11 de 19

Los once ancianos fueron asesinados con lejía y otros productos caústicos, además de proporcionarles barbitúricos e insulina. No fue una muerte placentera ni mucho menos, como explicó una de sus familiares: "Mi madre no paraba de sangrar; sangraba por la boca y tenía la lengua hinchada". Otra de las víctimas, que dormía en la habitación 308, murió debido al alto de grado de insulina en sangre que tenía. Otro cóctel mortal que le había proporcionado Joan, cuando los dos se encontraban solos. El auxiliar actuaba a última hora de la tarde, cuando la enfermera ya había abandonado su puesto de trabajo. Se aprovechaba de la confianza que tenían en él los ancianos, que le había cogido mucho cariño. La residencia tenía puesta en Joan "la máxima confianza".