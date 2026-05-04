La mejor nota MIR de Galicia sigue los pasos de su padre: "Si tuviera que dar un consejo es ir siempre a clase"

A primera hora de la mañana, el Ministerio de Sanidad daba a conocer los primeros 350 médicos que obtuvieron las mejores notas en el MIR. En esta primera tanda, Galicia consiguió hacerse con 13 aspirantes, entre ellos el compostelano Andrés Soto Sánchez, mejor nota de Galicia y undécima mejor calificación en el examen. Andrés escogió la especialización de Otorrinolaringología en el Hospital Clínico de Santiago, el mismo departamento que dirige su padre, el jefe de servicio Andrés Soto.

"Estoy muy orgulloso y muy contento. Más que por el resultado, por el trabajo realizado", dice Andrés al teléfono a Quincemil. Consciente de que en estos procesos "siempre hay un punto de trabajo fundamental, pero también un punto de azar", el compostelano se siente "muy satisfecho y con ganas de empezar a trabajar".

Andrés siempre tuvo en mente el ser médico, aunque recuerda que también le gustaban las carreras como Matemáticas, Física, "asignaturas que en el colegio me gustaban muchísimo, muy lógicas".

Para conseguir una de las notas más altas en la prueba de evaluación médica más importante en España, Andrés se preparó "con constancia" donde lo más importante fue "la formación a lo largo de la carrera universitaria, porque esa es la base que de verdad llevamos". Tratando siempre de realizar "las cosas lo mejor posible" y "de aprender a largo plazo". "Fue un poco lo que traté de hacer desde que entré en la carrera y es lo que quiero seguir haciendo, porque la formación es a lo largo de toda la carrera profesional", señala.

Una formación que comienza desde el primer día que se inician los estudios en la Facultad de Medicina, "si tuviese que darle un consejo a alguien que empiece medicina sería ir siempre a clase y aportar un granito de arena". Aunque también señala el estudio individual como un factor clave para conseguir los objetivos académicos, "el punto clave está en ir a clase y que atiendas".

Siguiendo los pasos de su padre

Con el mejor maestro que pudo tener en su propia casa, Andrés seguirá los mismos pasos que su padre, Andrés Soto, jefe de servicio en el departamento de Otorrinolaringología en el Hospital Clínico de Santiago. Se encuentra "encantado" con la decisión, aún sabiendo "que había habido otras buenas posibilidades" y que "habría otras muchas especialidades en las que también sería muy feliz". Había contemplado otras opciones como radiología u otras especialidades quirúrgicas puras, "hay muchísimas buenas opciones, pero lo que pasa es que Otorrinolaringología me parece que es muy completa porque reúne lo mejor de cada casa".

Ahora se formará al lado de su padre, "un honor" para él, pero en el que tratará de esforzarse y de "aprender de los maestros que vaya teniendo, de todos los médicos, de todos los residentes que me acompañen".

"Yo soy de Santiago, es una ciudad que me gusta" dice orgulloso Andrés. Pero, aparte de la pegada familiar, emocional y social con la ciudad, escogió el CHUS por la investigación y la docencia, "los puntos clave que quizás pues pueden haber hecho que me haya decantado por este hospital antes que otros". "Es algo que se potencia mucho, que creo que hay facilidades para iniciarse y para una buena formación médica", señala.