La noche de fiesta en la que Miguel Ángel López fue asesinado por sus cinco amigos

Aquella noche la fiesta se alargó demasiado. Tanto que al día siguiente, domingo, la resaca de la verbena continuaba en el salón de la casa de Miguel Ángel López Restrepo. Colombiano, 32 años, la farra del joven y sus amigos no se agotó ni cuando se hizo de día. Era el 14 de octubre del 2018. Solo unas horas después de que él y sus amigos regresaran al piso en el que vivían de alquiler, tras una larga e intensa madrugada, se apagó la música. Algo pasó entonces. Esa misma tarde le asesinaron, y nadie más le volvería a ver.

Los hechos ocurrieron en Jaén, donde vivía desde hacía más de 15 años, cuando llegó su Colombia natal. Dice Claudia, 39 años, la ex pareja del joven y madre con él de dos hijos, que se alertó cuando la madre de Miguel Ángel se puso en contacto con ella unos días después de aquel domingo.

-Casi a diario, Miguel le escribía o le llamaba por teléfono. No perdían el contacto. Lo más que había estado sin hablar con ella fueron dos días. Yo también me preocupé porque tenía que venir a buscar a los niños. Los dos volvíamos a vivir en la misma ciudad y él les estaba viendo mucho. Pero cuando se empezó a poner nerviosa de verdad fue cuando habían pasado 15 días ya sin saber nada de él.

Nadie sabía nada de Miguel Ángel en Jaén, ni tampoco lograban adivinar si se había escabullido en algún lugar. Tampoco el motivo. Por eso su expareja pidió permiso a su madre para poner la denuncia de la desaparición y para subir a las redes sociales una imagen suya con el fin de que quien le avistase, que terminase avisando a la familia y a las autoridades. No lo sabían pero había pasado un mes de los hechos cuando los agentes se pusieron a investigar.

Ocho meses después, la Policía Nacional ha localizado su cuerpo. Y ha detenido a cinco personas supuestamente implicadas en el crimen. Dos de ellos eran sus compañeros de piso, y también los principales sospechosos: los agentes detectaron cómo huían de la ciudad días después de los hechos. En ningún momento les perdieron la pista. Les dejaron andar a su aire, pero siempre localizados. Los otros tres, simplemente amigos pero que formaban parte de la cuadrilla que se juntó aquella madrugada por las calles de Jaén. Cuatro son colombianos, y el quinto dominicano.

La investigación dice que todos ellos, en mayor o menor medida, estuvieron implicados en los hechos. Fueron quienes guardaron silencio y mantuvieron el cuerpo oculto durante meses, pudriéndose en un olivar.

Peluquero y muchas otras cosas

Había trabajado de muchas cosas, pero lo que mejor se le daba era la peluquería.

Claudia es una de las pocas personas del entorno del asesinado con quien hablan los agentes. Ambos tenían, al fin y al cabo, dos hijos en común. Y ella quizás una de las personas que mejor le conozca. Miguel Ángel había hecho de todo para sobrevivir: había sido camarero, recolector en la cosecha de la aceituna, incluso había llevado sus propios negocio. Sin embargo, el oficio en el que mejor se manejaba era el de peluquero. "Le encantaba -recuerda su ex pareja-. Peluquear era lo que se le daba mejor".

Claudia también es colombiana, pero le conoció 11 años atrás en Jaén en un locutorio en el que ambos solían coincidir. Les presentaron, tenían amigos en común. Pronto comenzaron a quedar, llegó el noviazgo, luego el amor, y años después los dos hijos en común.

Estuvieron cinco años juntos, pero entonces ella le pidió entonces el divorcio. Miguel Ángel se terminó volviendo a Colombia, junto a su madre. Estuvo allí cuatro años, mientras su ex se tenía que quedar cuidando a los dos niños ella sola en la capital de una de las provincias españolas con mayor tasa de paro.

