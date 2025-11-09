Santiago Secreto: ni fútbol, ni baloncesto, esta es la liga que se reúne cada semana en la ciudad

Desde octubre, cada miércoles en el bar La Flor de Santiago de Compostela se reúnen hasta 15 personas para participar en una liga. No es una competición ni de fútbol, ni de baloncesto, ni siquiera es una competición, se trata de un taller de bordado que Tatiana Fernández, más conocida en redes como Xenuina, enseña a coser y a bordar.

En esta liga no se asciende ni se desciende, pero la idea sí que surgió un poco del mundo del fútbol, comenta Tatiana. "Yo siempre que iba a acompañar a mis amigos a ver el fútbol, pensaba: a mí esto no me gusta, necesito otra actividad que diga a las nueve hay partido". Le dio una vuelta al concepto de quedar para ver el fútbol y que una "liga también es algo de equipo", explica.

"No deja de ser lo que había antes con los círculos de costura, donde se reunían las mujeres para charlar y ponerse al día. Es la versión contemporánea de quedar, que sea tu día de desconexión, que aprendas y, si es en compañía, mejor. Y si es con un cafecito, mucho mejor todavía".

Tatiana ofrece a todos los participantes un kit de iniciación en el que practican todas las puntadas para que luego puedan ejecutarlas ellos. "Hay gente que ya trae sus proyectos y otra que no tiene ni idea", explica.

Comenzó hace seis años en el mundo de la costura. "Mi abuela bordó siempre y, todo empezó al verla. Me entró la curiosidad un día y desde ese día no pude parar; me enganchó". Empezó viendo vídeos y ahora lleva más de un año organizando talleres en distintos locales de hostelería de la geografía gallega.

"Lo importante es ser constante y dedicarse a ello", menciona Tatiana sobre el autoaprendizaje. Desde julio, dejó su trabajo en hoteles, para dedicarse plenamente a esto. "Dije: "venga, a tope con esto". Pero es muy difícil hacer el clic que te lleve a la cima".

Tatiana estudió Turismo y, posteriormente, el ciclo de Dirección de Restaurantes. La hostelería y la comida están siempre muy presentes en sus talleres. Todos los organiza en cafeterías, bares o restaurantes, como esta liga de bordado en La Flor, un 'bordado y verbena' en O Bochinche, o un 'bordado y brunch' en A Cafe.

Tatiana junto con otras participantes en el taller en O Bochinche Cedida

"Siempre me gustó la gastronomía, siempre estuve en el mundillo y lo típico de ir probando todos los restaurantes. Conoces a gente y eso es lo que me está abriendo las puertas para organizar este tipo de eventos", menciona Tatiana. "Para tener los siete sentidos, me falta el gusto y el olfato para hacer la experiencia completa", añade.

A esta liga de bordado asiste gente de todas las edades, también en el resto de sus talleres. Aprenden a bordar, pero también es un espacio de socialización y una actividad terapéutica. "Para mí el bordado es meditación total, un momento en que estás superconcentrada en eso", dice Tatiana.

Tal es así que hace unos meses montó un taller que unía el bordado y la psicología con la psicóloga Marta Porto en donde, a la vez que se bordaba, explicaban cómo gestionar las emociones.

Durante este mes de noviembre, aparte de esta liga de bordados, Xenuina este el sábado 8 de noviembre en Área Central en un taller para bordar la silueta de mascotas. El 14 de noviembre estará en A Coruña, más concretamente en Ikea, en un taller gratuito de bordado, en la ciudad coruñesa también estará en otras fechas que irá desvelando. También ya está pensando en los talleres de Navidad.

En su perfil de Instagram publica la información de los talleres que ofrece y es en la propia red social donde la gente se puede apuntar. Tatiana anima a todo el mundo a asistir, aunque no se le den bien las manualidades.

"Ha venido gente por acompañar y se le dio mejor a esa persona que a la que quería venir en realidad", bromea. "Le diría a la gente que se anime y que pierda ese miedo a pensar que es superdifícil" y añade que "aunque no se les dé bien, tienen la parte social de conocer gente nueva, de distraerse ese ratito de la semana y hacer algo diferente en Santiago y en su día a día".