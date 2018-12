El cortijo andaluz de Canal Sur: los 14 enchufados de oro de la tele de Susana Díaz

La noche de la histórica victoria electoral de la derecha en Andalucía el 2 de diciembre, empezó a circular por los móviles un meme que decía junto a la foto del presentador del programa de la televisión pública andaluza Toros para todos, Enrique Romero: “El único que va a dormir esta noche tranquilito en Canal Sur”. Era una jocosa alusión a que los adalides de la idea terminator lanzada por Vox de eliminar la cadena autonómica, como el PP hizo con la de la Comunidad Valenciana, sólo indultarían al espacio taurino en la supuesta quema que van a iniciar contra un ente al que acusan de haber sido sólo un organismo al servicio del PSOE.

Meme sobre el presentador del programa andaluz 'Toros para todos'

La aniquiladora reclamación de cargarse Canal Sur, que equivale en su maximalismo a curar a un enfermo matándolo, es difícilmente realizable, porque la agencia andaluza de la RTVA (matriz de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio) está protegida por el Estatuto de Andalucía, que habría que cambiar; de modo que sus 1.462 trabajadores de plantilla (a los que hay que sumar centenares más de servicios subcontratados, desde limpiadores, vigilantes y conductores hasta cámaras freelance, sin contar con el personal de las productoras externas que elaboran programas para la cadena) pueden dormir también –aunque intranquilos– con la certeza de que el día del juicio final no está tampoco a la vuelta de la esquina con la subida al poder de un gobierno de PP-C's apoyado por Vox.

En cambio, los que sí tienen muy probablemente las horas contadas en sus puestos son los cargos políticos que ocupan los 15 sillones del Consejo de Administración de la RTVA, el ente que empezó a emitir hace 30 años (la radio llegó a las ondas en noviembre de 1988; la tele, el 28 de febrero de 1989). Desde la promulgación en 2007 de la Ley de la agencia pública empresarial RTVA que reguló la creación y funcionamiento del Consejo de Administración (así como el Consejo Asesor y la Dirección General), los sucesivos consejeros elegidos por los partidos representados en el Parlamento Andaluz han venido cobrando por su función y por reunirse dos veces al mes unos sueldos de más de 60.000 euros, que superan al que cobra la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Los mismos consejeros desde hace 10 años

Los consejeros los debe elegir el Parlamento por mayoría de tres quintos. PSOE y PP se pusieron de acuerdo en 2008 y desde entonces la composición no ha cambiado. Como tienen mandatos únicos de 6 años, sus nombramientos caducaron en mayo de 2014, pero siguen de forma interina desde hace más de cuatro años por falta de acuerdo político para su renovación. De los 15 sillones, tres están vacantes, tras la marcha de su presidente, el ex alcalde de Granada José Moratalla, del PSOE, y de dos consejeros del PP, Macarena O’Neill Orueta y Jorge Moreno Osorio. Estas tres ausencias han contribuido a maquillar el coste salarial del Consejo, que ahora asciende a 1.163.100 millones de euros respecto a los 1.639.320 del año 2013.

Protesta de empleados de Canal Sur en los denominados miércoles negros

El 27 de marzo de 2014 los representantes en Canal Sur del sindicato anarquista CGT entregaron en el Parlamento Andaluz mil firmas de trabajadores de la casa (la mayoría) reclamando la supresión del Consejo de Administración o su reducción a la mínima expresión, al considerar un despilfarro el millón y pico de euros que cuestan los salarios de sus miembros, muchos de ellos miembros de los aparatos de los partidos, no profesionales de la comunicación.

El sindicato basó su campaña en el argumento de que el Consejo de Administración es un órgano inútil y redundante, puesto que su función ya la ejerce la comisión de control del Parlamento de Andalucía sobre la RTVA. Aunque estos consejeros cobran menos que los de una empresa privada con una plantilla equivalente, sus ingresos, de más de 60.000 euros brutos al año, son exagerados e innecesarios, a juicio de los firmantes de aquella reclamación, teniendo en cuenta que sólo tienen que reunirse una vez cada dos semanas y aprobar lo que les presenta el subdirector de RTVA (director interino desde 2013), el periodista Joaquín Durán.

