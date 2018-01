La madre de 'El Chicle': "Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno"

La madre de José Enrique Abuín Gey, conocido por el sobrenombre de El Chicle y autor confeso de la muerte de Diana Quer, ha calificado a su hijo como "un monstruo y un asesino", y ha pedido perdón a la familia de la joven madrileña, que había desaparecido el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

"Mi hijo es un monstruo, un asesino. Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más", ha relatado la madre de El Chicle en una entrevista en Telecinco, que ha aprovechado para pedir perdón a los padres y hermana de Diana Quer. "No esperaba esto de mi hijo, siento mucho lo que están viviendo. Lo siento como si fuera una hija mía", ha explicado la mujer entre lágrimas.

Acompañada por la tía del confeso asesino de Diana Quer, la madre ha contado junto a la casa de El Chicle en Taragoña (Rianxo) la "vergüenza" por la que está pasando su familia. "No salgo de casa porque es una vergüenza, un dolor muy grande. Estamos en tratamiento psicológico", ha señalado.

"¿Por qué has hecho esto?"

La madre de 'El Chicle' ha pedido ante las cámaras de televisión a su hijo que cuente "toda la verdad aunque se pudra en la cárcel". "¿Por qué has hecho esto teniendo una hija y una mujer?", se ha preguntado. "Mi hijo es chulesco y mentiroso, pero nunca le vi agresivo o violento", ha explicado la mujer, para añadir que cuando le preguntaban a El Chicle por la muerte de la joven madrileña éste respondía que "el que hubiera hecho eso no tenía perdón".

Por otra parte, la madre también asegura que la esposa de El Chicle está "destrozada" por la familia de Diana, y que "ya no le quiere". "Me dice que si tiene que echar toda la vida en la cárcel que así sea, y se pregunta con quién vivía realmente", ha detallado.