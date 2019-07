Son muchas las críticas al nuevo álbum del jefe Springsteen. Algunos ya le han despedido por un exceso de violines (si Spector hubiese firmado la producción otro gallo cantaría, pero Phil está en la trena), o porque le han visto mil veces, o porque somos país de amores y odios. Echale un vistazo a estos vídeos en YouTube y recapacita, amigo. ¿Acaso no le invitarías a que tocara en tu boda?

Springsteen y Bowie con el DJ Ed Sciaky

Busca en Youtube (Your love keep lifiting me) higher and higher de Jackie Wilson. Típico tema para hacer subir a todos tus amigos en los bises. La voz de Darlene Love, a los mandos Springsteen. En la guitarra Tom Morello, la camisa de cuadros (aún no estaba Uniqlo abierto) la luce del carajo John Fogerty. Max -E Street Band- Weinberg a los tambores. ¿Sabías que su hijo es el baterista de Slipknot? Billy Joel -su piano “sabe a derrota y a miel”- a las teclas. La sección de viento juguetea contigo y la voz de oro de Sam, de los legendarios Sam y Dave, parece un coro celestial. Te lo advierto, si te lo pones en el vuelo de Vueling a Ibiza, corres peligro de hacer un baile por el pasillo, claro que con destino a la pitiusa mayor nadie se extraña de nada. Garantizado, esta versión es capaz de alegrarle al día al mismísimo enterrador de La Almudena.

Chuck Berry, calvo como un abuelete, traje blanco con solapón, apenas 60 kg y corbata de lazo country. Springsteen, aún sin solucionar su estilismo capilar, le mira y se le cae la baba. El riff que inventó el rock & roll. De los más de 80 mil likes del video yo le he debido dar más de 79.000. En el riff Berry se lanza con su pantalón de campana al “baile del pato” y el estadio ruge. Si te lo pones en una pantalla grande prepara el paso porque no hay quien resista. Ahora que ya presumes de moonwalk, el paso de Chuck Berry te convertirá en el rey de las pistas estivales. Nada de House. Viva Johnny B. Goode.

McCartney, imposible que salga serio en ninguna foto, con el Boss (con perilla de mosca)

Hasta Max Weinberg abandona las baquetas para aplaudir a Paul McCartney cuando Springsteen le llama al escenario. Diluvia. McCartney es zurdo y aquí tira de guitarra. La E Street Band suena como una locomotora de vapor, lenta y pesada, el festival lo pagaban los indios seminolas dueños de la hamburguesería/casino Hard Rock (Hard Rock Calling 2012 en Hyde Park). Springsteen le mete un riff mucho más rockero que en la grabación de The Beatles. ¿Has visto ya la portada de TAPAS de este mes, The Beatles comiendo se convierten en “The Eatles”?

Ensaya el gritito del estribillo y si se lo cantas el quiosquero del barrio te la da gratis. “Ouuuuh”.

¡Salta!¡Jump! Sáltate las normas o lo que se te ponga por delante. 6 de abril de 2014, Dallas (Texas) un frío de pelotas, la E Street Band tocando con anorak, el público de tiritona, pero Bruce con su chaleco y arremangado. El riff de teclado de Van Halen que puso boca abajo el mundo en 1984 en plena era Ronald Reagan, con un angelote fumando en la portada, calienta el estadio. Los guitarrazos al lado del Boss son de Tom Morello, el alfil de Rage Against The Machine y Audioslave.

Pittsburgh. Springsteen rinde homenaje a “mi buen amigo David Bowie” con una canción que grabó en 1973. Rebel Rebel con el “gitano” Steve Van Zant a la guitarra, que sin pañuelo en la cabezota no se como sería. El mundo vibra por Bowie, ¿como se fue sin dejar testimonio de un dueto juntos en YouTube?

La oferta de vídeos no digeribles en grabacones oficiales es extensa. Tan solo algunas pistas más. No está nada mal la versión al piano de Dancing in the dark de John Legend en el programa del radiofonista Howard Stern. Te recomiendo la conversación de Stern con David Letterman en Netflix. Mola escuchar a Keith Urban (marido de Nicole Kidman desde hace 13 años) adaptando I'm on Fire, aunque resulte inevitable que Johnny Cash te susurre yo lo hago mejor. Keane frente a The River para las Amazon sessions aprueban también. Chris Martin -no se grabó en la boda de Marta Ortega, lo siento- cumple con Jersey Girl. Pero mi favorita es la de Vampire Weekend, timbal base tapado con una toalla, mazas y pandereta, en I´m Going Down. ¿A que te he convencido?