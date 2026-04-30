Manuel Gómez, jefe de Cirugía Pancreática en A Coruña, ingresa en la Real Academia de Medicina de Galicia

El Doctor Manuel Gómez Gutiérrez, Jefe de Sección de Cirugía Hepatobilio-pancreática y trasplante del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha ingresado como académico en la Real Academia de Medicina de Galicia este jueves, 30 de abril.

Se trata del cirujano que puso en marcha en Galicia los implantes de páncreas y de hígado. El Dr. Gómez Gutiérrez es el Director del Programa de Trasplante Hepático y Pancreático del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) y especialista en Cirugía Hepato Gástrica Biliar en el Instituto Médico Quirúrgico San Rafael. Con anterioridad fue el Director del Programa de Trasplante Hepático y Pancreático en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS). También es experto en cirugía hepática y en ablaciones mínimamente invasivas de tumores hepáticos.

Se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y es especialista en Cirugía general y Digestiva y Doctor en Medicina y Cirugía Hepatogástrica Biliar por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Además, compaginó hasta el 2024 su labor médica con la docencia como profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santiago de Compostela.

El acto tuvo lugar esta tarde en la sede de la institución en el número 10 de la calle Durán Loriga y contó con un elogio a su trayectoria personal, sanitaria y académica a cargo del Doctor Alberto Juffé Stein, Académico Numerario titular del sillón de Cirugía Cardíaca y Secretario General de la RAMG. Durante el evento el Dr. Manuel Gómez Gutiérrez expuso al público asistente su trabajo titulado: 'Trasplante hepático. Aportaciones a la técnica quirúrgica del programa de A Coruña'.