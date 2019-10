Joaquín, el aficionado andaluz del Barça que ha quemado sus 6 camisetas: "Arde la independencia"

"Hola, yo soy presidente de Vox de Cazalilla y me da vergüenza ser de un club como este". Estas son las primeras palabras que pronuncia Joaquín Ibarra frente a la cámara antes de quemar un par de camisetas del FC Barcelona. En el vídeo, que se ha hecho viral después de que el hombre lo colgara en su perfil de Facebook, Joaquín se muestra indignado con el club del que ha sido "el mayor fan". "Vais a ver qué voy a hacer con todo este equipo", advierte el político antes de emprenderla con las camisetas y hacerlas arder.

En las imágenes, el político se graba con la bandera de España con el escudo del águila entre las manos y sacando pecho. "Tenemos el mejor país del mundo y tenemos que luchar por él ¡Qué le dan por culo a estos mierdas!", añade Joaquín, exaltado -y refiriéndose a los seguidores del independentismo catalán-. El hombre es portavoz del grupo político Vox en Cazalilla, un pequeño municipio al norte de Jaén. "Vais a flipar con lo que voy a hacer", advierte Joaquín en las imágenes. Tras esto, admite: "Yo soy de Franco y lo que están haciendo con nosotros es de ser gentuza".

Joaquín sigue con su discurso mientras prende las camisetas de algunos jugadores del FC Barcelona como Messi: "Lo que importa es España y los españoles, que tengamos dinero y trabajo para vivir". Y matiza: "No arden unos jugadores, arde una independencia de mierda". Tras esto, el hombre se sitúa detrás de las llamas y comienza a realizar el saludo con la mano en alto -fascista-, mientras luce la bandera con el escudo del águila. Para finalizar el vídeo, Joaquín comparte unas claras palabras: "Me han cogido del pescuezo algunos por el fútbol, pero me da igual; esto es lo que hago con un equipo que no se siente español".

"No iba drogado ni bebido"

Tras la repercusión de las imágenes, Joaquín ha dado explicaciones a través de su muro de Facebook. "Para que se enteren los mierdas progresistas; no puedo hablar mejor porque me hicieron una traqueotomía y estuve 56 días en la UCI pero no me voy a mofarse de ellos porque soy un cateto de pueblo pero con más cojones que todos estos parásitos. ¡Arriba España o cómo os lo digo gilipolllas!", ha comentado en su última publicación.

En las últimas elecciones celebradas en el pueblo de Cazalilla -en el mes de mayo-, Vox logró un total de 46 votos, un 8,88 por ciento del total, por delante de Podemos. En la localidad, el PSOE ganó con el 55 por ciento de los sufragios recibidos.