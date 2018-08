Estos son los 676 vehículos camuflados de la DGT que multan este verano provincia a provincia

La última semana de agosto está a la vuelta de la esquina. El fin de la temporada ‘oficial’ de vacaciones es inminente y los españoles no están dispuestos a perder un sólo segundo del tiempo libre que les queda. Pisar el acelerador más de la cuenta es una de las maneras más recurrentes para no perder minutos en la carretera, pero esto, además de tener catastróficas consecuencias para la integridad física de las personas -y no sólo para el conductor que infringe la norma-, implica un desagradable desembolso que puede alcanzar los 500 euros y la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir.

La Guardia Civil, consciente de esta práctica, ha reforzado los controles de velocidad en las carreteras españolas. Aparte de los infalibles radares veloláser, los helicópteros, los drones y los radares fijos, el Instituto Armado ha colocado 676 coches camuflados entre todas las provincias de España, a excepción de Ceuta y Melilla.

El modelo de vehículo más utilizado es el Renault Laguna, pero hay una gran variedad. Esto desmonta la idea extendida de que la Dirección General de Tráfico son nuevos, oscuros y compactos. La provincia que más coches camuflados acumula es A Coruña, con 30, pero le siguen de cerca Asturias y Sevilla con 28 cada una. La Comunidad más controlada por la Guardia Civil es Andalucía con 134 de estos dispositivos.

Los usuarios de la aplicación para conductores SocialDrive han hecho posible la identificación de estos vehículos de incógnito que fríen a multas a los españoles en las carreteras.

Volkswagen polo blanco nuevo E.E.

Andalucía (134)

Almería: Citroën C5 Gris Plata, Citroën C5 Oscuro, Opel Azul Oscuro, Opel Vectra, Opel Astra Marrón Oscuro, Peugeot 406 Blanco, Peugeot 406 Gris, Peugeot 5008 Gris, Renault Mégane Negro, Renault Laguna Oscuro, Renault Laguna Beige, Renault Laguna Color Champagne, Nissan Qashqai y Alfa Romeo Negro.

Cádiz: Renault Laguna Gris (dos), Renault Laguna Marrón, Laguna gris Oscuro, Renault Megane Blanco, Renault Megane Champagne, Toyota Avensis Gris Oscuro, Toyota Corolla Gris, Nissan Negro, Citroen C5 Negro, Citroen C5 Gris, Peugeot Negro y Peugeot 407 Dorado.

Córdoba: Toyota Avensis Gris (dos), Nissan Qashqai Negro, Seat Toledo Gris, Peugeot 306 Blanco, Peugeot 407 Negro, Peugeot 407 Gris, Peugeot 406 Gris Plata, Peugeot 808 Gris, Citroen C4 Azul Oscuro, Citroen C5, Alfa Romeo Gris Plata, Alfa Romeo Negro, Renault Laguna Ranchera Dorado, Renault Laguna Gris, Renault Laguna Rojo, Renault Laguna Crema, Renault Megane Negro y Mercedes Negro.

Granada: Citroën C5 Negro, Citroen C5 Gris, Citroen Xsara Blanco, Nissan Qashqai Gris Oscuro, Nissan Qashqai Negro, Peugeot 407 Negro, Peugeot 406 Azul, Renault Laguna Gris, Renault Laguna Negro, Renault Laguna Azul, Renault Megane Crema, Seat Exeo Gris, Seat León Rojo, Alfa Romeo, Opel Zafira y Opel Insignia.

Huelva: Seat Exeo Negro, Seat Exeo Gris, Citroen C5 Gris, Alfa Romeo Gris, Alfa Romeo Dorado, Alfa Romeo Negro, Toyota Negro, Toyota Corolla, Toyota Auris, Renault Mégane Familiar Gris y Renault Mégane Blanco.

Jaén: Nissan Qashqai Plata, Nissan Qashqai Negro, Nissan Qashqai Gris Oscuro, VW Polo Blanco, VW Polo Negro, VW Golf Blanco, Opel Vectra Azul, Toyota Corolla, Peugeot 307 Azul Oscuro, Peugeot 307 Gris, Citroen C5 Gris, Laguna Azul Oscuro, Renault Megane Rojo, Renault Laguna Blanco y Renault Laguna Gris.

Málaga: Renault Laguna Plata, Renault Megane Negro, Renault Megane Plata Classic, Seat Toledo Plata, Seat Exeo Negro, Seat Exeo Gris plata, Seat Exeo Azul Oscuro, Nissan Qashqai, Opel Astra Negro, Fiat Ulysse DGT, Fiat Escudo DGT, Alfa Romeo Plata 159, Citroen C5, Toyota Avensis Plata, Toyota Avensis Gris Plata, VW Passat Negro, Peugeot Expert Blanca PL y Lancia Lybra Plata.

