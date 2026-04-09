La voz de la gallega María se oye en Madrid: el Gobierno adelantará las mamografías a los 45 años

La voz de miles de mujeres se ha escuchado este jueves en Madrid: el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a adelantar la edad de los cribados de cáncer de mama hasta los 45 años. Lo ha hecho en una reunión con la gallega María Varela, que consiguió más de 65.000 firmas a través de Change.org.

La compostelana pedía que las mamografías se adelantasen hasta los 40 años para evitar diagnósticos tardíos como el suyo, ya que le diagnosticaron cáncer de mama metastásico directamente en estadio IV con 42 años: " Fui al médico por una lumbalgia y salí con un cáncer sin cura que ha calado ya en varios huesos por todo mi cuerpo".

Este jueves, el director general de Salud Pública y Equidad, Pedro Gullón, y la subdirectora general de Promoción, Prevención y Equidad en Salud, Estefanía García Camiño, se han comprometido a bajar la edad hasta los 45 años, tal y como establece la normativa europea.

"Reconocieron que la iniciativa ha adelantado el cribado para igualarlo a Europa. La normativa europea dice que el cribado de cáncer de mama tiene que ser a partir de los 45 años y hasta los 74. Reconocer que tu labor está consiguiendo que aceleren esto es muy bueno, pero es algo que se aprobó en 2020 y tenía que estar más que implementado", comenta la compostelana tras salir de la reunión.

El encuentro se ha producido un mes después de que María y otras tres mujeres entregasen de forma simbólica 65.000 firmas en el Ministerio de Sanidad. Ya entonces, alertaban de que la prevalencia de este cáncer aumenta en mujeres cada vez más jóvenes.

"No podemos darnos cuenta de este cambio y mantener la edad de la primera mamografía en 50 años, una decisión que se tomó en un momento en el que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes era inferior", explicaba la compostelana.

Adelantar la edad y analizar los datos

El Gobierno se ha comprometido a impulsar la aprobación definitiva antes de que termine este 2026, tras lo que dará un plazo a las comunidades autónomas para que den el visto bueno a la medida y adapten su sistema sanitario a la ampliación de los cribados. Engorros burocráticos que ralentizan una prueba fundamental para miles de personas.

María Varela señala que en España se mueren 6.600 mujeres con cáncer de mama al año, lo que supone 18 al día, sin contar aquellas que esperan por un diagnóstico que muchas veces llega tarde: "Estoy contenta pero también triste por no haber conseguido que se incluya a las mujeres desde los 40".

La compostelana explica que este tipo de cánceres tiene un importante componente hormonal que no se tiene en cuenta a la hora de realizar los cribados a las mujeres por debajo de la edad establecida si no tienen antecedentes familiares.

Como lado positivo, Varela señala que Sanidad se ha comprometido a analizar los datos disponibles actualmente para conocer mejor las estadísticas de esta enfermedad a través de un estudio. Unos datos que se traducen en saber cuántas pacientes de cáncer de mama hay en España.

"Espero que a futuro eso se traduzca en tener suficientes datos para poder tomar la decisión de adelantar todavía más los cribados, porque aunque estoy contenta con que vayan a adelantarlo a 45, yo me seguiría quedando fuera", lamenta la compostelana.

María Varela ha sido y es la voz de miles de mujeres que piden poder acceder a los cribados desde los 40 años para "salvar vidas" y evitar "llegar tarde".