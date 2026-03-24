Galicia busca frenar las agresiones a sanitarios: aprueba en pleno modificar la Ley de Salud

El pleno del Parlamento ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Salud de Galicia. Esta medida busca frenar las agresiones a sanitarios mediante medidas de prevención, algo que la oposición ha criticado al no considerar que vaya a "la raíz" del problema, que sitúa en "el deterioro del sistema sanitario".

El texto contó con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana se han abstenido, según recoge Europa Press.

La diputada socialista Elena Espinosa señala que la norma "no ataca el problema de raíz": "No se abordará mientras la Xunta no apueste por reforzar las plantillas, reducir las listas de espera y mejorar los tiempos de atención".

En la misma línea se manifestó Montse Prado (BNG), que considera que el texto "se queda en punir": "No protege realmente a los profesionales". La nacionalista ha señalado que los sanitarios "se protegen con recursos, medios y tiempo para atender a los pacientes".

El diputado de DO, Armando Ojea, ha lamentado por su parte que se establezcan "medidas meramente coercitivas" y "a posteriori". Ojea ha instado al Gobierno gallego a ir a "la raíz del problema" y a apostar por "mejorar la Atención Primaria, las Urgencias y los servicios para que no se den estos casos".

Caamaño reivindica la modificación

La modificación no ha contado con ningún voto en contra y ha sido reivindicada por el PPdeG. La diputada Encarnación Amigo ha destacado algunas de las medidas incluidas, señalando que "ha habido diálogo y cesiones" con la oposición y "ganas de llegar a acuerdos" ante una tendencia "preocupante".

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha agradecido a los grupos "el compromiso y responsabilidad institucional" y ha puesto en valor que con la norma "se eleva al máximo rango la prevención y protección frente agresiones a todo el personal del sistema gallego de salud" y cumple el objetivo de "proteger a quien cuida".