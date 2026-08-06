Sanidad confirma en Galicia un caso de hantavirus en un ciudadano franco-argentino

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de que un ciudadano franco-argentino que se encuentra en Galicia de paso, durante su viaje por Europa, ha dado positivo en hantavirus Andes a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia tras presentar un cuadro respiratorio leve.

A raíz de estos hechos, el ciudadano permanece aislado en Galicia desde este jueves, tal y como han confirmado fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press.

"El caso acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus", ha indicado Sanidad, que ha confirmado que el paciente viajó después a España "ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar". "En estos momentos, el paciente se encuentra bien", ha confirmado.

Una vez confirmado el positivo, fueron los servicios de salud pública franceses los que indicaron a este ciudadano la necesidad de aislamiento en su alojamiento y esperar al resto de labores de los mismos organismos en España. Así, tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse.

De este modo, y a raíz de esta prueba positiva, ha señalado que se están poniendo en marcha todos los procedimientos necesarios para el rastreo de los posibles contactos de manera segura para el conjunto de la población. De hecho, el CCAES está coordinando para la muestra y el aislamiento.

En cualquier caso, el departamento ministerial ha recordado que el país dispone de todos los protocolos "y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas".

Brote del barco

El pasado mes de mayo, un brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius hizo saltar las alarmas sobre esta enfermedad. El barco, que había partido desde Argentina, terminó fondeado en el puerto de Tenerife. Desde allí, el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud pusieron en marcha un protocolo de repatriación y aislamiento para los tripulantes a bordo, que fueron trasladados a sus respectivos países.

En el caso de los 14 españoles que viajaban en el barco, entre los que se encontraba el ornitólogo gallego Ricardo Hevia, realizaron un periodo de cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y en sus domicilios que finalizó el pasado 22 de junio.

El episodio se saldó con dos ciudadanos españoles dando positivo. Este se mantuvo en aislamiento bajo supervisión médica en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital madrileño. Según indicaba Sanidad, presentaba febrícula y su estado clínico no mostraba empeoramientos.