Ya es oficial: los PAC de Galicia abrirán las 24 horas los sábados, domingos y festivos

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia abrirán todos los sábados, domingos y festivos las 24 horas. Así lo ha aprobado este lunes el Consello da Xunta, que ha dado el visto bueno al decreto que va a centralizar la atención médica extrahospitalaria en estos centros asistenciales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que los PAC atenderán pacientes las 24 horas de los sábados domingos y festivos, por lo que será preciso una reorganización e incrementar el personal. De lunes a viernes, estos espacios prestarán servicio desde las 15:00 hasta las 08:00 horas del día siguiente.

En este sentido, la Xunta creará 211 nuevas plazas para dar una mejor asistencia sanitaria en estos puntos: 100 para médicos y médicas, 80 de enfermería y 31 para otras categorías. Estas nuevas plazas estarán operativas entre este año y 2028, con una inversión de más de 10 millones de euros.

En concreto, 77 de las plazas se cubrirán este 2026: 36 de médico, 28 de enfermero y 13 de PXS (personal de gestión de servicios). La Xunta ha concretado que 69 se cubrirán el próximo año (36 de médico, 26 de enfermero y 11 de PXS) y las 65 restantes en 2028 (32 de médico, 26 de enfermero y siete de PXS).

Precisamente, el pasado 15 de abril tres de los cuatro sindicatos con presencia en la mesa sectorial de Sanidad (CSIF, CCOO y UGT) respaldaron la propuesta de la Consellería de Sanidade para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los PAC, que incluye la polémica modificación de la atención los sábados.

El acuerdo firmado la semana pasado recogía el programa especial para la cobertura asistencial los sábados: a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en este día contarán con una retribución adicional de 168 euros para los profesionales médicos, 135 euros para los de enfermería y 96 euros para los de gestión y servicios.

Más allá de la retribución, la prestación de la actividad en los PAC se regirá por el principio de voluntariedad efectiva, según los términos del programa reglado de voluntariedad acordado en la Mesa Sectorial del pasado 27 de marzo.

Además, y según el acuerdo alcanzado la semana pasada, se reconoce la flexibilidad organizativa de los calendarios en la prestación de servicios en los PAC por parte de los profesionales, condicionada al cumplimiento de las necesidades asistenciales y vinculada a la disponibilidad real de los recursos humanos.

Cribado de cáncer de mama

El Consello da Xunta también ha analizado este lunes el balance 2013.-2024 del programa gallego de detección precoz del cáncer de mama de la Consellería de Sanidade, que alcanzó una participación del 84,8% en 2024. Las masectomías, además, se han reducido a la mitad en 23 años: en el 2000 se usaban en un 51,1% de los casos, frente al 25% del 2023.

Rueda explicó que esto significa que la enfermedad se está detectando en estadios tembranos y que las técnicas de cirugías conservadoras están avanzando. El cribado se realiza a mujeres de entre 50 y 74 años cada dos años, periodicidad con la son citadas por carta y SMS para realizar la mamografía. En caso de que sea necesario realizar una valoración clínica adicional, reciben una nueva cita.

La Xunta señala que, desde que se puso en marcha el programa en 1992, se han detectado 1.851 carcinomas y 11.051 tumores invasivos en 3,5 millones de exploraciones. El cribado, añade el Gobierno gallego, logró una reducción de más del 20% en las muertes esperadas en mujeres de 50 a 69 años, mientras que en cuanto a la supervivencia relativa, las mujeres participantes presentan una supervivencia de 5 años del 94,5% frente al 83,1% de las diagnosticadas al margen del programa.