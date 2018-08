Un sutil movimiento. Silente, ágil. El relevo de peones al frente de los Administración pública ya es un hecho y no precisamente aislado. Poco a poco, los despachos de los dirigentes de Correos, Adif o Renfe se han vaciado para acoger nuevos moradores afines a los socialistas. Era cuestión de tiempo: amigos hay muchos; memoria para los favores debidos, también.

En lo que llevamos de legislatura socialista, el presidente Pedro Sánchez, que izó desde el primer momento la bandera blanca del tiempo nuevo, del líder inmaculado que volvió del ostracismo político para expulsar la corrupción del Ejecutivo bajo la lupa de una moción de censura histórica, ha incurrido en los mismos movimientos de aquellos a quienes alguna vez vituperó ㅡ¿Las puertas giratorias? “Se acabó, hay que cerrarlas”, sentenciaba en otros tiemposㅡ. Pero la amigocracia ha tomado, una vez más, la Administración.

El goteo ha sido incesante. Casi 500 nombres han brotado en el BOE a golpe de decreto de sustitución desde junio. Y eso a pesar de ese “punto final a la falta de ejemplaridad” que representa su Gobierno y de ese “cambio de época” del que el propio Sánchez ha hecho gala este viernes tras el último Consejo de Ministros estival. Es un hecho. Las empresas públicas vuelven a estar dirigidas por profesionales próximos al núcleo duro del líder del PSOE.

Gobierno en minoría

Algunos son más mediáticos ㅡJordi Sevilla, Óscar Lópezㅡ que otros ㅡel nuevo presidente de la SEPI o de Correosㅡ. Pero todos con la misma fecha de caducidad: julio de 2020, en las mejores quinielas. “Siempre se han hecho cambios masivos e inmediatos en las empresas públicas”, admite en conversación con EL ESPAÑOL David Redoli, sociólogo y expresidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). “Pero es verdad que se hacía con cuatro años de legislatura por delante, no dos”.

La explicación es la endemia del amiguismo: una picadura que alcanzó el corazón del Estado hace un par de siglos y de la que aún no nos hemos desprendido. “Tenemos un problema de diseño institucional, una Administración pública del siglo XIX, un sistema muy antiguo. En los altos puestos se tiende a fusionar y confundir el funcionariado y el personal político”, esgrime Redoli.

Que Sánchez siempre ha sido un líder líquido, proteico, con capacidad de metamorfosearse no es algo nuevo. Esta vez ha vuelto a adaptar su discurso a las circunstancias. Dirigiendo empresas y organismos públicos, gente cercana ideológicamente. Pero que sean destacados profesionales en sus campos, también. Como apuntaba Carlos Yárnoz en El País, Luis García Montero puede ser muy buena opción para dirigir el Cervantes, pero nadie objetaba a su predecesor en el cargo, Juan Manuel Bonet, quien, además, solo llevaba 18 meses en el puesto.

Juanma Serrano, a la izquierda, era hasta ahora el jefe de Gabinete de Sánchez. Ahora estrena puesto en Correos. Twitter

Igual con Aznar, Zapatero o Rajoy

“En una administración como la británica, esto no sucedería. En nuestro país, el nivel 28 y 30 del cuerpo de funcionarios, los más altos, son los que deberían optar a esos puestos. Pero lo que se consigue es una funcionarización de la política y politización de la función pública. El funcionario que llega a ser presidente de Enresa - la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.- o de Paradores es afín. No es cuestión de trayectoria personal, no es por méritos”, disecciona el sociólogo y asesor de comunicación política.

Lo cierto que el sistema ya está viciado de por sí. No es un deje de Pedro Sánchez. En el mismo periodo de tiempo, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy publicaron un número similar de decretos de sustituciones, entre 400 y 500 altos cargos cercanos ideológicamente. “Es imposible. Tú tienes ya arriba a gente puesta por confianza política. Lo que heredas es un diseño que sería absurdo de mantener. ¿Cómo tienes la seguridad de que van a ser fieles?”.

