El escándalo de Jesús Ángel, el concejal de CS aliado con Vox contra la ley de violencia machista

Hace un año y medio, Jesús Ángel Gascón Ames (Lima, Perú) era un auténtico desconocido para los vecinos de El Espinar (Segovia). Hoy en día es el líder de Ciudadanos en este municipio lo que le llevó a ser concejal de Medio Ambiente, Eficiencia Energética y Turismo tras las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo. Esta semana, el edil ha saltado a la fama a nivel nacional. ¿El motivo? Apoyar un manifiesto promovido por Vox y secundado por el Partido Popular para derogar la Ley de Violencia de Género. Los tres partidos de centro derecha en El Espinar argumentan que es “una ley insólita en toda Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales sólo para hombres en contra de la igualdad constitucional de los españoles”, según el documento firmado por el propio Gascón, Myriam del Pozo, portavoz del PP en el ayuntamiento, y Monserrat Sanz, portavoz de Vox.

Esta medida nace del gobierno pactado por el edil naranja, comerciante autónomo de 50 años, con los cuatro concejales del PP y los dos de Vox, lo que le sirvió a Gascón para llegar a formar parte del Ejecutivo del consistorio esta legislatura, mandando al PSOE -la formación más votada con cinco concejales- a la oposición. Pese a ello, Gascón afirma a EL ESPAÑOL que cuando hizo ese acuerdo a tres bandas el pasado 14 de junio Ciudadanos le “amenazó”. Y es que la formación liberal le dijo que “le iban a expedientar [por ese pacto] pero finalmente no le notificó nada”.

Ciudadanos, en respuesta de la firma del manifiesto contra la Ley de Violencia de Género, ha decidido expedientar a Gascón argumentando que condena la moción presentada “por ir contra los principios de la formación naranja e infravalorar un lacra que ha dejado 52 víctimas mortales en lo que va de año”. Pero a Jesús Gascón el expediente no es algo que le preocupe: “He obrado con el corazón y con mis principios. Algo que no debería perder ningún ciudadano”, se defiende. “A mí me han expedientado por solicitar la igualdad y la justicia igualitaria para todos los sexos y las unidades familiares”, explica Gascón a este periódico. “Creo que es necesario que se modifique la ley o que se haga una paralela que cumplimente la actual, porque es muy mejorable, ya que una víctima puede ser un hombre o una mujer que puede tener un agresor o una agresora detrás”, agrega.

Es inaceptable Luis. Completamente de acuerdo https://t.co/iDIIVThqip — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) November 25, 2019

De hecho, el también teniente de alcalde se ha mantenido firme en apoyar la moción que este jueves se ha votado en el Pleno municipal contraviniendo la ideología del partido naranja, que a su juicio “ha dado un giro” en su discurso sobre violencia de género. Y lo ha opinado a pesar de que Ciudadanos votó a favor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso en 2017 -278 diputados votaron a favor y 65 parlamentarios de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto se abstuvieron-.

Sólo dejaría de ser edil si se lo pide el alcalde

Aun así, Gascón, quien vive en El Espinar desde ocho hace años “enamorado de su naturaleza y de caminar por el bosque”, asegura que “sólo abandonaría su cargo como concejal” si se lo pide el alcalde popular del municipio, Javier Figueredo. En este sentido, Gascón “respeta” la decisión del grupo municipal del PP de no apoyar finalmente el manifiesto que firmaron el pasado 25 de noviembre -Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- contra la Ley de Violencia de Género. En contraparte, si es Ciudadanos el que finalmente le invita a dejar su cargo “no lo hará” y si es expulsado del partido “seguiría como concejal independiente o adscrito siempre y cuando pudiera aportar algo para mejorar este municipio”.

Fuentes de la oposición del municipio cuentan a este diario que Gascón “era una persona muy desconocida en El Espinar. De hecho, comenzó su activismo político en 2018 criticando a través de las redes sociales criticando la gestión del PSOE”, partido que ostentaba la alcaldía hasta los pasados comicios. “Preparaba así su llegada a la política, pero está claro que no compartía la ideología de Ciudadanos. Sólo se aprovechó de sus siglas para obtener votos”, agregan. “No hay más que ver que ahora reniega hasta del propio Francisco Igea”, miembro de la Ejecutiva Nacional naranja y líder de la formación en Castilla y León. Y es que Igea, a través de Twitter, ha calificado el manifiesto firmado por Gascón de “inaceptable”.

Jesús Gascón, acompañados de varios compañero de su partido.

La vida de Gascón, en realidad, siempre estuvo alejada de la política pues siempre ha sido un empresario del sector privado. De hecho, “desde los 18 años” sigue con el mismo negocio y ahora lo compagina con la vida pública. El concejal ha vivido en varios municipios del oeste de Madrid desde que tiene un año. Pero, como se ha apuntado, desde hace ocho años es vecino de Los Ángeles de San Rafael, la urbanización construida por la familia Gil y dada al ayuntamiento de El Espinar a través de una sentencia judicial en el año 2013. Es más, en este núcleo urbano, que forma parte de los cuatro que conforman el municipio de 9.200 habitantes, es “donde centró su campaña electoral pero le salió mal, ya que esperaba obtener cuatro concejales y sólo salió elegido él”, apunta a este medio la oposición.