Una mujer se somete a una prueba para detectar o descartar cáncer de mama. Shutterstock

Galicia adelanta el cribado de cáncer de mama a las mujeres a partir de 45 años

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes ampliar el cribado del cáncer de mama a las mujeres de 45 a 50 años. La implantación se hará de manera gradual, de forma que en 2031 la medida llegue a todas las gallegas que tienen 45 años o más.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico que la medida permitirá que todas las mujeres de 45 a 74 años participen en el cribado, al que hasta ahora eran convocadas las ciudadanas de 50 o más años.

La incorporación al programa de cribado se realizará de forma gradual: el próximo año serán convocadas las nacidas en 1982, en 2028 el Servizo Galego de Saúde (Sergas) convocará a las del 83, y así progresivamente hasta que en 2031 todas las mujeres que tengan entre 45 y 74 años puedan someterse a las pruebas.

Una noticia que permitirá detectar con mayor antelación posibles cánceres de mama, permitiendo aplicar mejores tratamientos y, previsiblemente, ampliando la tasa de supervivencia.

La noticia se produce cinco meses después de que la Comisión de Salud Pública diese el visto bueno a la medida a nivel nacional a raíz de la iniciativa de la gallega María Varela, paciente con cáncer de mama metastásico que consiguió más de 65.000 firmas para conseguir el adelanto de la edad para las primeras pruebas de detección.

Mejora del servicio de Teledermatología

El Consello da Xunta también ha dado su visto bueno a mejorar el sistema de Teledermatología para "detectar antes y mejor" cualquier problema, según explicó Rueda. Esta herramienta permite la comunicación directa entre el médico de Atención Primaria y el dermatólogo, que recibe directamente las imágenes de la piel del paciente para poder valorarlas.

"Con el paso del tiempo, la tecnología evolucionó y las cámaras ya están obsoletas, no pueden aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial", indicó el presidente de la Xunta, que concretó que la mejora aprobada hoy permitirá mejorar la calidad de las imágenes que el médico de Atención Primaria envíe al dermatólogo.

La nueva aplicación comenzará como un proyecto piloto en tres centros de salud de Galicia en las próximas semanas: A Peregrina en Pontevedra, Vite en Santiago y Sárdoma en Vigo. Si los resultados son satisfactorios, a lo largo de 2027 se extenderá al resto de los centros.