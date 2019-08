Caracteres con trazo más grueso, nombres en negrita escritos con intención, son los que aquí arrejunto en un homenaje a aquellas columnas de Umbral y de Carmen Rigalt, donde uno se buscaba, deseoso de salir y muerto de miedo de salir mal.

Ibiza es el gran generador de la nomenclatura social para la gente que sobresale. Ibiza, república independiente. Ibiza, como me decía la semana pasada Nacho Cavero, hijo de Iñigo Cavero, que no es España, que esta isla es otra cosa.

Marbella pelea cada año por resucitar. Sotogrande siempre está. A Mallorca le falta el canalleo. En Menorca todo es tan discreto que parece que anocheciese antes. Y a Ibiza le sobran lo que todos sabemos: charters, borrachos, pastilleros locos, motoristas de alquiler y mosquitos tigre. Pero sigue siendo lo más parecido a Manhattan que he visto - Bali ya quisiera-pero con el agua a 28 grados.

Hay muchas Ibizas, que se solapan entre sí y que quizá solo Juan Suárez, el incombustible cronista local sea capaz de conectarlas. La pitiusa gastronómica coge más fuerza cada verano tras los esfuerzos del empresario Daniel Busturia, Presidente de la Real Academia de Gastronomía local. De Sa Penya se marchó el japonés (osaqueño de Osaka) Hideki Aoyama con Elena, su mujer, pero no dejen de visitar su nuevo local abajo en la ciudad. Arriba en Sa Penya todavía sigue (abierto todo el año) Boris Buono en Ibiza Food Studio, el local fue antes su casa pero ahora da de comer a los foodies más curiosos, a los que se atreven a subir. Más nombres gastro a tener en cuenta: el argentino José Catrimán en La Granja (muy para guiris eso sí), Pau Barba en Can Domo, Óscar Molina en el más formal Ibiza Gran Hotel, David Reartes en Cana Pepeta.

Diego El Cigala, en formato discoteca “San Antonio”

De garitos todos hablan del Roto, de Miguel Sancho (@miguelsanchoibz), ex bailarín de la compañía de Victor Ullate, junto a su pareja la arquitecta Ana Coll, y demás socios. Si quieres que un garito triunfe aquí dale unas vistas. Las vistas de Vila fueron clave en el triunfo del Cappuccino de Juan Picornell y el Lio (ya no) del jubilado Ricardo Urgell. Ahora todos hablan del Roto, aunque la pegatina con la “B” del Beso es lo que diferencia a los que están in con los que estaban in.

El rosario de nombres pierde siempre las cuentas. Solidarios como Frances Llopis y Sandra Bembeniste al frente de la Ibiza Preservation Found (espectacular su cena la semana pasada en Cala Bonita); Antonio Beneyto (ya ibicenco) que prepara el que será el gran simposio eco de la isla en septiembre; el supereditor Javier Moll y Arantza Sarasola, imprescindibles mecenas de lo que pasa en la isla desde los actos del Club Diario de Ibiza (su periódico) que esta semana presentó en la exposición de la ex corresponsal de guerra Christine Spengler; El Cigala casi no llega a su concierto en la Discoteca Eden; Elena Ruiz (directora del Museo de Arte Contemporaneo de Ibiza) que recibirá el próximo martes 30 la llave de la ciudad, compartida con el, ya si, sexagenario, Pino Sagliocco.



Martorell, Carlos, siempre está en todo como el perejil en las salsas, por el parece que no pasan los veranos. No le vi en el couscous veraniego de Gigi Sarasola y Sara Incinillas, propietaria de la consultora Huntress of Art (enhorabuena a los dos por su embarazo), ahora en Donosti. Si que compartimos tagine con José Manuel Lorenzo, Jesus Vázquez y su marido y demás well-known, todos, todos vestidos por el imprescindible Vicente “Hernández” Ganesha, el tendero de las estrellas (su buganvilla quizá sea año tras año la más bonita de la isla).

Las Dalias, que cumple 65, ahora también en formato catálogo

Me echarán del diario si me alargo en la columna pero por aquí anda ahumando puerros Alberto Fesser; Iñaky Bau (al frente de la mercadotecnia del grupo Palladium); Abel Matutes hijo y la familia; Rosa Rodríguez, abogada, recien nombrada socia del bufete de Miquel Roca, Poppy Grijalbo (su padre fundó en Mejico la editorial Grijalbo, ella se fue a editar para Bonnier en Melbourne y ahora anda por aquí), Paz Pérez-Bilbao y su hermano Chechu @Chechuper (la conexión Neguri-Ibiza, que siempre fue muy fuerte en la chic Roca Llisa), el hipercreativo Luis Gallusi (siempre amigo de Eugenia Silva); el periodista Ricardo F.Colmenero, que vive aquí, del que recomiendo el libro Literatura infiel que recopila sus artículos para el “Círculo de Tiza” de Eva Serrano... y así hasta que tus ojos se cansen de leer en el móvil.

Faltan los que ya se fueron porque prefieren Ibiza en Junio que agostada como Carlos Risco ya en Castilla y La Mancha, o los que este verano no vinieron como Alberto García Alix, pero que vendrán (al Pike´s Literary Festival, fundado por Linda Quinn, el 12, 13 y 14 de septiembre), con Irvine Welsh, autor de Trainspotting, como cabeza de cartel. El programa lo comunica la escritora Ana Olivia Fiol que también se traerá a Carl Barat, líder de The Libertines.

Ibiza, carísima, siempre quejumbrosa de que este año es el peor, de que nada fue como antes, con su belleza natural, con su maldición: “acostúmbrate a gente tan guapa que ya veras cuando aterrices en Barajas y veas la cola del taxi”.