Denunciaban y siguen denunciando que el Consejo ha sido simplemente durante más de una década un lugar dedicado a buscarle un sueldo a políticos de PSOE, PP y, en menor medida, IU, pues en realidad los consejeros se dedican a trabajar para sus formaciones, a la vez que éstas se ahorran sus salarios. Los 15 puestos se reparten entre PSOE (8), PP (6) e IU (1). Los consejeros actuales están interinos desde mayo de 2014; tras las elecciones de marzo de 2015, el bloqueo de PSOE y PP ha impedido su renovación (recordemos que hace falta una mayoría de tres quintos) y por ello Podemos y Ciudadanos, con representación parlamentaria desde 2015, no han entrado aún en él.

Estas dos formaciones han presentado este año iniciativas diferentes, sin éxito, para reducir el coste de este órgano político (Ciudadanos planteó rebajar el número de 15 a 9 consejeros), y PP y PSOE, desde la campaña de denuncia de la CGT en 2014, también se han mostrado favorables a modificar el Consejo, aunque en la práctica no han hecho nada aún. A pesar de que los consejeros acordaron por unanimidad recortarse ligeramente sus sueldos fijos durante los años de la crisis, sus honorarios siguen siendo llamativos.

'Canal Sur' le cuesta 20 euros a cada andaluz

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En descargo del cuestionado órgano de control político, Joaquín Durán ha defendido en el Parlamento que los 1.163.100 euros que cuesta actualmente el Consejo de Administración representan apenas el 0,56% de los 162,7 millones de euros del presupuesto total anual de la RTVA. Dividiendo el presupuesto por los 8,4 millones de habitantes de Andalucía (la comunidad más poblada del país), vemos que Canal Sur le supone 19,36 euros al año a cada andaluz. El precio de tres o cuatro entradas de cine. O tres cubatas.

Aun teniendo en cuenta que es la cadena autonómica más barata de España en relación al número de habitantes, los sueldos de sus consejeros políticos les resultan injustificables a la mayoría de los trabajadores de la casa. Que el ente estatal de la RTVE ya eliminara en 2012 los sueldos de 120.000 euros de los 12 miembros de su consejo de administración, reduciendo sus emolumentos a sus indemnizaciones de asistencia a los consejos, mostró el camino de lo que seguramente ocurrirá en los próximos meses con su homólogo andaluz.

Curiosamente, los sueldos y dietas de estos consejeros de la RTVA son los únicos que no se publican en la página de transparencia de la Junta de Andalucía en internet. Por una respuesta parlamentaria, se sabe que en 2012 cada consejero ganaba al año 64.096 euros, sumando el salario base (actualmente está en 39.918 euros), las asistencias a los plenos y el teléfono. Cobraban entonces 597,58 euros por cada asistencia a pleno (hasta un máximo de 30 al año), 296,94 euros como dieta si venían de otras provincias (131,47 para los que vivían en Sevilla), 0,30 euros por kilómetro recorrido y 992 euros por teléfono (82,67 al mes).

El "fijo especial" del presidente

El presidente recibía además un “fijo especial” de 13.407 euros más al año y el vicepresidente uno de 12.619 euros. Ese año, el presidente de entonces, el ex alcalde de Granada por el PSOE José Moratalla (que dimitió de su cargo por razones de salud en abril de 2014, fecha desde la que el puesto está vacante), recibió 77.503,96 euros y el vicepresidente, Mateo Rísquez, que era el jefe de comunicación del PP andaluz, ganó 76.715,26 euros, en ambos casos, por encima del salario del presidente de la Junta.

