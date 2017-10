Diez mentiras en diez fotos: la propaganda sobre la represión el 1-O

Este chico no fue herido el 1-0 como se difundió, sino durante las protestas de mineros en Madrid en 2012.

"El balance de heridos no existe en Europa desde la II Guerra Mundial". Este es el torticero -y falso- balance que ha hecho esta semana el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, sobre las personas que resultaron heridas durante la jornada del referéndum ilegal del 1-0. Los números de damnificados son abultados: 893 personas según la Generalitat y 431 agentes según el Ministerio del Interior. Pero, ¿se corresponden estas cifras con la realidad? ¿Por qué ni el Gobierno central ni autonómico han facilitado -sin especificar nombres- detallados partes médicos con el centro de atención, el diagnóstico o el pronóstico?

Más allá de las dramáticas imágenes de agentes de la Policía Nacional cargando contra ciudadanos que trataban de impedir el conato de referéndum, son varios los bulos -no sólo con heridos de protagonistas- que se han ido destapando durante esta semana post 1-O. Un claro ejemplo es el caso de la militante de ERC que lloró a cámara por tener los cinco dedos rotos de una mano, que finalmente resultó ser una inflamación leve a las banderas manipuladas con photoshop en manifestación.

EL ESPAÑOL recopila la posverdad del referéndum, diez informaciones falsas a las que han dado pábulo desde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hasta el ex entrenador del Barça, Pep Guardiola.

1. Los no "dedos rotos" de Marta

Imagen de Marta Torrecillas, con la mano vendada.

Marta Torrecillas se convirtió en la jornada del 1-O en uno de los iconos de los incidentes entre catalanes y las fuerzas de seguridad. Denunció -cámaras de televisión mediante- que a la salida de un colegio electoral uno de los agentes desplegados le rompió "los dedos uno a uno". También, siempre según su primera versión, en mitad de unas escaleras le levantaron la ropa y le tocaron las tetas mientras que los policías se reían.

Su mentira no tardó en ser evidenciada ni 24 horas. Y por ella misma, para más inri. Después de que figuras como Ada Colau anunciasen que se habían cometido "agresiones sexuales" durante el pasado domingo y Guardiola "triste y enfadado" culpase a PP, PSOE y Policía, la joven -activista de ERC- admitió que sólo sufría una capsulitis, una inflamación, en uno de sus diez dedos de las manos.

2. La falsa pelota de goma en Gracia

Horas después de que comenzase el intento de consulta ilegal, comenzó a correr como la pólvora por las redes sociales la imagen de un hombre con toda la cara ensangrentada debido, supuesta -y falsamente- a una pelota de goma lanzada por la Policía Nacional. "Ha sido una pelota de goma en Gracia, no en mi nombre", decía un usuario que aprovechaba su tuit para mencionar a Julian Assange.

Herido durante las cargas policiales que tuvieron lugar en las protestas de mineros en Madrid en 2012

Lo cierto es que la mentira, descubierta gracias a @malditobulo, tardó también poco en descubrirse. El herido no pertenecía a los enfrentamientos que tuvieron lugar en la Ciudad Condal sino que pertenece a las cargas policiales que tuvieron lugar durante las protestas de los mineros en Madrid en 2012.

3. La paliza (en 2012) a un policía

Fernando García, un ciudadano cabreado durante el 1-0, escribió un mensaje en su Facebook que minutos más tarde no tardó en viralizarse. "Para que digan esas [sic] que son pacíficas, que sepa todo el mundo lo que hacen esos indeseables con uno de nuestros policías", decía. "Cafres, cobartes y traidores", añadía.

Un grupo de agricultores agrede a un policía en Almería EFE

El texto se acompañaba de una fotografía en la que se podía ver como un grupo de manifestantes pateaban a un policía nacional semitendido en el suelo. Pues bien, la lamentable escena no ocurrió en Barcelona ni ningún otro punto geográfico catalán, sino que hay que desplazarse hasta Almería y a junio de 2008 para encontrar la escena real. Corresponde a un grupo de agricultores que agredieron a un agente durante una protesta.

4. Este niño ya ha crecido

Un niño herido en la cabeza. La fuerte carga dramática y emocional de esta imagen hizo que llenase los timeline de Twitter y tablones de Facebook de miles de usuarios de las redes sociales. Una imagen que podría corresponder al 1-0 debido a la cantidad de niños que fueron llevados a colegios electorales por sus padres para tratar de parar la orden de retirar urnas que tenían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de del Estado.

