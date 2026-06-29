Portugal elige los equipos del Centro Nacional de Protonterapia financiado por la Fundación Amancio Ortega

El Instituto Oncológico de Oporto (IPO Porto), en Portugal, ha concluido la adjudicación de los dos equipos de protonterapia, previstos en el convenio de colaboración firmado con la Fundación Amancio Ortega y el Gobierno portugués, con una inversión total de 53 millones de euros.

La decisión significa el punto de partida del Programa de Implantación de Protonterapia en el sistema nacional de salud portugués. La empresa que ha resultado ganadora del proceso público de adjudicación es Ion Beam Applications (IBA), y los equipos seleccionados son el modelo Proteus®ONE de IBA.

"La adjudicación de estos equipos es el momento en que el Centro Nacional de Protonterapia se vuelve irreversible. Durante años hemos trabajado para que Portugal pudiera ofrecer a sus pacientes, incluidos los niños, un tratamiento de alta precisión y menor toxicidad que hoy les obliga a desplazarse al extranjero. A partir de ahora, ese futuro tiene fecha. Es también el reconocimiento público de una alianza excepcional: la Fundación Amancio Ortega y el Gobierno portugués creyeron en este proyecto cuando aún era solo una ambición, y es gracias a ese compromiso que hemos llegado hasta aquí", afirma Júlio Oliveira, presidente del Consejo de Administración del IPO Porto.

A diferencia de la cirugía, que extirpa físicamente el tumor, o de la quimioterapia, que actúa por vía sistémica, la radioterapia utiliza radiación para destruir las células tumorales. La radioterapia convencional, basada en fotones o rayos X, es eficaz, pero irradia inevitablemente tejidos sanos antes y después de alcanzar el tumor. La protonterapia representa un avance técnico significativo: los protones liberan la mayor parte de su energía precisamente en el punto en el que se encuentra el tumor, preservando de forma mucho más efectiva los tejidos circundantes. Esta propiedad se traduce en menor toxicidad, menos efectos secundarios y una mejor calidad de vida durante y después del tratamiento. Los sistemas Proteus®ONE de IBA, que se instalarán en el Centro Nacional de Protonterapia, representan la generación más avanzada de esta tecnología, concebida para tratamientos de alta precisión en el entorno clínico.

La protonterapia está indicada especialmente para tumores pediátricos, tumores de la base del cráneo, de cabeza y cuello, y otros casos en los que la proximidad a estructuras críticas hace determinante la precisión de la dosis. Actualmente, los pacientes portugueses que necesitan esta tecnología tienen que desplazarse al extranjero. El Centro Nacional de Protonterapia eliminará esa necesidad, garantizando el acceso universal a esta terapia en el marco del Servicio Nacional de Salud.

La inversión es posible gracias al apoyo financiero e institucional de la Fundación Amancio Ortega, en uno de los mayores actos de mecenazgo en salud realizados hasta ahora en Portugal. El Gobierno portugués, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía y Cohesión Territorial, ha acompañado y apoyado el desarrollo del proyecto, reconociendo el Centro Nacional de Protonterapia como una prioridad estructural para el Servicio Nacional de Salud y para el posicionamiento de Portugal en la vanguardia europea de la oncología. El IPO Porto, la Fundación Amancio Ortega y el Gobierno de Portugal, a través de la CCDR-N, la ACSS y la Dirección Ejecutiva del SNS, trabajan conjuntamente desde octubre de 2024 en el desarrollo y seguimiento del proyecto.

Ion Beam Applications, empresa belga líder mundial en este tipo de tecnología, prevé entregar los equipos a mediados de 2028, momento en el que estará concluida la primera fase de la obra del edificio que albergará el Centro Nacional de Protonterapia. A continuación, se llevará a cabo el proceso de instalación y verificación técnica de los sistemas, y está previsto el tratamiento del primer paciente a finales de 2029.