Además de los 15 consejeros –elegidos de forma paritaria entre hombres y mujeres–, el Consejo de Administración cuenta con las figuras, también por designación política, de un secretario y un secretario adjunto. Los 12 consejeros en activo y estos dos secretarios se reparten los 1,16 millones que vale ahora el Consejo, a unos 100.000 euros (incluyendo Seguridad Social) por persona.

Otros puestos que también es previsible que cambien en breve en Canal Sur son los de los 29 directivos de la televisión y la radio (la planeada fusión en una sola de ambas empresas aún no se ha consumado) y los de las decenas de periodistas de plantilla que constituyen la llamada “dirección paralela” de la redacción: redactores base denominados coloquialmente en la casa como “pluseados”, porque reciben pluses por responsabilidad y productividad y ejercen discrecionalmente fuera de convenio como jefes de sección y redactores jefe (unos 55 sólo en Sevilla, según fuentes sindicales). Es en el próximo baile de nombres en estos niveles, el de la dirección y en el de la dirección bis, donde se apreciará de forma más inmediata el vuelco político en la Junta de Andalucía tras 36 años de gobierno del PSOE.

Pero entre la masa de indios profesionales de Canal Sur crece cada vez más la resistencia frente a la “politización” que han sufrido durante años y que no quieren que continúe bajo otro signo ideológico. Demandan una cadena independiente que se guíe por criterios exclusivamente profesionales y en la que se aborde una renovación integral, empezando por la envejecida plantilla, que ronda ahora los 54 años de edad media.

Éste es el Consejo de Administración

Éste es el Consejo de Administración de la RTVA (Canal Sur). De los 15 puestos de consejeros (incluyendo presidente y dos vicepresidentes), 12 están en activo, diez de ellos desde la constitución de este órgano en mayo de 2008, hace diez años y medio. Los tres puestos vacantes los ocupaban consejeros que han cesado desde 2014 y no pueden ser sustituidos automáticamente sino dentro de un proceso global de renovación del consejo. Los ingresos anuales de todos ellos sobrepasan los 60.000 euros al año, más el extra de 12.619 para los vicepresidentes. Aunque la ley dice que sus miembros son de “reconocida cualificación y experiencia profesional”, sus currículos no aparecen publicados en la página de la cadena y varios de ellos no han tenido ninguna formación relacionada con la comunicación. Entre paréntesis se indica el partido que propuso su nombramiento.

Presidente

El cargo está vacante desde la salida por motivos de salud en abril de 2014 del excalde de Granada (1999-2003), el neurocirujano José Enrique Moratalla (PSOE). El entonces presidente del consejo acababa de cumplir 65 años y cesó justo antes de cuando debía renovarse el consejo, en mayo de 2014, una renovación que sigue pendiente hasta hoy por falta de acuerdo político, difícil de conseguir porque debe ser por una mayoría de tres quintas partes de la Cámara andaluza, fragmentada ahora en cinco partidos tras las elecciones de este pasado 2 de diciembre.

Vicepresidentes

El vicepresidente del consejo por el PSOE, Francisco Rodríguez Martín

Francisco Rodríguez Martín (PSOE), más conocido como Curro Rodríguez. Nacido en Sevilla en 1946, fue concejal delegado del Cementerio en el primer gobierno democrático municipal en su ciudad de 1979. Diplomado en Teología, lo encarcelaron y torturaron en el franquismo. Entre otros puestos, ha sido senador por Sevilla entre 2004 y 2008. Ejerce de presidente en funciones del Consejo de Administración.

Mateo Rísquez Madridejos (PP). Está en el Consejo desde su nombramiento el 14 de mayo de 2008, hace diez años y medio. Fue el jefe de comunicación del PP de Andalucía. Es también, como los demás miembros, patrono de la Fundación Audiovisual de Andalucía, vinculada a la RTVA. Ha declarado un patrimonio neto de 424,269 euros. Procede de Jaén.

Consejeros

María José Bayo Martín, consejera a propuesta del PSOE

María José Bayo Martín (PSOE). “Soy licenciada en Periodismo, con posgrado de experta en Comunicación, así como doctoranda en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales y estoy especializada en investigación de tendencias (coolhunting) y en estrategia de marketing para el entorno digital”, se presenta en su perfil de Linkedin. Comenzó como delegada provincial de la agencia de noticias Europa Press. Es de Huelva y este año figura en el libro Las 100 Top Mujeres Líderes 2018 de España.

Elena Blanco Castilla

Elena Blanco Castilla (PSOE). Como periodista ha sido redactora del Sur de Málaga y corresponsal en esa provincia de El País. Es doctora y profesora titular de periodismo en la Facultad de Comunicación de Málaga. Ejerce desde este año la presidencia de la Fundación Audiovisual de Andalucía (AVA), la fundación ligada a la RTVA de la que sus consejeros son patronos.

Mercedes Gordillo, en su perfil de Twitter

Mercedes Gordillo Sánchez (PSOE). Es la secretaria ejecutiva de la agrupación socialista del centro de Sevilla. Fue jefa de comunicación del grupo parlamentario del PSOE en la cámara andaluza cuando lo lideraba su pareja, el entonces poderoso diputado andaluz José Caballos. Antes de ser consejera de RTVA lo fue del consejo asesor de la delegación territorial en Andalucía de la RTVE, la cadena pública estatal.

Pilar Jimeno Llerena (PP). Procede del PP de Sevilla.

La consejera Josefa Lucas de Prados

Josefa Lucas de Prados (PSOE). Patronista cortadora de formación, oficio por el que fue sindicalista de UGT, ha desarrollado su carrera política en diferentes cargos del PSOE provincial de Jaén, del que fue secretaria de organización. Ha sido también concejal de Andújar.

El consejero Jesús Mancha Cadenas

Jesús Mancha Cadenas (PP). Licenciado en derecho y secretario judicial, ha sido diputado autonómico y senador de los populares. Viene de Cádiz.

José Luis Rodríguez Domínguez (PP). Sustituyó en 2012 al consejero Rafael Carmona (que fue gerente de Urbanismo de Sevilla con el Partido Andalucista antes de pasar a las filas del PP), quien a su vez había reemplazado en 2010 a la consejera del PP Pilar Ager Hidalgo. Rodríguez Domínguez, licenciado en derecho, ha sido secretario general de los populares de Huelva y diputado del PP por esta provincia.

Antonio Manuel Ruiz Giménez (PSOE). Maestro jubilado, fue el alcalde socialista de Tarifa (Cádiz) entre 1983 y 1995.

El consejero Álvaro Ángel Vega Cid

Álvaro Ángel Vega Cid (PSOE). Como periodista, trabajó en Córdoba como delegado de Efe. También fue jefe de comunicación en la Diputación cordobesa.

El consejero Juan de Dios Villanueva Generoso

Juan de Dios Villanueva Generoso (IU). Veterano dirigente en Sevilla y Andalucía del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Cede parte de su sueldo como consejero a su formación (originalmente había sido designado consejero de IU en 2008 el entonces secretario general del Partido Comunista en Andalucía, José Luis Centella Gómez, a quien sustituyó en 2012 José Luis Pérez Tapias, reemplazado a su vez por Villanueva).

Ex consejeros sin sustituir

José Enrique Moratalla Molina. Fue el presidente del consejo de administración de la RTVA hasta su dimisión por motivos de salud en 2014. Nació en 1949, este neocirujano fue alcalde de Granda con el PSOE.

María Esperanza Macarena O'Neill Orueta, consejera de RTVA por el PP hasta 2014. Ha sido parlamentaria regional con el PP. Es licenciada en ciencias políticas y sociología

Jorge Romero Osorio. Fue consejero de la RTVA por el PP hasta julio de 2015, y que ha sido la mano derecha en la sombra de la ex alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez.

Secretario y ex secretario adjunto