El presidente provincial y el presidente de la Xunta Local de Santiago junto a otros voluntarios Cedida

Solidaridad y gastronomía se dan la mano en Santiago de Compostela en la Noche contra el cáncer

La solidaridad y la excelencia gastronómica gallega se citaron este viernes en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura durante la celebración de la Noche solidaria contra el cáncer. Alrededor de 250 personas participaron en este evento en el que no faltó la ambientación musical de la mano de Xabier Díaz.

Representantes institucionales, empresas, entidades y ciudadanía se reunieron alrededor de un objetivo común: recaudar fondos para seguir avanzando frente al cáncer a través de la investigación, la prevención y el apoyo a los pacientes y a sus familias.

Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer con la colaboración de la Xunta a través de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) y la Consellería do Mar, la cita contó con un amplio respaldo institucional.

Así, al evento acudieron el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y el director de Agacal, Martín Alemparte, además de otros representantes institucionales y del tejido económico y social gallego.

Un bonito acto

La periodista Lucía Rodríguez fue la encargada de conducir el acto, inaugurado por el presidente de la Junta Local de la AECC en Santiago de Compostela, Xoán Concheiro, que durante su intervención puso en valor la capacidad de la sociedad para movilizarse frente a esta enfermedad.

"Hoxe xuntámonos para demostrar que a sociedade pode decidir non mirar cara a outro lado e que, cando unimos capacidades, podemos marcar unha diferenza real na vida das persoas", indicó Concheiro, que reivindicó la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía para reducir el impacto del cáncer.

El presidente de la Junta Local de la AECC añadió, coincidiendo con la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama que se desarrolla este mes, que la prevención y la detección precoz son fundamentales. Algo a lo que se une la importancia de seguir escuchando y acompañando a las personas que conviven con la enfermedad.

Gastronomía gallega

Uno de los elementos más singulares de la velada fue su apuesta por la excelencia gastronómica gallega como vehículo de solidaridad. A través de diferentes estaciones distribuidas por el espacio, los asistentes pudieron descubrir y degustar productos de calidad diferenciada y propuestas de Artesanía Alimentaria, poniendo en valor el trabajo de productores gallegos del rural y del mar.

La experiencia, además, contó con la participación de reconocidos chefs y sumilleres gallegos que contribuyeron a mostrar la riqueza y la diversidad del patrimonio gastronómico de la comunidad.

Paco y Héctor López, del Restaurante España (Lugo); Ángel Parada, de O Remollo (Ames); Beatriz Alcalá, de La Zapatería del Abuelo (Ourense); Álvaro Villasante, del restaurante Paprica (Lugo); Begoña Vázquez, del Restaurante O Regueiro da Cova (Verín); Javier Rodríguez Ponte "Taky" (A Coruña); y Gerson Iglesias, presidente de Cociña Ourense, estuvieron en la gala.

El evento, que continuó con la cena, contó con la actuación musical de Xabier Díaz y un sorteo solidario destinado a contribuir al desarrollo de los programas y servicios gratuitos que la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a pacientes y familiares, así como al impulso de la investigación oncológica.

La entidad ha agradecido la colaboración de la Xunta, de Agacal y de la Consellería do Mar, así como el apoyo de los patrocinadores DOP Arzúa-Ulloa y Trevisani y de todos los colaboradores y las personas que hicieron posible esta iniciativa solidaria.