Sevilla: Alfa Romeo ranchera gris plata, Toyota Avensis Gris, Renault Megane Verde Oscuro, Renault Megane Ranchera Dorado, Renault Megane azul oscuro, Renault Megane azul, Renault Laguna Dorado, Renault Laguna Oscuro, Renault Scenic Verde, Seat Exeo Negro, Seat Altea Negro, Ford Focus Gris, Focus II Gris, Ford Focus Negro, Ford Mondeo Azul Oscuro, Ford Mondeo Gris Claro, Lancia Lybra Azul oscuro, Lancia Lybra Gris Oscuro, Nissan Qashqai Negro, Opel Zafira, Opel Vectra Negro, Opel Astra Azul, VW Passat Gris, Citroen C5 Gris oscuro, Peugeot 406 Color Crema, Peugeot 306 Negro, Peugeot 307 Negro y Mercedes Plata.

Peugeot 307 negro E.E.

Aragón (28)

Huesca: Seat León, Seat Toledo Gris, Seat Altea Azul, Seat Verde Botella, Ford Mondeo Negro, Ford Mondeo Gris, Ford Focus Negro, Ford Focus Azul, Opel Vectra Gris, Citroën C4 Picasso Gris, VW Polo Blanco Nuevo y Toyota Avensis.

Teruel: Opel Vectra oscuro, Renault Laguna Marrón, Renault Laguna Gris y Seat Exeo Gris.

Zaragoza: Citroën Picasso, Citroën C4 Plata, Opel Vectra Negro, Opel Vectra Plateado, Opel Astra Blanco (dos), Opel Astra Negro, Opel Astra Gris, Opel Astra Gris plateado, Opel Zafira Gris Metalizado, Seat Exeo Gris y Renault Mégane Classic Verde.

Asturias (28)

Asturias: Nissan Primera Gris, Renault Megane familiar gris, Renault Laguna Negro, Renault Laguna dorado, Renault Laguna, Ford Focus Gris (dos), Ford Focus Gris Oscuro, Ford Mondeo Blanco, Opel Astra Gris oscuro, Opel Astra Negro, Peugeot 5008 Gris Oscuro-Negro, Peugeot 307 blanco (PL Gijón), Peugeot 406 Azul Marino, Seat Exeo Azul marino, Alfa Romeo 159 Familiar, Mercedes C220 Gris, Radar PL (rotulado DGT), Nissan Qashqai Blanco y Toyota Negro.

Canarias (18)

Las Palmas: Citroën C5 Gris Oscuro (dos), Citroën C4 Picasso gris, Citroën C4 Picasso azul marino, Audi A3 Blanco, Volkswagen Golf Negro, Peugeot Negro y BMW Gris.

Tenerife: Toyota Yaris Blanco, Toyota Avensis oscuro, Citroën C5 Gris Plata, Citroën C4 Gris, Ford Escort Blanco, Ford Gris, Fiat Negro, Fiat Estilo Gris Oscuro, Renault Scenic azul marino y Peugeot 307 azul marino.

Seat Altea gris E.E.

Cantabria (23)

Cantabria: Fiat Stilo Azul, Toyota Corolla Gris Plata, Toyota Avensis Gris Oscuro, Toyota Avensis Rotulado, Nissan Qashqai Blanco, Nissan Qashqai Salmón, Peugeot 307 Verde, Peugeot 308 Gris plateado, Peugeot 407 Negro, Renault Megane II Break Negro, Renault Laguna III Gris Plata, Renault Laguna Dorado, Renault Megane Classic Granate, Renault Laguna III Marrón, Ford Mondeo Azul, Citroën Xsara Verdiblanco, Citroën ZX Familiar Blanco, Citroën Xsara Azul Marino, Citroën C4 Picasso Azul, Citroën C5 Gris Oscuro, Citroën C5 Gris Claro, Alfa Romeo Familiar Negro y VW Polo Blanco.

Castilla y León (101)

Ávila: Ford Mondeo Rotulado, Citroën C4 Picasso Gris, Renault Laguna Dorado, Renault Laguna Negro, Opel Meriva Negro, Opel Vectra Negro, Opel Astra Negro, Opel Astra Gris Oscuro y Toyota Prius Gris.

