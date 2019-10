Evelyn, la curtidora de pieles asesinada por su marido tras 'raptarla' de una fiesta con sus amigas

Domingo de madrugada. Discoteca Oasis, Vic (Barcelona). Evelyn N. (25) ha salido de fiesta con sus hermanas y algunas amigas. Hace tiempo que no ve a muchas de ellas y en un momento de la noche decide confesarles algo importante y nuevo en su vida: se ha separado de su marido, Jorge Luis T. (29), aunque todavía siguen viviendo juntos por su hijo pequeño, de cuatro años. Pero ese no es el verdadero problema; desde hace unas semanas, cuando ella sale a cualquier sitio, él la sigue. Y ya no sabe qué hacer.

Mientras habla con ellas, una de sus amigas se da cuenta de que Jorge Luis T. les observa, sin quitar ojo, desde la barra del pub latino. Está allí. Evelyn N. no puede contarle mucho más a sus amigas, su expareja cada vez les mira peor y se va a acercando. Así que deciden cambiar de tema y la joven les habla de su cumpleaños. Evelyn va a cumplir 26 años en cinco días, el 25 de octubre, y quiere celebrarlo con todas ellas el siguiente fin de semana.

Lo que no imaginaban sus hermanas ni sus amigas es que Evelyn no llegaría siquiera a cumplir años. Poco después de hablar con ellas, Jorge llegaba a escena y se la llevaba del brazo fuera de la discoteca. Jamás la volverían a ver.

Ambos regresaron a su casa, en el Remei, un barrio obrero de Vic. Y a las horas, Jorge Luis T. acabó con ella. Sobre la una del mediodía del domingo, los Mossos d'Esquadra recibían un aviso que alertaba de una mujer muerta en su domicilio. Poco después, los agentes hallaron a Evelyn N. con signos de violencia y por la tarde detenían a su expareja, de nacionalidad ecuatoriana, como presunto autor de la muerte.

Sus últimas horas

Evelyn N., asesinada por su marido

"Todavía no puedo creérmelo. Estuve con ella en la discoteca y nos lo contó todo. Después, vino su expareja y se la llevó, no dije nada porque estaban sus hermanas y yo no tenía buena relación con ese chico, no quería que tuviese más problemas", relata una de las últimas personas que vio con vida a Evelyn a EL ESPAÑOL.

La víctima, de origen ecuatoriano, vivía en Vic (Barcelona) desde hacía solo unos años. Ella había vivido antes en Lorca (Murcia), donde conoció a Jorge. Después de estar un tiempo allí, ambos se trasladaron a la localidad barcelonesa en busca de trabajo. Evelyn trabajaba como curtidora de pieles en Curtidos La Doma, en Centelles, y el detenido en una empresa de despiece de cerdos.

La amiga de Evelyn, que prefiere no revelar su nombre, tampoco quiere hacer declaraciones sobre el detenido, aunque manifiesta su mala relación con él. Lo que sí aclara es que Evelyn "jamás le habló mal" del que sería su asesino. "La conocí en el trabajo y nos hicimos muy amigas porque ella me ayudó cuando tenía problemas con mi expareja. Me repetía que me alejase de él, que pensara en mis hijos, que me iba a matar... ella fue una gran consejera", cuenta.

El presunto asesino de Evelyn N., Jorge Luis T.

Lo que no pudo contarle Evelyn es que ella también estaba pasando por lo mismo. "Ella jamás me contó entonces que su marido fuese violento o celoso, hablaba muy bien de él. Solo nos contó que se había separado hacía algunas semanas, pero no sabía nada más", señala la amiga de la víctima. "Era una gran mujer, madre, amiga y trabajadora", añade.

La familia de la víctima, según cuenta, "está destrozada" y todavía no sabe cómo contarle a su hijo pequeño lo que ha ocurrido. "Anoche lloraba porque quería que lo llevaran a casa para estar con su madre".

En lo que va de año, 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, según el balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sin contar con los dos últimos casos registrados este fin de semana (en Vic y en la localidad granadina de La Zubia). Ya son 1.021 las mujeres muertas desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente.