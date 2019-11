La madre de Diana Quer se enfrenta a 'El Chicle' entre lágrimas: "Chiquilín, mi hija era un ángel"

Diana López-Pinel llegó a los juzgados en torno a las diez de la mañana, pero se marchó a la media hora, rodeada de micrófonos y cámaras bajo la lluvia a las puertas de los juzgados de Santiago de Compostela. Dijo que llegaba al juicio en blanco, "sin ninguna información", sin haber leído una sola línea del sumario. Por eso, apenas minutos después de entrar al edificio decidió abandonar los juzgados. Decidió desaparecer, pero regresó dos horas y media después para escuchar las palabras de José Enrique Abuín, 'El Chicle', el asesino confeso de su hija, ante las preguntas de los letrados de las partes, y para prestar ella misma declaración como testigo.

Rompió a llorar cuando llegó su turno, a los diez minutos escasos de sentarse en la silla, situada el centro de la sala. Dejó en el suelo, junto a ella, el bolso, y empezó a declarar. La fiscal, Cristina Margalet, le preguntaba en ese momento que cómo era su hija. Se le preguntó por el camino que lleva a la casa, donde fue secuestrada y asesinada por 'El Chicle', un sendero que tanto ella como el resto de la familia tomaba de forma habitual. Ahí se quebró por la mitad:

-¿Cómo era el carácter de su hija?

-Era tremendamente bondadosa, buena... (sollozos) Era un ángel, un ser muy frágil. Era un ángel. Era muy miedosa. No podía ni ver películas de terror.

-¿Era una chica fuerte?

-Siempre fue muy frágil, nació muy prematura...

En medio del silencio, Diana se giró en ese instante hacia la izquierda, donde estaban sentadas las partes, y también el asesino confeso, para mirarle, y dirigirse directamente hacia 'El Chicle'.

-Lo sabrá su asesino, digo yo. ¿Verdad, 'chiquilín'?.

El juez la interrumpió en ese mismo momento: "Señora, no vuelva a hacer eso o tendré que echarla de la sala".

Tanto su declaración como la de Juan Carlos Quer, los padres de la víctima, no se prolongaron demasiado, ocupando la menor parte de lo ocurrido a lo largo de la mañana, en la que lo más relevante fue la intervención del acusado respondiendo a las preguntas de la fiscal, de la acusación particular y de su propia abogada.

"Mírame a la cara"

La madre de Diana Quer señala al juez el recorrido de su hija cuando regresaba a casa la noche del crimen. B.C.

La noche de la desaparición de Diana su madre estaba despierta. A la una y veinte de la mañana escribió desde su teléfono un último mensaje, diciéndole que no se retrasase. Luego se marchó a dormir. Fue a la mañana siguiente cuando supo que algo iba mal. Diana no estaba en la cama. "Me desesperé, perdí el norte. Jamás daba un paso sin comunicármelo. Sabía que algo malo había pasado".

En los meses siguientes, en medio de la incertidumbre del caso, sin pistas, sin pruebas, sin avances, llegó la peor parte. López-Pinel lo explicó a las preguntas del abogado de la acusación particular, Ricardo Pérez Lama: "Tanto Valeria como yo, no me voy a referir al señor Quer, caímos en depresión. La incertidumbre es uno de los peores sentimientos que se pueden tener. No me morí de pena de milagro. Todo el mundo que tiene hijos debería entender que es la peor situación que se le puede presentar a una madre". Diana se refirió también al "escarnio público" al que en aquellos meses sin novedades, sin cuerpo, sin sospechoso, fue sometida la familia.

La abogada de Abuín, María Fernanda Álvarez, quien sorprendió a todos con un duro alegato contra la instrucción, contra "el circo mediático" y denunciando la falta de presunción de inocencia- no quiso realizar preguntas a ninguno de los dos padres de la víctima.

El juez entonces dio por terminada la sesión, levantándola hasta el día siguiente, y entonces la madre de Diana Quer se levantó de su sitio entre el público y trató de acercarse a 'El Chicle'. "Le dije: 'Mírame, mírame a la cara'. Y me miró. Me dio pena, la verdad", dice a EL ESPAÑOL.

Los guardias no le permitieron acercarse. Diana López-Pinel salió al momento de los juzgados, protegida por varios amigos mientras la nube de cámaras trataba de fotografiarla. Juan Carlos Quer abandonó la sala minutos después. Fuera seguía lloviendo.