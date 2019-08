La desgarradora despedida de la hermana de Nicole, asesinada por su exnovio en Hospitalet

La misma noche en la que Nicole celebraba su cumpleaños, su pareja, Jimmy, acabó con su vida tras propinarle una brutal paliza. La joven, de tan solo 21 años, tenía una orden de alejamiento contra el chico, con quien era madre de un niño de poco más de un año. El menor presenció los hechos. Se trata de la víctima número 37 por violencia de género en nuestro país en lo que va de año.

La mujer, de origen peruano, había llegado a España para dar a luz a su hijo hace casi dos años. Junto a ella, viajaba Jimmy, su pareja y padre de su pequeño, con quien había protagonizado unos complicados hechos en sus país. El chico la retuvo varios días en un inmueble del conflictivo barrio de Manzanilla, en Ica (Perú), donde la violó. Su familia todavía está consternada por los hechos y su hermana ha utilizado su perfil de Facebok para despedirse de Nicole: "Hoy mi corazón se llena de dolor porque he perdido a un ser amado, mi alma esta quebrantada y es inevitable las lagrimas en mis ojos".

La carta de despedida, íntegra

Los hechos se produjeron el pasado fin de semana, cuando Nicole se encontraba celebrando su 21 cumpleaños junto a sus amigos. Allí también estaba Jimmy con quien mantenía una turbia relación. Aun así, ambos llevaban incumpliendo la orden de alejamiento desde hacía meses. El joven, peligroso y violento, ya había discutido con la joven varias veces y, debido a que consumía grandes cantidades de alcohol, la relación era cada vez más tensa. Juntos comieron ceviche en un restaurante peruano y volvieron a casa de sus amigos para disfrutar de una noche de fiesta y alcohol. En su última foto, donde aparecen los dos en actitud cariñosa, se ve una botella de aguardiente en su regazo.

[La foto de la tragedia: Nicole celebró sus 21 años con su exnovio 'El Burro' antes de que la matase]

Pero la noche acabó en tragedia. Jimmy le propinó tal paliza a la joven, que los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida cuando ingresó en el Hospital de Bellvitge. Ha sido su hermana quien ha querido despedirse de ella a través de las redes sociales. Aquí, reproducimos la carta de forma íntegra:

Sr. de la vida y la muerte, tú que ves el dolor que nos causa la separación de nuestro ser querido de no sabemos que decirte. Nuestro corazón es por la pena de su ausencia nos deja un gran vacío que solo tú, señor, puedes llenar. Tú, señor la has llamado a gozar de tu presencia recíbela en tu reino de paz, y felicidad y guía nuestros pasos para que un día lleguemos a reunirnos con ella en tu presencia.

Hoy mi corazón se llena de dolor porque he perdido a un ser amado. Mi alma esta quebrantada y inevitable las lágrimas en mis ojos. Sé que la muerte es parte de la vida, pero nunca me preparé para despedir a un ser querido. Dios padre todo poderoso a ti acudo suplicando que me ayudes aliviar este dolor que me embarga, ayúdame a entender que su partida es tu voluntad.

Sé que se encuentra junto a ti gozando de una mejor vida, donde no hay llanto ni dolor, solo tu puedes llenar mi corazón de paz, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz, que su alma descanse en paz.