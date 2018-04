Tamara, la estratega de los CDR detenida con planos de cuarteles que clamaba “Pablo Iglesias somos todos”

Cuando los agentes de la Guardia Civil registraron la casa de Tamara Carrasco este martes, encontraron allí planos de infraestructuras catalanas clave: el cuartel de la Guardia Civil en Barcelona, el puerto marítimo de la Ciudad Condal, el puerto de Tarragona. La mujer, ahora detenida como presunta ideóloga de los movimientos de los Comité de Defensa de la República (CDR), es la única encarcelada por las actividades de esta organización. En las últimas horas, se ha conocido que concurrió en las listas de Podemos a las elecciones municipales del año 2015. Aunque luego se distanció de la formación morada, era tal su afinidad con el proyecto de Pablo Iglesias que, en aquel entonces, mostraba públicamente su simpatía en redes sociales. La mujer se expresaba del siguiente modo: "Pablo Iglesias somos todos! Y tenemos el deber y obligación de defender este proyecto como si fuésemos el mismo Pablo Iglesias".

Tamara fue trasladada a la Audiencia Nacional por la Guardia Civil en el marco de la operación Cadera, en la que se han realizado varios registros. Los agentes han intervenido cuantioso material, entre el que figuraban planos de infraestructuras catalanas clave, como el cuartel de la Guardia Civil en Barcelona o los puertos marítimos de la Ciudad Condal y Tarragona.

El lunes 2 de octubre de 2017, Tamara Carrasco García, detenida este martes como presunta ideóloga de los movimientos de los Comité de Defensa de la República (CDR) y de la convocatoria de algunas de las acciones llevadas a cabo por estos colectivos en Cataluña durante la Semana Santa, escribió el siguiente mensaje a sus seguidores: “Cuando me he despertado hoy pensaba que todo lo vivido ayer fue una pesadilla. Me siento abrumada, triste, cansada y agradecida. Ayer defendimos colegios con uñas y dientes. Con tensión y emoción contenida que reventó al final de la jornada”. Apenas habían pasado 24 horas de la jornada del 1-O.

Así han sido las detenciones de los CDR

La detenida es, además, la autora de un mensaje de audio en el que se detallaban los planes de los CDR tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania y la entrada en prisión de Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa: cortes en carreteras, acciones "heavys", "pegar fuego", tomar el aeropuerto y las instalaciones portuarias de Barcelona.

En la última Semana Santa, los CDR levantaron las barreras en varios peajes de las carreteras de Cataluña y cortaron las autopistas para pedir la liberación de los “presos políticos”.

Años atrás, antes de los acontecimientos que están teniendo lugar en los últimos meses, Tamara fraguó una gran amistad con distintos miembros de la política local. Eran años en los que exhibía sin problema su afinidad con Podemos, el partido en cuyas listas concurrió.

“Pablo Iglesias somos todos”

Tamara, 34 años, vecina de Viladecans, era allí una persona muy conocida. Trabajaba como administrativa. Era también una personalidad notable en el lugar debido a su profusión en la activa política local. Tamara estaba vinculada a labores sociales relacionadas con la sanidad y las familias en situaciones de exclusión.

Tamara, en una foto reciente en Viladecans.

En las elecciones municipales del año 2015, Carrasco concurrió en una lista afín a Podemos, Guanyem Viladecans. Ocupó el tercer puesto en la lista de los comicios municipales y lo hizo de manera independiente.

Aquellas elecciones locales las ganó PSC-CP con 11 ediles, seguido por los cuatro de C's, los tres de ERC, dos de PP y dos de VSP. La lista de Guanyem obtuvo una representación; CiU, ninguna. Carles Ruiz Novella (PSC) fue proclamado alcalde. Tamara no obtuvo puesto de concejal, pero continuó cercana tanto a la vida política local como a Podemos, un proyecto en el que creía y por el que profesaba cierta devoción.

En los mensajes que emitía en sus redes sociales en aquel momento, Tamara esbozaba con claridad un detalle: su inclinación hacia el partido morado, su defensa de Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias en los albores del primer triunfo de aquella formación. Uno de los fragmentos, que escribió meses antes de concurrir a las elecciones con Podemos, era el siguiente: “¿Pero sabéis que os digo? Que Pablo Iglesias somos todos! Y tenemos el deber y obligación de defender este proyecto como si fuésemos el mismo Pablo Iglesias. Difundiendo nuestros ideales, animando a la participación ciudadana, creando una nueva forma de vivir más solidaria y siendo auténticos: siendo como nosotros queramos ser no como quieran los demás que seamos”.

Con el tiempo, las ideas de Tamara más cercanas al partido morado fueron inclinándose hacia el independentismo. Sus inicios en la formación de Pablo iglesias dieron luego paso a sus primeros contactos con el soberanismo, aproximándose a la CUP.

“Ya puede olvidarse de mí”

Tamara mantenía una buena relación con muchos de los representantes políticos del consistorio local de Viladecans. Según fuentes del consistorio, Tamara destacaba en el ámbito local por “su compromiso social y por su capacidad de establecer puentes con diferentes representantes políticos, sociales y culturales”. El más claro ejemplo es el de su amiga Carolina Torres, portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento.

Esa información contrasta con mensajes de la propia mujer tras los acontecimientos del 1-O. La mañana siguiente, Tamara advirtió a sus contactos: “Cualquiera de mis contactos que no criminalice la brutalidad policial recibida y la represión del gobierno (atacando al supuesto pueblo que ama y no quiere que se vaya) lo niegue o lo justifique ya puede borrarme de sus contactos y olvidarse de mí. Ya he hecho limpieza en Facebook y en WhatsApp”.

Del total de siete detenidos por los agentes de la Guardia Civil y los Mossos d’ Esquadra, Tamara es la única que no ha sido puesta en libertad. Según fuentes de la investigación, durante la pasada Santa los CDR instaron a los conductores que volvían de sus vacaciones a que no pagasen los peajes: "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje" y "No tendrán a quién mandar si nosotros desobedecemos”.

Abel Aguilar, otro de los detenidos (luego puesto en libertad) este martes.

De ese modo, la estación de Sants, la A-2, la N-340, la AP-7, la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas. Algunos de los detenidos, como Tamara, estaban allí.

Abel Aguilar y el 1-0 de Tamara

Otro de los detenidos identificados por los agentes es Abel Aguilar, uno de los principales representantes del CDR que opera en la comarca del Bàges, en la zona de Manresa. Abel Aguilar reside, concretamente, en El Pont de Vilomara i Rocafort. Aunque los agentes le han dejado en libertad provisional, está también implicado en sucesos como el cerco al parque de la Ciutadella, ocurrido el pasado 30 de enero, o también los cortes de la red ferroviaria en las últimas semanas.

El 1-O, Tamara tomó las riendas y dirigió a los suyos una importante proclama: había que salir a la calle, impedir la labor de los agentes que apareciesen en los centros de voto: “A todos los ciudadanos de Viladecans. No nos dejéis solos en los colegios electorales. La Policía aprovechará cuando menos gente haya para entrar y quitarnos las urnas, y los tenemos en la puerta. La GC y la PC no serán tan amables como los Mossos. Por favor, no nos dejéis sólos, salid a la calle!”.