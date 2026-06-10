El doctor gallego Juan Carlos Pérez Varela, reconocido con el Premio Costa del Río

Uno de los máximos premios que otorga la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial ha reconocido la excelencia en la trayectoria del director médico de MAEX Pérez Varela

Contenido patrocinado

El Dr. Juan Carlos Pérez Varela, director médico de MAEX Pérez Varela y una de las figuras más destacadas de la ortodoncia española, ha sido distinguido con el Premio Costa del Río a toda una carrera, uno de los máximos reconocimientos que otorga la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO) a aquellos profesionales cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en el desarrollo de la especialidad.

La distinción fue entregada recientemente durante el 72 Congreso Anual de la SEdO, celebrado en Palma de Mallorca, el principal encuentro científico de la ortodoncia española y uno de los más relevantes del panorama europeo. La cita reunió a más de 1.400 profesionales nacionales e internacionales para abordar los últimos avances en diagnóstico, planificación digital, alineadores, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento ortodóncico.

Premio Costa del Río otorgado al Doctor gallego. Cedida

Un reconocimiento a más de cuatro décadas de dedicación a la ortodoncia

El Premio Costa del Río distingue trayectorias profesionales excepcionales que han contribuido al crecimiento y prestigio de la ortodoncia desde los ámbitos clínico, docente, científico e institucional. En el caso del Dr. Pérez Varela, el galardón reconoce más de cuarenta años de dedicación a la excelencia asistencial, la investigación, la formación de especialistas y la proyección internacional de la ortodoncia española.

Licenciado en Medicina y Cirugía y en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, obtuvo posteriormente el grado de Doctor en Medicina por la misma institución. Completó su formación especializada con el Máster en Ortodoncia de la Universidad de Valencia, bajo la dirección del profesor José Antonio Canut, y amplió sus conocimientos mediante estancias académicas en universidades de referencia en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha combinado la práctica clínica con una intensa actividad docente e investigadora. Actualmente lidera, como director médico, MAEX Pérez Varela, clínica de referencia en ortodoncia y odontología multidisciplinar en Santiago de Compostela, donde impulsa un modelo asistencial basado en la innovación, la evidencia científica y la atención personalizada.

Además, dirige el Máster de Ortodoncia de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de especialistas.

Una figura clave en la evolución de la ortodoncia española

La influencia del Dr. Pérez Varela se extiende más allá de la práctica clínica. Su actividad científica, su participación en proyectos de investigación y su presencia como conferenciante en congresos y foros especializados le han convertido en una referencia internacional dentro de la especialidad.

A lo largo de los años ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Houston Award de la Sociedad Europea de Ortodoncia y el Premio Renato África de la Sociedad Asiática de Ortodoncia, dos de las distinciones más prestigiosas del ámbito ortodóncico internacional.

Su compromiso con el desarrollo de la profesión también se ha reflejado en su labor institucional. Ha presidido tanto la Asociación Española de Ortodoncistas (AESOR) como la Sociedad Española de Ortodoncia, desempeñando un papel fundamental en la promoción de la excelencia científica, la formación continuada y la proyección internacional de la ortodoncia española.

Un reconocimiento que trasciende lo profesional

La concesión del Premio Costa del Río supone el reconocimiento de una trayectoria construida sobre el rigor científico, la vocación docente, la innovación constante y el compromiso con los pacientes.

Desde MAEX Pérez Varela celebran este importante galardón, que pone en valor no solo los logros alcanzados por el Dr. Juan Carlos Pérez Varela a lo largo de su carrera, sino también su contribución al avance de la ortodoncia y a la formación de generaciones de profesionales que hoy continúan desarrollando la especialidad en España y en numerosos países del mundo.

Reserva de cita en la clínica dental MAEX Pérez Varela llamando al 981 588 731 o a través de la web https://lp.maexdental.com/santiago/