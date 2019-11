Isco 'El Castaña', uno de los reyes del narco en La Línea, vuelve a prisión: la Audiencia revoca al juez

La Audiencia Provincial de Cádiz en su sección de Algeciras ha revocado la libertad bajo fianza de Francisco y Antonio Tejón, los dos hermanos de La Línea de la Concepción apodados Los Castañas. Las autoridades policiales los consideran líderes del mayor clan de narcotraficantes de hachís que operan en el Estrecho de Gibraltar.

La vista se ha celebrado este jueves. A ella se ha presentado Francisco Tejón, quien a finales del pasado octubre pagó los 120.000 euros de fianza que le impuso el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Línea para salir en libertad a la espera de juicio.

Antonio Tejón abonó la fianza, que en su caso ascendió a 200.000 euros, la semana pasada. Sin embargo, continúa en la prisión de Albolote (Granada) cumpliendo una condena previa por narcotráfico. Le restan cuatro meses entre rejas para terminar de cumplir su pena.

La decisión del tribunal conlleva el reingreso inmediato en prisión de Isco Tejón, el mayor de Los Castañas. La Fiscalía estima la fortuna de estos dos hermanos linenses en alrededor de 20 millones de euros.

Francisco Tejón, Isco, se entregó a las autoridades policiales en octubre de 2018, tras permanecer dos años en busca y captura. Semanas antes había participado en la grabación de un videoclip de reguetón en el que aparecía en una fiesta con mujeres en ropa de baño. Los investigadores policiales consideraron los hechos como una burla ya que se trataba de un fugitivo de la justicia. Su hermano Antonio fue apresado en junio de 2018 en La Línea de la Concepción. La detención la llevó a cabo el Grupo Especial de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO).

Los hermanos Francisco y Antonio Tejón lideran el clan de Los castañitas.

La Fiscalía, que recurrió el auto del juzgado linense, ha sido la primera en exponer sus razonamientos a favor de revocar la libertad bajo fianza de los dos acusados. La fiscal ha señalado que considera "insignificantes" ambas fianzas y ha subrayado la existencia de un "alto riesgo de fuga y de reincidencia" por parte de ambos acusados.

"No vamos a negar el riesgo de fuga"

El abogado de Francisco Tejón ha señalado que nada le hace "pensar que la fecha de juicio se encuentre cercana", por lo que a su juicio no tiene sentido prorrogar la prisión preventiva de su cliente. El letrado ha presentado un informe médico sobre las "dolencias en las extremidades" que sufre su defendido, por las que se encuentra bajo tratamiento médico y por las que, según ha dicho, "va a tener que ser operado". El tribunal lo ha admitido.

"No vamos a negar el riesgo de fuga", ha reconocido el abogado de Francisco Tejón, pero ha recordado que su cliente se entregó por su propia cuenta "sin ningún tipo de horizonte judicial ni penitenciario claros". También ha recordado que su cliente se le impuso un régimen penitenciario que "ni a los criminales más abyectos, con 23 horas al día dentro de una celda".

Tras la exposición de su abogado, Francisco Tejón ha comparecido ante el tribunal. El acusado ha sostenido que se presentó "voluntariamente" el año pasado ante la Policía Nacional para poder defenderse en juicio. Ha agradecido al juez instructor que le fijará fianza a cambio de dejarlo en libertad, retirarle el pasaporte y obligarlo a comparecer en sede judicial los lunes y viernes de cada semana. "No le voy a fallar al juez (...), ha confiado en mí. Si tengo que ir a firmar todos los días, iré. Yo quiero que se abra juicio ya y que termine esto, que se haga lo más pronto posible".

Antonio Tejón, uno de los hermanos del clan Los Castañitas, pilotando una lancha junto a su hijo.

Una vez escuchado a Francisco Tejón en la Sala de vistas hacer llegado el turno de exposición de la abogada de se hermano Antonio Tejón. La letrada ha acusado a la prensa de hacer una causa general contra su cliente. "Si mi defendido no se apodara El Castaña, estaríamos ante otra situación muy distinta".

La defensa de Antonio Tejón ha recordado, para tratar de demostrar que no tiene voluntad de volver a fugarse, que su cliente tiene arraigo en La Línea -"siete hijos y toda su familia"- y que meses antes de su detención "pretendía llevar una nueva vida" trabajando como taxista.

La letrada de Antonio Tejón ha dicho que, una vez su cliente salga de prisión, estaría dispuesto a presentarse a diario en sede judicial "e incluso" a residir fuera del Campo de Gibraltar "como garantías" de que no tiene voluntad de reincidir.

Antonio Tejón ha comparecido por videoconferencia desde la prisión granadina. Ha realizado un alegato en defensa de "una segunda oportunidad". "Pido perdón porque sé que he cometido algún fallo. Pero aquí [en esta causa] soy inocente. Todo el mundo tiene otra oportunidad en la vida, por qué no me la van a dar a mí. Quiero terminar con mi condena, estar con mi familia y empezar una vida nueva".