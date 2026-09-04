De El Salvador a Sierra Leona: cuatro países en dos semanas con la Fundación Diego González Rivas

Cinco pacientes operados en Sierra Leona han puesto el punto final a dos semanas de intensa actividad internacional para la Fundación Diego González Rivas. La entidad ha recorrido cuatro países de tres continentes en apenas unos días, con misiones en El Salvador, Siria, Chad y Sierra Leona en las que ha combinado cirugía torácica de alta complejidad con formación de profesionales locales.

El último destino ha sido Sierra Leona, donde el equipo encabezado por el cirujano coruñés Diego González Rivas realizó cinco intervenciones torácicas en dos jornadas en el Connaught Hospital. La misión permitió además desplegar uno de los proyectos más importantes de la Fundación: su Unidad Móvil de Cirugía, un quirófano diseñado para trasladar procedimientos avanzados a lugares donde las infraestructuras sanitarias dificultan su realización.

Su puesta en marcha comenzó antes de la llegada del equipo médico. Víctor Paz y Leticia Conde, técnicos del CIFP As Mercedes de Lugo, viajaron previamente al país para trabajar en el sistema de climatización y desplegar paneles solares. Desde España, Alberto Pereira prestó soporte técnico a distancia.

La conexión mediante Starlink permitió mantener wifi y controlar la Unidad en tiempo real desde España. El sistema resultó especialmente útil cuando se produjo un corte de suministro eléctrico en el hospital, mientras el quirófano móvil pudo continuar funcionando.

Junto a González Rivas participaron el anestesista Radu Podaru, los cirujanos Tom Gresnigt y Husam Enaami y las enfermeras Lorena Cantero y Silvia Contreras, además de los profesionales sanitarios del país.

Tras finalizar las intervenciones, González Rivas fue recibido por el vicepresidente de Sierra Leona. La Fundación trabaja ya en una nueva misión prevista para 2027.

Primeras resecciones mínimamente invasivas en Chad

La llegada a Sierra Leona estuvo precedida por otra misión en Chad los días 30 y 31 de agosto. En el Centre Hospitalier Universitaire La Référence Nationale de N’Djamena, el equipo realizó las primeras resecciones pulmonares mínimamente invasivas del país mediante la técnica Uniportal VATS.

Entre las operaciones se llevaron a cabo neumonectomías, que implican la extirpación completa de un pulmón, en pacientes que presentaban pulmones destruidos por patologías como la tuberculosis y el aspergiloma.

La evolución de uno de ellos llamó especialmente la atención de los profesionales locales: apenas doce horas después de que le extirpasen un pulmón ya caminaba sin dolor.

La actividad se enmarcó en la primera masterclass de Uniportal VATS celebrada en Chad, en la que se combinaron operaciones con sesiones formativas y conferencias para especialistas del país. González Rivas estuvo acompañado por Radu Podaru, mientras que Husam Enaami participó también como ponente.

Cuatro operaciones en directo en Siria

Antes de Chad, el recorrido había pasado por Damasco. Entre el 26 y el 28 de agosto, la Fundación organizó allí la primera masterclass de cirugía Uniportal VATS celebrada en Siria.

Cirujanos procedentes de diferentes ciudades sirias y de países vecinos acudieron al Hospital Universitario Nacional de Damasco para participar en las sesiones teóricas y seguir cuatro intervenciones quirúrgicas en directo.

Dos de los pacientes eran jóvenes de 14 y 17 años con bronquiectasias. Entre los procedimientos realizados figuró también una lobectomía inferior izquierda para tratar una malformación arteriovenosa.

La misión buscó que el trabajo pudiese continuar una vez finalizada la estancia del equipo internacional. Para ello, González Rivas entregó seis instrumentos quirúrgicos a los profesionales sirios destinados a facilitar la práctica de cirugía mínimamente invasiva.

El hospital reconoció al cirujano con una placa de honor por su contribución a la formación de sus especialistas.

El recorrido comenzó en El Salvador

El primero de los cuatro destinos había sido El Salvador, donde la actividad comenzó el 22 de agosto. En el centro médico quirúrgico oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, González Rivas realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón practicada en el país después de un tratamiento de inmunoterapia.

La jornada incluyó una compleja resección bronquial del pulmón derecho y una lobectomía inferior derecha a una paciente que previamente había recibido quimioterapia e inmunoterapia.

La visita permitió además comprobar los resultados de otro de los objetivos de la Fundación: formar a especialistas para que las técnicas continúen aplicándose en los países después de cada misión.

González Rivas volvió a coincidir en quirófano con Alonso, un cirujano al que había formado en Uniportal VATS primero en A Coruña y posteriormente en Shanghái y que actualmente utiliza esta técnica de forma autónoma en El Salvador.

Más allá de operar pacientes

Las cuatro paradas reflejan las diferentes vertientes del trabajo de la Fundación. Mientras en El Salvador, Siria y Chad las intervenciones se desarrollaron dentro de hospitales locales, en Sierra Leona entró en funcionamiento su propio quirófano móvil.

En todos los destinos, sin embargo, se repitió la misma fórmula: operar y formar. La atención a los pacientes se acompaña de enseñanza a especialistas locales y, en algunos casos, de la entrega de instrumental para que puedan seguir desarrollando las técnicas aprendidas.

La logística tampoco se detuvo entre una misión y la siguiente. Mientras González Rivas todavía estaba operando en Chad, los técnicos de la Fundación trabajaban ya en Sierra Leona preparando la Unidad Móvil que recibiría al siguiente equipo.