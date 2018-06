Antonio Tejón, 'El Castaña', aislado 22 horas al día en una celda, tratado como los presos más peligrosos

Antonio Tejón, el menor de los hermanos 'Castaña', ingresó a última hora del pasado viernes en la cárcel de máxima seguridad de Córdoba tras pasar varios días en la de penitenciaría de Botafuegos (Algeciras, Cádiz).

La Policía Nacional detuvo al que consideran mayor narcotraficante de hachís de Europa sobre las 23 horas del miércoles en su ciudad natal, La Línea de la Concepción, desde donde ejercía las funciones de presunto líder del mayor clan del Estrecho dedicado al tráfico de chocolate.

Desde su ingreso en la prisión cordobesa, 'El Castaña' permanece en un módulo de aislamiento sin contacto con otros reclusos. Antonio Tejón pasa 22 horas al día entre rejas, donde desayuna, come y cena. Sólo se le permite salir al patio durante las dos horas restantes del día.

Estas medidas extremas de seguridad se deben a que Instituciones Penitenciarias le ha aplicado el artículo 10 del Reglamento Penitenciario y lo han catalogado como preso FIES (Fichero de Especial Seguimiento). Así lo explican a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al preso.

En principio, 'El Castaña' tenía previsto poder verse con su esposa este sábado en la prisión de Algeciras pero con el traslado a Córdoba la noche anterior se le ha suspendido dicho encuentro. Si se tratara de un presO corriente, hoy mismo habría tenido comunicación, pero ésta se le ha retrasado hasta el sábado de la semana próxima debido al régimen del módulo en el que ha ingresado.

Comunicado de la familia

Familiares y amigos del propio Antonio Tejón están distribuyendo a través de las redes sociales un comunicado en el que denuncian que criminales como José Antonio Abuin 'El Chicle' o Ana Julia Quezada gozan de mejor trato penitenciario en sus respectivas prisiones.

"Antonio Tejón es un supuesto delincuente pero no ha matado, no ha violado y nadie ha muerto por su culpa. Es una persona a la cual no conocéis, no conocéis por lo que ha tenido que pasar para llegar donde está", dice dicho comunicado.

También se le califica como "una persona humilde, sin aires de nada". Y añade: "Sobre todo es muy humano y generoso, no tenía nada suyo". En el comunicado, su entorno admite "que gracias a él, en La Línea, el culo del mundo, la mayoría de familias de este asqueroso pueblo tiene para darle de comer a sus hijos".

Detención del mayor narco de Europa en La Línea de la Concepción.

La Policía Nacional, en un macrooperativo desplegado por las calles de La Línea de la Concepción (Cádiz), lo detuvo en torno a las 23.30 horas de este miércoles a Antonio Tejón, el menor del clan de los hermanos 'Castañas'. Está considerado el mayor narcotraficante de hachís de Europa.

Tras la detención, los agentes lo trasladaron a casa de su madre para realizar un registro. Según fuentes cercanas al propio Antonio Tejón, tenía un ojo amoratado.

Antonio estaba perseguido por la Justicia desde febrero de 2017, cuando se cobijó en las calles de su ciudad natal, La Línea. Cinco meses antes, el grupo GRECO de la Costa del Sol trató de detener tanto a él como a su hermano mayor, Francisco Tejón. Ambos huyeron a Marruecos en una lancha.