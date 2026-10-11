Niños y adultos participan en la volada de cometas organizada por la Fundación Salma junto a la Torre de Hércules Lara Fontela

A Coruña reivindica la importancia de la salud mental con una volada de cometas en la Torre de Hércules

El entorno de la Torre de Hércules se ha llenado este domingo de cometas y participantes de todas las edades con motivo de una actividad organizada por la Fundación Salma para concienciar sobre la importancia de la salud mental.

La iniciativa se celebró un día después del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el sábado 10 de octubre, y convirtió los alrededores del monumento coruñés en un espacio de encuentro para familias, niños y adultos.

Desde las 12:00 horas, numerosos participantes se acercaron a la zona para disfrutar de una jornada al aire libre en la que las cometas fueron las protagonistas.

Una actividad abierta a todas las edades

La propuesta de la Fundación Salma buscó acercar la conversación sobre la salud mental a la ciudadanía a través de una actividad participativa y accesible.

La jornada fue gratuita y contó con un servicio de préstamo de cometas, de manera que las personas que no disponían de una propia también pudieron sumarse a la iniciativa.

La presencia de numerosos niños acompañados de adultos marcó una celebración que combinó el ocio familiar con un mensaje de sensibilización sobre el bienestar emocional.

La volada de cometas se enmarcó en las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha dedicada a sensibilizar sobre la importancia del cuidado psicológico y emocional.