El ir y venir de cajas y enseres de todos los contrafuertes de la Administración ha sido intenso. Han vivido mudanzas, además de las ya mencionadas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Hunosa ㅡempresa estatal mineraㅡ, Tragsa, Cetarsa ㅡla tabaquera públicaㅡ, el Banco de España, Navantia ㅡsociedad navalㅡ, Turespaña, Enusa ㅡdedicada a los combustibles nuclearesㅡ, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), la Agencia Efe, Red Eléctrica, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o la Agencia del Medicamento.

Los premiados han sido, por el mismo orden, Vicente Fernández Guerrero ㅡun habitual en distintos departamentos de la Junta de Andalucíaㅡ, Gregorio Rabanal, Jesús Casas, Juan Andrés Tovar ㅡsenador socialistaㅡ, Margarita Delgado; Susana Sarriá ㅡque aterriza desde la Juntaㅡ, Héctor Gómez ㅡel hombre de Sánchez en Canariasㅡ, José Vicente Berlanga ㅡdesde la federación valencianaㅡ, José Félix Tezanos ㅡun mítico socialista y una de las caras visibles del guerrismoㅡ, María Luisa Faneca López ㅡdesde la Ejecutiva del PSOEㅡ, Fernando Garea, el exministro Jordi Sevilla, Manuel Escudero ㅡsecretario de Política Económica y Empleo del partido, conocido como el gurú económico de Sánchezㅡ y María Jesús Lamas.

Margarita Robles, Pedro Sánchez y Manuel Escudero, en la presentación de las propuestas del candidato socialista de cara al Congreso del PSOE. Robles es ahora ministra de Defensa y Escudero está en la OCDE. EFE

A Renfe, por su parte, ha llegado Isaías Táboas, el secretario de Estado de Transportes con Zapatero. A Adif, Isabel Pardo de Vera. A Correos, Juan Manuel Serrano ㅡel ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchezㅡ; a Enresa, José Luis Navarro ㅡexconsejero de la Junta Extremadura y del núcleo de Fernández Varaㅡ. Y a Paradores, el exsecretario de Organización del PSOE, Óscar López.

Y no son ni un diez por ciento de ellos.

Confianza sobre profesionalidad

La solución única de estos dedazos, según Redoli, sería un pacto entre partidos para profesionalizar la dirección pública. “Hasta que eso no ocurra, los propios partidos cuentan con estos cambios porque siempre es así. Si no lo haces, te la juegas. Se impone la lógica de la confianza, no la de la profesionalidad. No hay presidente tan ingenuo. Y es un problema”, suspira.

Con un tiempo máximo de acción de dos años, “Sánchez está preparando las próximas elecciones. Y si lo haces controlando el aparato del Estado, mejor”. Con un Gobierno en minoría y pocos apoyos parlamentarios “podría haberse hecho mejor, escogiendo un perfil más técnico. Pero Pablo Iglesias o Albert Rivera habrían hecho lo mismo o muy parecido”, opina el sociólogo.

El oasis de RTVE

La cuestión, al final, es el rédito electoral que pueda conseguir con los nombramientos. De un Consejo de Ministros -o Ministras- muy pensado, estudiado, elegido concienzudamente y aunando golpes de efecto y perfiles técnicos, la consecuencia política y a nivel de comunicación fue notable. Pero con la Administración, “a nivel de calle te va a dar pocos votos. Le queda lejano a la gente”.

“Es una cuestión de visión de España. El partido que lo haga y lo lidere, en torno a las élites, tendrá bastante aceptación”. La vía ya la ha abierto Radio Televisión Española. “Pero ahí ya había un clamor en el Parlamento. Todos se habían puesto de acuerdo para reclamarlo y estaba todo el campo sembrado para que surgiera”.

Para Redoli, RTVE va a ser la punta de lanza y la tendencia profesionalizadora acabará calando en el resto de las empresas públicas. Eso sí, en un medio o largo plazo. Así sucede actualmente en Reino Unido, Francia o Alemania. “El signo de los tiempos transita en esta dirección”.