Burgos: Renault Mégane Negro, Nissan Qashqai Blanco, Ford Focus Ranchera, Toyota Yaris Negro, Toyota Auris Negro, Toyota Avensis Gris, Peugeot 407 gris, Peugeot 408 Azul, Peugeot 307 Azul y VW Passat Gris.

León: Renault Laguna Dorado (dos), Renault Laguna Granate, Renault Laguna Negro, Renault Mégane Azul Oscuro, Renault Mégane Classic Gris, Peugeot 5008 Gris Oscuro, Peugeot 407 Negro, Peugeot 408 Gris, Toyota Avensis, Opel Astra azul, Ford Focus Gris Antracita Corto, Nissan Qashqai Gris Oscuro, Nissan Qashqai Blanco, Seat Exeo Negro, Citroën C4 Gris Oscuro (dos), Citroën C5 Gris Oscuro, Citroën C5 Gris Plata, Alfa Romeo 153 Negro y Fiat Croma Gris Oscuro.

Palencia: Seat Exeo Gris Plata (dos), Peugeot 407, Peugeot 306 Ranchera Azul, Nissan Qashqai Gris Oscuro, Nissan Qashqai Blanco y Renault Laguna gris.

Salamanca: Opel Astra Gris, Peugeot 306 Ranchera Azul, Peugeot 407, Alfa Romeo Ranchera Gris y Toyota Avensis Negro.

Segovia: Peugeot 508, Peugeot 407, Nissan Qashqai Gris Oscuro, Nissan Qashqai Marrón, Nissan Qashqai Blanco, Seat Exeo Azul, VW Passat Gris Plata, Toyota Auris azul, Toyota Avensis Rotulado, Toyota Prius Gris Oscuro, Opel Astra Marrón, Opel Astra Negro y Opel Astra Azul.

Soria: Renault 19 Blanco, Renault Laguna Negro, Toyota Auris Gris Plata, Ford Mondeo Rotulado, Nissan Qashqai Gris, Nissan Qashqai Negro (dos), Seat Exeo Azul, Citroën C5 Gris y Citroën C5 Granate.

Valladolid: Seat Exeo Gris Oscuro (dos), Peugeot 407 Gris, Renault Mégane Gris, Renault Mégane Azul Marino, Renault Laguna Gris Oscuro, Renault Laguna Dorado, Seat Exeo Negro, Seat Exeo Azul, Citroën C5 Gris, Fiat Ulysse, Nissan Qashqai Blanco y Opel Astra.

Zamora: Peugeot 306 sedan gris, Peugeot 407 Gris Plata, Renault Laguna Negro, Renault Clio rojo, Nissan Qashqai Negro, Nissan Qashqai Gris Oscuro (tres), Opel Vectra Negro, Citroën C5 Gris Plata, Citroën C4 Gris Claro, Daewoo Lanos Azul y Seat Exeo azul.

Castilla-La Mancha (56)

Albacete: Peugeot 308 Blanco, Peugeot 306 Blanco, Citroën C4 Negro, Citroën C4 Gris, Citroën C5 Gris Oscuro, Citroën C5 Azul Oscuro, Citroën C3 Negro, Renault Clio Blanco, Nissan Qashqai Gris, Nissan Qashqai Blanco, Seat Exeo y Toyota Corolla Gris.

Ciudad Real: Fiat Escudo, Fiat Punto, Opel Astra marrón, Citroën C4 Picasso Gris Oscuro, Toyota Avensis Gris Plata, Toyota Avensis Negro, Toyota Auris, Seat Exeo Gris, Ford Focus Gris y VW Polo Blanco.

Cuenca: Renault Laguna Gris, Renault Laguna Negro, Alfa Romeo Gris Ranchera, Nissan Qashqai Gris, Opel Astra Gris, Opel Insignia, Opel Corsa, Fiat Oscuro, Toyota Avensis Gris y Skoda Blanco.

Guadalajara: Renault Laguna Gris, Renault Laguna Negro, Alfa Romeo Gris Ranchera, Nissan Qashqai Gris, Opel Astra Gris, Opel Insignia, Opel Corsa, Fiat Oscuro, Toyota Avensis Gris y Skoda Blanco.

Toledo: Nissan Qashqai Blanco, Nissan Qashqai Negro, Citroën C4 gris oscuro, Citroën C5, Renault Mégane Sedán gris, Renault Laguna Gris Oscuro, Renault Laguna Marrón, Renault Scenic, Toyota Avensis, Fiat Stilo Gris, Ford Mondeo Negro, Ford Mondeo Azul Oscuro, Peugeot 5008 Gris Plata, Peugeot 306 blanco, Peugeot 407 Negro, VW Polo Blanco y Mercedes C220 azul marino.

