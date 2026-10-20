Sanidade creará 136 nuevas plazas en 2027 en Galicia, 39 de ellas de medicina familiar

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparece en el Pleno del Parlamento para dar cuenta de la reforma de Atención Primaria. Xunta

Sanidade creará en 2027 un total de 136 plazas, que forman parte de las 644 comprometidas en el Plan de reforma de la atención primaria y comunitaria 2026-2030, dotado con 320 millones de euros. Precisamente, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido hoy en el Parlamento de Galicia el plan, destacando que la Xunta destinará 1.854 millones (+6,1% a este nivel asistencial) en los presupuestos.

Gómez Caamaño recordó, en una comparecencia a petición propia, que la reforma busca reducir la carga burocrática, reorganizar las agendas, ordenar la sobredemanda y mejorar las condiciones laborales y retributivas, así como reforzar las infraestructuras y los recursos tecnológicos, según recoge Europa Press.

Así, Sanidade creará 136 plazas el próximo año, de las que 39 serán de medicina familiar y comunitaria y ocho reforzarán la psicología clínica, que pasará de 28 profesionales a 36 con el objetivo de alcanzar los 50 en 2030.

El plan, además, establece un máximo de 30 actos asistenciales diarios para medicina de familia y 25 para pediatría. La Xunta ya había anunciado que para atender la sobredemanda se habilitarán agendas específicas fuera de la jornada ordinaria, voluntarias y remuneradas.

La reforma incluye también 278 millones para infraestructuras, equipamientos y tecnologías, así como un nuevo modelo retributivo que reconocerá factores como la complejidad asistencial y la dispersión geográfica.

Críticas de la oposición

Las palabras del conselleiro de Sanidade generaron las críticas de la oposición.

La diputada nacionalista Montserrat Prado ha asegurado que la reforma es "improvisada", criticando a la Xunta por no aprovechar el trabajo de los 200 profesionales que participaron en una planificación anterior y recordando que el nuevo modelo continúa en fase piloto.

Prado considera "insuficiente" el reparto de las plazas, ya que estima que algunos perfiles supondrán un nuevo profesional por cada ocho o nueve centros de salud. La nacionalista, además, ha señalado que según sus cálculos alrededor del 87% de los fondos se destinarán a infraestructuras y tecnología en vez de al refuerzo de plantillas.

Gómez Caamaño le contestó a Prado que entrevistó a más de 150 facultativos para el plan, que cuenta con la opinión de sociedades científicas, colegios profesionales y organizaciones sindicales. El conselleiro de Sanidade, además, ha afirmado que tres de los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial han respaldado el plan.

El socialista Julio Torrado, por su parte, ha cuestionado que 644 plazas sean suficientes para resolver los problemas que afronta la Atención Primaria, advirtiendo que Galicia formará a más especialistas de los que prevé incorporar la Xunta. El Gobierno gallego, indicó Torrado, "renuncia" a contratar a una parte de los profesionales que podrían estar disponibles en los próximos años.

Otra crítica del diputado del PSdeG se centró en el límite de las agendas médicas a 30 consultas diarias, poniendo en duda que vaya a reducir las esperas si no se acompaña de más personal.A partir de una media estimada de 37 pacientes al día por profesional, Torrado ha calculado que podrían dejar de atenderse unas 19.000 consultas diarias: "En Galicia es más fácil conseguir cita en el Tinder que en el Sergas".

Gómez Caamaño, por su parte, le replicó que el límite de consultas busca "ordenar la demanda y proteger el tiempo clínico". La carga asistencial, sin embargo, varía según el centro: hay profesionales que atienden 15 pacientes al día y otros que llegan a 40 o 50. La mayor parte de las citas a demanda, añadió el conselleiro de Sanidade, seguirán siendo gestionadas por el médico responsable de cada paciente.

Podología

La diputada del PPdeG Encarna Amigo, por último, ha defendido que el plan combina nuevas plazas, reorganización de las agendas, reducción de la burocracia y mejoras laborales. Amigo, además, ha citado una iniciativa parlamentaria de 2017 para reclamar al Gobierno central que incluyese podología en la cartera común del Sistema Nacional de Salud y ha defendido la actuación de la Xunta.

Julio Torrado pidió la palabra al término de la comparecencia para señalar que había una "inexactitud" respecto a la iniciativa citada por Encarna Amigo sobre la inclusión de podólogos y considerar que se le había llamado "mentiroso". El diputado socialista defendió que el acuerdo no se aprobó, mientras que Amigo insistió en que sí.

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha dado el tema por zanjado con esa matización, lo que ha soliviantado a Torrado, puesto que considera que no ha podido argumentar con detalle. Tanto ha sido así que, tras un pequeño rifirrafe, Santalices ha acabado por llamar al orden al diputado socialista.

El acuerdo al que se referían ambos diputados se aprobó en la Comisión 5ª de Sanidade, en 2017, con modificaciones.

Así, el punto que instaba a la Xunta a reclamar al Gobierno central la inclusión de la podología en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, se aprobó por unanimidad. No así, los puntos de la misma iniciativa que planteaban estudiar la inclusión de los servicios de podología en la cartera complementaria del Sergas. Estos fueron rechazados.