El turista contagiado de Hantavirus recibe el alta en Galicia y regresa a su lugar de origen

El turista franco-argentino que permanecía desde el jueves de la semana pasada aislado en Galicia por Hantavirus ha sido dado de alta. El hombre ha dado negativo en la prueba PCR que le han realizado y ya ha emprendido el viaje de vuelta a su lugar de origen.

El ciudadano contagiado había acudido a Urgencias en Francia el pasado 23 de julio con sintomatología "relativamente leve" y no llegó a ingresar, pero sí le hicieron la prueba. Esta persona viajó, "ya totalmente asintomática", a Galicia, adonde llegó el lunes 3 de agosto y donde estuvo aislado cuatro días.

Los dos contactos estrechos del paciente inicial también han dado negativo en las pruebas PCR, aunque continuarán en aislamiento, según han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press. Ambos pertenecen al entorno familiar y estaban haciendo cuarentena con él en el mismo domicilio.

Esto es así porque los dos deben estar en aislamiento durante 42 días, tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad. El día 0 de su cuarentena es el 28 de julio.

Las autoridades francesas, por otro lado, rastrearon el recorrido hecho por el ciudadano positivo en las regiones de Nueva Aquitania, Normandía e Île de France. El objetivo es localizar a todas las personas consideradas "contactos de riesgo", que deberán cumplir un aislamiento domiciliario de seis semanas para descartar cualquier posible contagio.

Los contactos de riesgo son las personas que hayan convivido bajo el mismo techo con el afectado o las que mantuvieron un contacto estrecho a menos de dos metros durante al menos 15 minutos, así como el personal médico que pudo atenderle sin la protección adecuada.

"No es la Covid"

La directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, Carmen Durán; la directora del Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades (Cegace), Marta Piñeiro; y una médico preventiva, especializada en epidemiología, María Otero, ofrecieron el pasado viernes una rueda de prensa para explicar la situación.

La responsable de Saúde Pública incidió en que el protocolo a seguir es "absolutamente garantista" y señaló que están en constante diálogo con el Ministerio. Carmen Durán ya avanzaba que preveían que "todo estuviese resuelto" hoy lunes, jornada en la que han confirmado el alta del turista.

Sanidade, por otro lado, ya descartaba el pasado viernes que se hubiesen producido más contactos en Galicia e insistía en lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"El Hantavirus no es el Covid", aseguró Carmen Durán, apuntando que la transmisibilidad no es "tan sencilla" ni "tan alta" como la del virus de la Covid-19, dado que en este caso tiene que haber un contacto "muy estrecho".