Así será la campaña de vacunación contra la gripe y el Covid en Galicia: fechas y objetivos

La Xunta ha dado a conocer hoy viernes el calendario de vacunación frente a la gripe y el Covid-19. Dos de las principales novedades son la ampliación de la vacunación de alta carga a personas de 69 años (hasta ahora llegaba a los ciudadanos de hasta 65) y la incorporación de 20 centros educativos al programa de vacunación, llegando a un total de 75.

Así lo han informado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, que han concretado que la campaña arrancará el 28 de septiembre y que se continuará organizando a través de los centros de salud, junto con la vacunación en las residencias y en los domicilios de las personas inmovilizadas.

Sanidade mantendrá la vacunación infantil de los 6 meses a los 11 años, con la vacuna intranasal como opción preferente entre los 2 y los 11 años, evitando así el pinchazo. La ampliación del número de colegios, además, supondrá que la población infantil a la que se dirige el programa aumente hasta los 26.500 alumnos, unos 7.500 más que en la campaña anterior.

Respecto a la ampliación de la vacunación antigripal de alta carga a las personas de 65 a 69 años, Gómez Caamaño recordó que el año pasado esta vacuna se extendió a los mayores de 70 años después de que los resultados del ensayo Galflu, en el que participaron cerca de 135.000 personas de 80 años o más, confirmara su mayor capacidad para reducir las hospitalizaciones por gripe.

Fechas progresivas

La campaña de vacunación de este año arrancará el día 28 en las residencias de mayores y en los centros de personas con discapacidad para, posteriormente, ir incorporando los diferentes colectivos de manera progresiva. La vacunación infantil en los centros de salud y en los colegios participantes en el programa piloto comenzará el 13 de octubre,

La Xunta, sin embargo, comenzará ya el próximo lunes 21 de septiembre la campaña de inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial, con la que se protege a los lactantes frente a una de las principales causas de infección respiratoria y hospitalización en los primeros meses de vida.

La campaña de vacunación frente al covid y a la gripe está dirigida especialmente a las personas mayores, a los niños y niñas, a las embarazadas, a los profesionales sanitarios y a las personas con condiciones de riesgo. El objetivo es alcanzar, al menos, una cobertura del 60% en la población infantil, en las embarazadas y en los trabajadores sanitarios y del 75% en las personas mayores de 60 o más años.

Tasas superiores al promedio del Estado

El conselleiro de Sanidade, durante la rueda de prensa celebrada en San Lázaro, valoró que Galicia registró en la campaña de 2025 unas tasas de cobertura superiores al promedio estatal tanto frente a la gripe como frente al covid en casi todos los grupos.

Así, a modo de ejemplo, el 72,36% de los gallegos mayores de 65 años se vacunaron frente a la gripe, mientras que el promedio de España fue del 58,47%. Entre los mayores de 80 años, la cobertura en Galicia fue del 81,22% y la de España, del 64,75%.

Las cifras son similares en el caso del Covid-19: en el caso de los mayores de 80 años, se vacunó el 67,47% en Galicia, frente al 54,58% de España. La vacunación infantil frente a la gripe fue del 71,09% en el caso de los niños de entre 1 y 5 años, frente al 52,39% de la media estatal.

Intensificación de llamamientos

Carmen Durán, por otro lado, avanzó que la Consellería de Sanidade desarrollará una campaña de intensificación de los llamamientos para incrementar el alcance de la vacunación del personal sanitario. Sanidade tiene entre sus objetivos, añadió la directora xeral de Saúde Pública, incrementar la vacunación de la gripe en el colectivo de las embarazadas.

La finalidad de la vacunación no solo es evitar contraer la enfermedad, sino también disminuir el número y la gravedad de las complicaciones de padecer gripe y covid.

La directora general de Saúde Pública explicó por último que el cronograma de la campaña se establece por prioridad de vulnerabilidad y concretó que la citación para vacunarse será por SMS, existiendo posteriormente una repesca que se hará por medio de llamada telefónica.