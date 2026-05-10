La primera MIR de Urgencias y Emergencias de Galicia elige A Coruña: "Es la plaza de mis sueños"

Blanca Sabater Salgado tiene 25 años, es de Madrid y acaba de convertirse en la primera MIR que escoge la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia. Lo hará además en A Coruña, donde comenzará próximamente su formación en el Complejo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).

Graduada por la Universidad de Alcalá de Henares, Blanca asegura que toda la repercusión generada en torno a su elección le ha pillado completamente por sorpresa. "No estaba pensando en que estaba siendo la primera ni mucho menos. Estaba pensando en que había conseguido la plaza que quería, la plaza de mis sueños", explica.

La joven reconoce incluso que le sorprendió que la plaza todavía estuviese disponible cuando llegó su turno. "Para mí era una plaza muy apetecible, muy jugosa", afirma entre risas.

Una especialidad marcada por la adrenalina

La nueva residente tenía claro desde hace tiempo que quería dedicarse al ámbito de las urgencias y emergencias, una especialidad que este año se estrena oficialmente en Galicia.

"Lo que a mí me gusta es que los días sean diferentes", señala. Blanca explica que precisamente la variedad de situaciones que se viven en un servicio de urgencias es lo que más le atrae de esta profesión.

"Puedes estar atendiendo cosas leves como mocos, tos o un dolor de tobillo y de repente te puede tocar un infarto o un ictus. Eso te obliga a estar siempre pendiente y siempre alerta", comenta.

Aunque reconoce que la adrenalina forma parte importante del trabajo, también destaca que la especialidad requiere saber mantener la calma. "No estamos siempre corriendo. Hay que saber cuándo apretar y cuándo no", explica.

El CHUAC y una nueva etapa lejos de Madrid

Aunque nunca había estado en A Coruña, sí conocía Galicia por haber realizado varias veces el Camino de Santiago. Sobre el CHUAC, en cambio, sí tenía referencias muy positivas. "Es un hospital de referencia y uno de los grandes de España fuera de Madrid", destaca.

Blanca asegura que uno de sus objetivos era precisamente salir de Madrid para comenzar esta nueva etapa. "Tenía más claro que quería hacerlo fuera de Madrid que el sitio exacto", reconoce.

La futura residente considera además que A Coruña puede ofrecerle una experiencia distinta a la de otras grandes ciudades. "Me apetecía darle una oportunidad a otra cosa que no fuese Madrid o Barcelona", explica.

La joven afronta ahora una etapa llena de cambios, ya que será la primera vez que viva fuera de casa. "Tengo muchísimos nervios, pero también muchísimas ganas", admite.

Pese a ello, asegura sentirse muy tranquila por el recibimiento que ya ha tenido por parte del hospital coruñés. "Me ha escrito el jefe de servicio, la jefa de sección y mi tutor de residentes. Todos están dispuestos a abrirme los brazos", cuenta.

La noticia de su elección también sorprendió a su entorno más cercano. "Mis padres me dicen que es la mejor decisión que podía tomar y que van a venir a visitarme en cuanto puedan", concluye.