Galicia inicia un ensayo clínico en 14 hospitales para probar la vacuna combinada de gripe y Covid

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha este sábado el ensayo clínico Combogal, un estudio que se desarrollará en los 14 hospitales públicos de la comunidad para evaluar la eficacia de la vacunación combinada frente a la gripe y la covid en personas mayores de 65 años. La iniciativa busca determinar si administrar ambas vacunas en una sola dosis permite mejorar la protección frente a estas infecciones respiratorias y reducir las hospitalizaciones.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó esta mañana el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela para supervisar el comienzo del proyecto. En el recorrido estuvo acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán; el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, y el investigador principal del estudio, Federico Martinón.

El ensayo, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado 13 de octubre, se desarrollará durante cinco fines de semana consecutivos en los hospitales públicos del Servizo Galego de Saúde. La colaboración entre Galicia y Dinamarca permitirá analizar la capacidad de esta estrategia de vacunación para prevenir ingresos hospitalarios asociados a la gripe y la covid.

Dos formas de vacunación para comparar los resultados

El estudio contará con dos grupos de participantes. La asignación se realizará de forma aleatoria: una mitad recibirá la vacuna combinada frente a la gripe y la covid, mientras que la otra será inmunizada con las dos vacunas por separado. La comparación permitirá evaluar la protección que ofrece cada estrategia en la población estudiada.

La Xunta aclara que el objetivo no es comprobar por primera vez la seguridad o la eficacia de una vacuna experimental. La vacuna combinada ya ha sido testada y cuenta con autorización para su administración. Combogal pretende determinar qué estrategia de vacunación resulta más adecuada para proteger a la población mayor y prevenir hospitalizaciones.

La administración conjunta también podría facilitar que más personas completen la vacunación frente a ambas enfermedades. Según la Consellería de Sanidade, simplificar el proceso ayudaría a reducir la fatiga vacunal y las diferencias entre la aceptación de la vacuna de la gripe y la de la covid, además de facilitar la organización de las campañas sanitarias.

La Xunta enviará mensajes a 730.000 personas

Para favorecer la participación, la Consellería de Sanidade está enviando mensajes SMS informativos a unas 730.000 personas, con acceso al sistema de autocita. El objetivo es reunir entre 55.000 y 65.000 participantes en la campaña actual y alcanzar una cifra similar en la temporada 2027-2028, hasta sumar entre 110.000 y 130.000 personas.

Las personas interesadas podrán solicitar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o llamando al teléfono gratuito 900 842 217, que estará operativo de 10:00 a 20:00 horas. La disponibilidad se extenderá durante cinco fines de semana consecutivos en los 14 hospitales públicos gallegos.

Una misma persona podrá participar en las dos temporadas si así lo desea. Además, el proyecto incorporará una novedad para facilitar los trámites: el consentimiento informado podrá firmarse electrónicamente, una opción que se introduce por primera vez en Galicia en un estudio de estas características.

Con Combogal, la comunidad da continuidad a otros proyectos de investigación sanitaria como Galflu, Nirse-Gal y Sincigal, con los que la Xunta busca impulsar la investigación clínica y trasladar sus resultados a las estrategias de salud pública.