Renault Laguna dorado E.E.

Cataluña (53)

Barcelona: Ford Focus Negro, Ford Focus II Blanco, Ford Focus C-Max Gris, Renault Mégane Gris, Nissan Primera Plateado, Nissan Pulsar, Citroen C4 Picasso Azul, Citroen C4 Picasso Gris, Peugeot Expert Blanca, Peugeot Azul, Toyota Auris Blanco, Seat Ibiza Blanco, Seat Altea Azul, Seat Altea Marrón, Seat Altea verde, Seat Altea Gris (dos), Seat Altea Blanco, Seat Altea Negro y Seat Altea Azul.

Girona: Ford Escort Negro, Ford Focus Gris, Ford Focus Plata, Ford Focus Negro (dos), Ford Fiesta blanco, Peugeot gris, Seat León Azul, Seat Altea gris (dos), Seat Altea gris plata, Seat Altea negro (dos), Citroën C4 Picasso Gris, Citroën Blanco, Citroën C4 Picasso Azul, Citroën C4 Negro, Citroën Negro y Nissan Pulsar Gris Nuevo.

Lleida: Nissan Blanco, VW Polo Nuevo Blanco, Seat Ibiza Gris, Seat León Gris y Seat Altea Gris.

Tarragona: Peugeot 306 blanco, Toyota Blanco, Seat Altea Gris, Seat Altea Azul, Seat León, Seat Ibiza Azul, Ford Focus Azul Oscuro, Peugeot 306 Verde y Citroën C5 Gris.

Comunidad de Madrid (26)

Madrid: Toyota Avensis Oscuro, Toyota Avensis Blanco, Toyota Avensis Rotulado GC, Toyota Corolla Gris, Toyota Yaris Negro, Mercedes C Gris Plata, Seat Exeo Negro, Seat Exeo Azul, Seat Exeo gris, Citroën C5 Gris, Citroën C4 Picasso gris (dos), Citroën C3 Blanco, Citroën Jumper Azul, Citroën Jumper Rotulado Movilidad, Peugeot 407 negro, Peugeot 407 gris oscuro, Peugeot 407 gris (modelo anterior), Renault Laguna negro, Renault Laguna gris plata, Renault Laguna beige, Hyundai I20 Negro, Hyundai Gris, Alfa Gris Claro, Nissan Qashqai Gris Metalizado y VW Polo.

Comunidad Valenciana (25)

Alicante: Seat Exeo Gris Claro, Ford Mondeo, Renault Laguna Gris Oscuro, Renault Scenic Gris, Citroen C5 Plata, Furgoneta Plateada DGT y VW Passat gris.

Castellón: Nissan Qashqai Gris, Nissan Qashqai Blanco, Renault Laguna Oscuro, Toyota Gris, Citroën C5 Gris y Peugeot gris.

Valencia: Ford Focus tdci Gris, Citroën C5, Seat Exeo Gris, Seat exeo azul oscuro, Seat Ibiza Gris, Seat León Blanco, Toyota Avensis Gris, Toyota Avensis, Toyota Auris gris, Opel Astra Dorado, Opel Astra Gris Plata y Peugeot 407 gris oscuro.

Opel Astra azul E.E.

Extremadura (19)

Badajoz: Renault Laguna Negro, Renault Laguna Gris, Opel Astra Azul, Opel Astra gris Plata, Opel Vectra Gris, Peugeot 407 Negro, Peugeot 406 Azul Oscuro, Seat Exeo Negro, Seat Exeo Azul, Toyota Avensis Gris, Fiat Stilo gris oscuro, Alfa 159 Sw negro y Citroën C4 azul marino.

Cáceres: Seat Exeo Negro, Seat Exeo Azul Marino, Opel Astra color oscuro, Citroën C5, Peugeot Monovolumen y Toyota Corolla negro.

Galicia (84)

A Coruña: Citroën Picasso Gris, Citroën C5 Gris oscuro, Citroën C8 Tráfico, Citroën Xsara Azul, Opel Insignia negro, Opel Astra gris, Toyota Auris Negro, Toyota Prius Blanco DGT, Toyota Avensis Negro, Toyota Avensis Gris Plata, Toyota Avensis plata antiguo, Renault Laguna Marrón, Renault Laguna gris oscuro (dos), Renault Laguna Negro, Renault Laguna dorado, Renault Scenic Gris, Nissan Qashqai Blanco, Nissan Qashqai Negro, Nissan Qashqai Gris oscuro, Peugeot 806, Peugeot 5008 rotulado, Peugeot 5008 Negro, Peugeot 508 o 407, Peugeot 407 gris claro, Peugeot 407 Negro, Ford Mondeo Blanco, Ford Furgoneta Gris, Mercedes C220 Gris Plata y Alfa Romeo 159 Azul Oscuro.

