

La semana en que se hicieron públicas las facturas de los gastos del regidor y su mujer, Canteli reaccionó diciendo que por supuesto, que "claro que fui con mi mujer, faltaba más. Su obligación es mantener la representatividad que le corresponde como esposa del alcalde". Volvió a insistir: mujer viaja y viene conmigo lo pagará el Ayuntamiento".

El alcalde reservó dos noches en el Hotel Liabeny, un lujoso hospedaje de cuatro estrellas situado en el número 3 de la calle de la Salud, junto a la calle Preciados y la calle del Carmen, milla de oro del comercio en la capital. Es decir, a escasos metros de la famosa administración de loterías Doña Manolita. En pleno centro de Madrid.

El regidor pagó por anticipado el alojamiento con su mujer cuando en realidad solo llegó a alojarse y a dormir allí una de las tres jornadas. Luego pasó también esa factura al consistorio.

Organización del evento del Desarme, cargado al consistorio. EL ESPAÑOL

Entre ellas figura también una comida en el restaurante Taberna Real, situado junto a la turística zona de Ópera. Se celebró el día 9 de octubre y ascendió a 180 euros. Era una mesa para cuatro personas. Allí se pudo saborear un delicioso jamón ibérico de bellota, anchoas en salazón, tomate con bonito, ensaladilla real, un rape al ajillo, dos botellas de vino a 30 euros cada una, cerveza y agua mineral.

Al conocerse todo eso, el PP nacional contestó a su propio regidor: "En un viaje oficial, el acompañante va a cuenta privada". Lo hizo de la mano de Raquel González Díez-Andino, secretaria nacional de la organización local del partido. "Yo considero -dijo- que si haces un viaje oficial es tu viaje oficial, y los acompañantes que lleve cada uno tienen su cuenta propia. Si un particular acompaña a un cargo en un viaje oficial, es a cuenta privada. Si en algún momento alguien del PP no va a seguir una conducta ejemplar y correcta, tenga por seguro que la dirección del PP tiene claro que ese no es el camino".

A partir de ahí, el primer edil asturiano reculó. Dijo que se había magnificado, y que su intención y la de su mujer es que ambos continuasen acudiendo en conjunto, en dupla infalible, a todos estos eventos, pero ha habido ya un frenazo en el discurso de Canteli. A partir de ahora, anunció, esas nuevas facturas no supondrán "gastos al ayuntamiento". Asegura que todas las facturas las pagará de su bolsillo. Desde su equipo dicen que ya no repercutirá nunca más en las arcas públicas. Y ahora surge este nuevo y polémico cargo a las arcas municipales. Todo vuelve a quedarse en familia.