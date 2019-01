14 de 22

Tras casi un mes de ingreso, Teresa Romero recibe el alta. Es solo el principio de su recuperación porque, como confiesa, la peor parte llegó después y en el plano psicológico. “Lo que he llevado peor es que haciendo mi trabajo encima me echaran la culpa. […] Salgo de esa situación y me encuentro que me quieren echar a mí todos los marrones. No entendía nada, sigo sin entenderlo... pero ahora intento no preguntarme”.