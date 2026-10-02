Vegalsa-Eroski reúne en A Coruña a expertos para promover hábitos saludables desde la infancia

Vegalsa-Eroski celebró este viernes en Palexco, en A Coruña, su VI Jornada de Alimentación Saludable, un encuentro que reunió a más de un centenar de estudiantes y profesionales vinculados a los sectores de la alimentación, la educación, la salud y el deporte. Bajo el lema "Buenos hábitos, buena vida", la jornada puso el foco en la importancia de adquirir hábitos saludables desde edades tempranas y en la colaboración entre diferentes entidades para impulsar iniciativas con impacto social.

El encuentro fue inaugurado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y por el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño. Durante la apertura, Ferreño destacó que la promoción de hábitos saludables no se limita a ofrecer productos de calidad, sino que también implica divulgar información y proporcionar herramientas que permitan adoptar decisiones más saludables en el día a día.

Educación para una alimentación equilibrada

Una de las primeras actividades de la jornada fue la mesa redonda "Sembrar hábitos para cosechar salud", centrada en diferentes iniciativas educativas impulsadas por Vegalsa-Eroski.

En ella participaron Eva Capelete, coordinadora de los programas 'Visita tu Súper' y 'Mates en tu Súper'; María Fontal, profesora de Educación Primaria y coordinadora de Plurilingüismo del Colegio Santo Domingo de A Coruña; y Nerea Quintela, técnico de RSE de Vegalsa-Eroski.

Los participantes compartieron experiencias relacionadas con estos programas, que se desarrollan en establecimientos Eroski de Galicia para acercar a los escolares conceptos como la alimentación equilibrada, el consumo responsable o la importancia de los productos de proximidad.

La jornada también permitió presentar la iniciativa 'Familia Challenge', puesta en marcha este año en los Autoservicios Familia de Asturias. Las diferentes propuestas utilizan actividades prácticas para introducir estos conceptos entre los más jóvenes y fomentar hábitos saludables desde las primeras etapas educativas.

El deporte como herramienta para mejorar el bienestar

La segunda mesa redonda llevó por título "Cuerpo en movimiento. Vida en equilibrio" y abordó el papel de la actividad física en la salud y el bienestar desde diferentes perspectivas.

En esta sesión participaron Álex Hernández, responsable de Marketing y Relaciones Institucionales de Básquet Coruña; Rosa Trillo, psicooncóloga y técnico de Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el Cáncer; Tania Monteagudo, responsable de Actividad Física y Deporte de la Fundación ENKI; y Luis Veiga, jefe de Eventos de La Voz de Galicia.

Los participantes pusieron en común las experiencias de sus respectivas entidades y destacaron la importancia de mantenerse activos no solo para mejorar la condición física, sino también para favorecer el bienestar emocional y la inclusión social.

La mesa permitió abordar así la promoción de la actividad física desde ámbitos diferentes, con la colaboración entre empresas, entidades sociales y organizaciones deportivas como uno de los elementos centrales.

Víctor Arufe cierra la jornada con estrategias para una vida plena

La última intervención corrió a cargo de Víctor Arufe, profesor titular de la Universidade da Coruña y divulgador especializado en actividad física y salud. El docente impartió la ponencia "Empieza hoy. Estrategias para una vida plena", con la que se puso el cierre a la jornada.

La conferencia tomó como referencia su libro Empieza hoy. 25 acciones para tomar control de tu vida y combinó evidencia científica, experiencias personales y recomendaciones prácticas. Arufe incidió en cómo pequeños cambios incorporados a la rutina diaria pueden contribuir a mejorar la salud y el bienestar a largo plazo.

La clausura correspondió a Ricardo Castro, director de RSE y Calidad de Vegalsa-Eroski, quien destacó la importancia de mantener este tipo de iniciativas y de prestar especial atención a la educación de las generaciones más jóvenes.

La compañía señaló que su objetivo es continuar impulsando programas educativos, acciones de sensibilización y colaboraciones con entidades para favorecer la incorporación de hábitos saludables y generar un impacto positivo en la sociedad.