Los 100 urólogos más importantes de Galicia se dan cita en el CHUAC de A Coruña

A partir de mañana viernes, el salón de actos del CHUAC acogerá a los más importantes urólogos gallegos, así como a destacados invitados nacionales y portugueses de esta especialidad, con motivo del 35 Congreso Anual de la Sociedad Gallega de Urología, organizado por el Dr. Venancio Chantada, jefe de servicio del CHUAC y actual presidente de la Sociedad Gallega.

A lo largo de las dos jornadas que dura el congreso se llevará a cabo una puesta al día y actualización de los temas diagnósticos y terapéuticos más importantes de la especialidad, con la presentación de comunicaciones, ponencias y vídeos quirúrgicos que mostrarán los avances más destacados del último año. Como es habitual, muchas de ellas reflejarán la aplicación cada vez más extendida de la cirugía robótica en los hospitales de la red sanitaria gallega.

Especial relevancia tendrán algunas de las mesas redondas, en las que expertos nacionales abordarán los últimos avances tecnológicos y terapéuticos tanto para los urólogos en formación como para los tratamientos aplicados a las distintas patologías urológicas.

Uno de los temas de especial interés será la actualización de los procedimientos en andrología, donde se expondrán los resultados de las técnicas quirúrgicas, especialmente la implantación de prótesis de pene en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), lo que supone una hospitalización inferior a 24 horas y un procedimiento prácticamente ambulatorio tras la intervención.

Asimismo, se abordarán las soluciones que pueden aplicarse a los pacientes sometidos a cirugía radical por cáncer de próstata para minimizar la disfunción eréctil posterior y recuperar esta función lo antes posible.

En otra de las mesas se debatirá sobre la actualización de los tratamientos más novedosos para el cáncer de próstata. Esta enfermedad ha experimentado en la última década avances espectaculares gracias a una caracterización más precisa de cada paciente y de la fase de su enfermedad. Los factores genéticos permitirán aplicar tratamientos personalizados y dirigidos a cada etapa, con resultados muy esperanzadores que hace años eran impensables.

Por último, entre los temas más destacados del congreso estará el presente y el futuro de la cirugía robótica. En los últimos años, el uso de la robótica se ha convertido en algo habitual en los hospitales para tratar patologías complejas o tumorales, con resultados excelentes y mínima agresividad para el paciente.

Actualmente ya existen varias plataformas europeas, americanas y asiáticas que utilizan esta tecnología, por lo que esta mesa resultará especialmente interesante para mostrar los avances constantes y las mejoras en operatividad, seguridad y efectividad.