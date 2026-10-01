La gripe aumenta en Galicia: más venta de antigripales y más consultas en la última semana

La gripe ha aumentado su incidencia en Galicia en la última semana. Los ciudadanos han comprado más antigripales y más pruebas de antígenos, además de acudir más al médico. Una situación que se repite en el caso de pacientes con coronavirus: aumentaron las consultas en todas las áreas sanitarias.

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que terminó el pasado 27 de septiembre refleja que la actividad gripal en la comunidad se encuentra en intensidad basal y con tendencia creciente.

Las tasas de venta de antigripales y pruebas de antígenos aumentaron un 24,5% y un 88,9%, respectivamente, respecto a la semana anterior, según informan las oficinas de farmacia de la red centinela. Galicia también registró más consultas: en concreto, un 25,4% más que la semana anterior, con 16,8 consultas por 100.000 habitantes.

El aumento de la tasa se produjo en todos los grupos de edad, excepto en el de 0 a 4 años. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) concreta que el grupo con la mayor tasa de consultas fue el de 5 a 19 años, con 33,4 por 100.000 habitantes, mientras que por áreas sanitarias, las consultas aumentaron en A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Vigo.

Respecto de la Covid, la tasa de consultas aumentó un 43,4%, quedando en 36,7 por 100.000 habitantes. Este aumento se observó en todos los grupos de edad, si bien fue más acentuado en el de más de 80 años, con un aumento del 70,1%. Las consultas aumentaron en todas las áreas sanitarias, siendo los mayores incrementos en las de Santiago de Compostela y A Coruña.

Ingresos

En la semana que terminó el 27 de septiembre ingresaron 31 personas con gripe confirmada, un 15,4% menos que en la semana anterior, con 33. La tasa de ingresos aumentó en las áreas sanitarias de Ferrol, Lugo y Pontevedra. En lo que va de temporada se notificaron 4.457 ingresos por gripe, la mayoría de ellos, 4.429, con virus del tipo A.

Los ingresos por Covid-19 aumentaron un 6,7%, hasta los 4,8 por 100.000 habitantes. El grupo de edad con la mayor tasa fue el de 80 y más años, con 25,7 ingresos por 100.000 habitantes. Por áreas sanitarias, la tasa aumentó en todas ellas, excepto en la de Santiago de Compostela, donde descendió un 52,5%, y la de Ferrol, que permaneció igual.

Respecto a la positividad del virus de la gripe, el Sergas concreta que fue del 4,6%, inferior a la semana anterior, cuando había alcanzado el 5,3%.

Campaña de vacunación

La Xunta inició el pasado día 28 de septiembre en las residencias de mayores la campaña de vacunación frente a la gripe, que incorpora la vacuna reforzada desde los 65 años y busca llegar a las 926.000 personas de más de 60 años. La campaña se prolongará hasta el 31 de diciembre, desarrollándose de manera progresiva en los distintos colectivos y grupos de edad.

Así, después del arranque en las residencias de mayores y centros de discapacidad, el 13 de octubre se incorporará la vacunación infantil en los centros de salud y en los 75 colegios donde la Xunta está desarrollando un proyecto piloto que ya inició el pasado año, con una población diana de 26.500 alumnos.

A partir del 19 de octubre, la vacunación se extenderá a las personas de 70 o más años y a los profesionales sanitarios y, desde el 2 de noviembre, a las embarazadas.