Bióticamente supera los 1.000 asistentes en A Coruña y refuerza su presencia en Galicia

Más de 1.000 personas llenaron este miércoles el Auditorio Gaviota de Palexco, en A Coruña, para participar en una nueva edición de Bióticamente, el encuentro organizado por Nutribiótica que regresó a Galicia con un programa centrado en la salud, el bienestar emocional y la relación entre los hábitos cotidianos y el organismo.

La jornada comenzó a las 17:00 horas y reunió a diferentes especialistas para hablar de cuestiones como la microbiota, la inflamación, el estrés, la prevención o la longevidad. Una de las intervenciones más esperadas llegó al final de la tarde de la mano de la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé.

El encargado de conducir el encuentro fue Mago More, que fue enlazando las diferentes ponencias y compartió también parte de su propia experiencia personal. El humor y la manera de afrontar las dificultades formaron parte de una intervención con la que puso el foco en la importancia de la perspectiva ante las situaciones del día a día.

De la medicina regenerativa a la microbiota

Entre los participantes estuvo el doctor Eduardo Anitua, especialista en medicina regenerativa, que centró su intervención en las posibilidades que ofrece la ciencia para mejorar la calidad de vida. Durante su exposición abordó especialmente el papel de la prevención, la respiración y los buenos hábitos.

La doctora Sari Arponen llevó posteriormente la atención hasta el intestino. La especialista profundizó en la importancia de la microbiota y en su relación con el bienestar, uno de los asuntos que ocuparon buena parte de esta edición de Bióticamente.

Las diferentes intervenciones permitieron abordar la salud desde perspectivas distintas, pero con los hábitos diarios como uno de los principales puntos en común.

Marian Rojas Estapé cerró la jornada

El cierre estuvo protagonizado por Marian Rojas Estapé, que centró su ponencia en algunos de los temas que han marcado buena parte de su trabajo divulgativo durante los últimos años.

La psiquiatra habló sobre el cortisol y el estrés, pero también sobre educación emocional y sobre la influencia que puede tener la interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor en la manera de gestionar las emociones y las relaciones personales.

Su intervención puso el broche final a una tarde que permitió acercar al público diferentes cuestiones relacionadas con la salud física y emocional desde el punto de vista de varios especialistas.

Un regreso a Galicia

La cita de A Coruña tuvo además un significado especial para la organización. Bióticamente nació en Galicia en 2023 y posteriormente celebró encuentros en ciudades como Vigo y Madrid antes de regresar este miércoles a la comunidad.

"Volver a Galicia era, de algún modo, volver a casa. Aquí nació este proyecto en 2023 y aquí hemos comprobado que el mensaje sigue calando: mejorar la salud está en manos de todas las personas, y es a través de pequeños hábitos y cuidados por donde debemos comenzar", señaló Raquel Neira, CEO de Nutribiótica.

Neira destacó también la respuesta conseguida en Palexco: "Que más de 1.000 personas hayan querido acompañarnos en A Coruña es nuestra mayor satisfacción y el mejor motivo para seguir".

Tras la cita coruñesa, la organización dejó abierta la posibilidad de que Bióticamente vuelva a celebrar una nueva edición en Galicia.