Menor herido durante la huelga del 14-N de 2012. La Sexta

Sin embargo, esta brecha no corresponde a este octubre de 2017, sino a noviembre de 2012, durante la Huelga general europea del 14-N. De manera "fortuita" durante una carga policial realizada por los Mossos d'Esquadra, el pequeño sufrió un golpe en cabeza.

5. Una estelada dibujada con photoshop

Algunos separatistas debieron entender que no podía haber 1-O sin su particular Libertad guiando al pueblo, por eso se difundió una imagen manipulada sobre la que se colocó una falsa estelada a manos de catalanes siendo bloqueados por un pelotón de la Guardia Civil.

Montaje en el que se aprecia dibujada con photoshop una estelada

Hasta el diario francés "Le Monde" se ha percatado de la cantidad de imágenes falsas que han proliferado en redes sobre la intervención policial en diferentes lugares de Cataluña el pasado domingo 1 de octubre. "Actos de violencia verdaderos, pero también imágenes a veces falsas. (...) Ciertas escenas de violencia han sido inmortalizadas por internautas y han circulado en las redes sociales estas últimas horas. Pero otros mensajes igualmente difundidos recogen imágenes manipuladas", destaca en la web la sección "Les décodeurs", dedicada a verificar informaciones que circulan en la red.

6. El policía muerto estaba en Valladolid

Las cargas policiales de la jornada ahondaron en el odio entre los tuiteros. Este mensaje del subinspector de la Policía Alfredo Perdiguero, que alertaba del primer agente muerto durante la consulta ilegal, corrió como la pólvora. El policía habría fallecido de un infarto a causa del estrés.

Posteriormente, el subinspector rectificó.

La propia Policía Nacional confirmó que se trataba de una información errónea: sí que había fallecido un agente destinado en Bilbao, pero lo hizo en su domicilio, en su casa de Valladolid. El subinspector Perdiguero rectificó más tarde, pero su tuit sigue extendiéndose por la red.

7. Un balance de heridos inexistente desde la II Guerra Mundial

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, no lo dudó ni un instante para contar en una entrevista en laSexta cuando estaba esperando los resultados del referéndum ilegal que "el balance de heridos [durante el 1-O] no existe en Europa desde la II Guerra Mundial".

La policía alemana tratando de retirar a los manifestantes que bloquean una de las calles. Pawel Kopczynski Reuters

No hay que irse demasiado lejos en la historia europea para desmontar esa cifra. Durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes contra la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en la ciudad alemana de Hamburgo, el 8 de julio de este mismo año, al menos 476 agentes y un número parecido de manifestantes resultaron heridos, según los datos de la Policía hamburguesa.

8. El niño paralítico

Caía la tarde del domingo cuando comenzó a circular en Twitter el bulo de que las cargas policiales habían dejado paralítico a un niño que participaba en las movilizaciones.

No todo lo que encuentres en las redes es verdad. NO hay ningún niño herido, a pesar de ser utilizados en las movilizaciones.#STOPBulos pic.twitter.com/UxDlaqMBHL — Policía Nacional (@policia) 2 de octubre de 2017

Rápidamente fue desmontado por la Policía. Entre la lista de heridos no figuraba ningún niño.

9. El policía infiltrado que resultó ser un independentista más

Los manifestantes comenzaron a inquietarse cuando leyeron que agentes de la Policía Nacional se infiltrarían en las movilizaciones para azuzarlas y crear situaciones violentas. Con tal de prevenir esos supuestos ataques, distribuyeron la imagen de uno de los miembros de su particular Policía secreta.

La cuenta @MalditoBulo se encargó de desmontarlo.

El policía infiltrado resultó ser un independentista que pasó momentos incómodos con la gente señalándolo. Él mismo se encargó de desmentirlo en su propio muro de Facebook con el mensaje "No soc cap infiltrat. Soc un lluitator per Catalunya!!!! [No soy un policía infiltrado. Soy un luchador por Cataluña]".

10. La abuela 'indepe' amiga de Otegi

La imagen de una mujer mayor en el municipio gerundense de Sant Julià de Ramis, donde se suponía que votaría Carles Puigdemont, retirada por agentes de la Guardia Civil fue una de las más icónicas de la jornada. Más tarde se extendió el rumor de que se trataba de la misma señora que se fotografiaba con su supuesto amigo Arnaldo Otegi.

Aunque se parezcan, son señoras distintas sin ningún parentesco.

Como confirmó MalditoBulo, son dos señoras distintas sin ningún tipo de relación entre sí más que parecerse físicamente. La mujer junto a Otegi es de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Bilbao el sábado por la tarde. La señora del 1-O es vecina de la mencionada localidad de Girona, se llama Fina y no tiene ninguna gemela.