Lugo: Renault Laguna Negro, Renault Laguna Gris Plata, Renault Laguna Gris (dos), Renault Megane negro, Peugeot 5008 negro, Peugeot 307, Peugeot 407, Peugeot 3008 Blanco, Ford Mondeo negro, Toyota avensis, Seat Exeo Gris, Seat Exeo Negro, Citroën C5 Gris y Nissan Qashqai Gris.

Ourense: Nissan Qashqai Blanco, Nissan Qashqai Gris, Renault Megane Gris Claro, Renault Megane Negro, Renault Laguna Negro, Renault Laguna Marrón, Renault Laguna Gris, Citroën C5 plata, Citroën C4 Gris, Seat Córdoba Blanco, Seat Exeo Negro, Seat Exeo Azul, Seat León Azul Oscuro, Toyota Avensis Negro, Peugeot 3008 Gris y Ford Mondeo Blanco.

Pontevedra: Nissan Qashqai gris (dos), Nissan Qashqai blanco, Nissan Qashqai oscuro, Citroen C3 Blanco modelo nuevo, Citroen C3 blanco modelo antiguo, Citroën C3 Blanco (Vigo), Citroen Picasso Gris Plata, Peugeot 806 plata, Peugeot 407 Gris, Opel Vectra antiguo plata, Opel Insignia Blanco, Renault Laguna negro, Renault Laguna dorado, Renault Laguna Gris, Toyota Avensis azul oscuro, Toyota Avensis negro, Mercedes plata, Seat Exeo Azul y Fiat Gris.

Nissan Qashqai plata E.E.

Islas Baleares (12)

Baleares: Seat Altea Blanco, Seat Alhambra Blanco, Seat Gris, Seat Exeo, VW Passat, Citroën C5 gris, Citroën rojo, Opel Meriva Negro, Opel Vectra Azul, Opel Astra Azul Oscuro, Fiat Estilo Gris y Renault Mégane Gris.

La Rioja (10)

La Rioja: Citroën C4 gris oscuro, Citroën C5 Azul Oscuro, Citroën C5 Rotulado, Seat Exeo Gris Plata, Peugeot 807 Verde, Peugeot 307 azul oscuro, Peugeot 407 marrón, Renault Mégane Gris, Ford Mondeo Azul y Renault Laguna Negro.

Navarra (12)

Navarra: Renault Laguna Negro, Renault Mégane Gris, Nissan Qashqai Gris, Seat León Negro, Seat Ibiza Negro, Seat Córdoba gris oscuro, Peugeot 308 blanco, Peugeot 307 Azul, Alfa Romeo, Opel Zafira Gris, Volkswagen Polo blanco y Lancia Lybra.

Toyota Yaris blanco E.E.

País Vasco (33)

Álava: Ford Focus Gris, Ford Focus plateado, Citroën C5 Gris, Citroën C5 Azul, Toyota Yaris Negro, VW Passat Negro, VW Passat Gris, Astra Negro, Renault Mégane gris y Opel Insignia gris.

Guipúzcoa: Renault Talismán Gris plata, Renault Trafic Blanca, Ford Mondeo gris claro, Ford Focus Negro y VW Passat Gris.

Vizcaya: Seat León Style, Ford Mondeo Gris, Ford Focus azul, Renault Laguna Negro (PM de Bilbao), Renault Megane Azul (PM Bilbao), Opel Astra blanco (PM Getxo), Opel Astra Negro, Opel Astra gris, Renault Kangoo Gris, VW Passat Negro (dos), VW Passat Gris Claro, Citroën C5 Negro, Citroën C5 Azul marino, Citroën Gris, Citroën ZX Verde, Peugeot 406 Verde y Peugeot azul oscuro.

Región de Murcia (17)

Murcia: Peugeot azul oscuro, Citroën C5 Gris Plateado, Citroën C5, Citroën C4 Gris Plata, Citroën Xsara Verde Claro, Renault Mégane Gris, Ford Mondeo Azul, Seat Exeo, Alfa Romeo Azul, Alfa Romeo Negro, Peugeot 406 gris oscuro, Peugeot 406 Azul Marino, Peugeot 407 Azul Marino, Peugeot 407 Gris, Peugeot 307 Gris Metalizado, Nissan Almera Gris y Renault Megane Classic Azul Oscuro.