Tiempo después, fue ella misma quien le convenció para regresar a España y así estar cerca de sus hijos, para que pudieran conocer mejor a su padre. Para que le viesen y supiesen quién era. El joven accedió. Regresó pronto y volvió a instalarse en Jaén, muy cerca, aunque en el barrio de Peñamefécit. Se quedó allí compartiendo un piso de alquiler con dos personas más. Así estaba cerca de los pequeños. Precisamente, el 14 de octubre, el día en que le asesinaron, llamó a la que había sido su pareja. "Quería llevárselo al día siguiente a los chicos a la feria (se refiere a la Feria de San Lucas)". Claudia le dijo que perfecto, pero que a las siete de la tarde tenían que estar de vuelta.

Nunca llegaron a ir a la fiesta con su padre porque su padre no llegó aquel día a recogerles.

Recibió la llamada en el trabajo. Era su ex yerno, en torno a las tres de la tarde. "Me había estado llamando antes pero no vi la llamada. Le pregunté que qué le pasaba. Le noté como preocupado".

- No, nada, le dijo.

- No, dime.

- "Lo siento".

Lo primero que Claudia pensó fue en que algo le había pasado a sus hijos. Hacía muchos meses que no sabía de Miguel Ángel, y aunque estaba en contacto más o menos frecuente con los investigadores de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), no fue en él lo que se le vino a la cabeza.

-Claudia, han encontrado el cuerpo de Miguel.

El cadáver había aparecido en un olivar cercano a la ciudad. Para localizarlo fue necesaria la ayuda de la tecnología del Grupo Operativo de Intervención Técnica llegado desde Madrid. Según fuentes cercanas a la investigación, el cuerpo se encontraba enterrado a una buena profundidad. Se habían preocupado en ocultarlo a conciencia.

El cuerpo se encontraba "irreconocible". Descompuesto. A tal nivel que ni siquiera a ex pareja del joven le dejaron ir a verlo. Pero tenían la certeza de que era él.

Cinco detenidos a la vez

Cartel de la desaparición de Miguel Ángel López.

Casi al mismo tiempo, cinco personas eran detenidas. Todos los que habían pasado la noche de fiesta con él aquel día de mediados de octubre. Quienes sabían qué era exactamente lo que había pasado. Todos ellos habían sido interrogados previamente por los agentes al reconstruir los últimos pasos de Miguel Ángel con vida. Supieron que ellos habían sido las personas que le vieron por última vez.

Los agentes siguieron el rastro de su teléfono. La última vez que tuvieron señal de él fue ese domingo, tras la fiesta, en torno a las seis de la tarde. No tardaron demasiado los agentes en tener por cierta la hipótesis de que Miguel Ángel había sido asesinado en su propio piso.

Procedieron a detenerles. A dos los localizaron en Jaén. A otro en Madrid, en pleno Paseo de la Castellana, y al último en Córdoba. El quinto estaba, casualmente, en prisión por haber cometido otro delito entre medias. Los detenidos fuera de la localidad eran, precisamente, los dos compañeros de piso. Habían emprendido la huida tras los hechos, moviéndose por distintas ciudades de la geografía española. Los agentes no les quitaron ojo. Estuvieron encima de ellos en Córdoba, Madrid y Fuengirola.

Dice la ex pareja de Miguel Ángel que su madre no tiene recursos para llevarse el cuerpo de su hijo de vuelta a Colombia. Tendrán que incinerarlo y enviarle las cenizas. Pero todavía va a tardar la madre en reencontrarse con su hijo (aunque sea de este modo), ya que falta analizar el cadáver. Todavía no se sabe la causa de la muerte. Sí que presuntamente fueron sus cinco amigos. Y que ahora ella se queda sola y sin trabajo manteniendo a los hijos de los dos. Tiene, además, otros dos de otro matrimonio. Y tiene que seguir su vida en la ciudad de Jaén.