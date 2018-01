Así violó El Chicle a su cuñada menor de edad: "Me dio 10 segundos para quitarme la ropa"

José Enrique Abuín Gey, El Chicle, violó a su cuñada, hermana gemela de su mujer, cuando ella tenía apenas 17 años. Así consta en la denuncia que ésta presentó hace casi tres lustros. Tal y como explicó este periódico, la joven desistió del proceso judicial por la presión de la familia, que no creyó su versión

En aquella denuncia, la hermana de Rosario Rodríguez, mujer de El Chicle, explicó que aquel hombre fornido, rubio y de dentadura prominente la penetró en contra de su voluntad.

Siempre según el testimonio de la cuñada de El Chicle, al que ha tenido acceso La Razón, Abuín Gey la esperaba en una parada de autobús, a la salida del instituto. La llevó a un descampado: "Me dijo que contaba hasta diez para que me quitara la ropa mientras me amenazaba con el cuchillo".

Tras violarla, El Chicle la obligó a ponerse un camisón azul mientras le rozaba el pecho con un cuchillo. Después, concluía la cuñada en la denuncia, "tiró el condón por la ventanilla" y amenazó: "Si le cuentas esto a alguien, mataré a tu hermana, a tu sobrina -hija de Abuín Gey- y después a ti".

De esta denuncia se desprende que El Chicle también habría abusado de su cuñada en julio de 2004: "Me tocó el pecho por encima de la ropa en contra de mi voluntad. Se lo conté a mi hermana, tuvieron un problema, pero siguieron juntos".

La denuncia de esta mujer cayó en saco roto, pero conocida la detención de Abuín Gey ambas familias echaron la vista atrás, hacia este suceso. Precisamente, fue la esposa de El Chicle la que retiró la coartada ante la Guardia Civil -en un principio dijo que estuvo con él la noche del secuestro de Diana Quer- y provocó el derrumbamiento de su marido, que acabó por confesar la ubicación del cuerpo.

El secuestro con el coche y las amenazas con el cuchillo coinciden con el modus operandi de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, en sus anteriores cacerías.