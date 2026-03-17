Las huelgas de médicos en Galicia acumulan más de 188.500 actos suspendidos desde diciembre

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado este martes de los datos de seguimiento y de impacto de las huelgas sanitarias que, desde su inicio en diciembre, han dejado un total de 188.645 actos suspendidos entre consultas de primaria, de atención especializada, cirugías y pruebas complementarias.

El seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este martes ha alcanzado el 23,77% en atención hospitalaria y el 4,79% en atención primaria, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade.

Así, en el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un respaldo medio del 18,65%.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 24,65%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo fue del 14,45%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,42% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 21,58% en el de Santiago de Compostela; el 17,94% en el de Ferrol; el 23,9% en el Hospital Universitario de Lugo; el 23,97% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,46% en el de Pontevedra; y el 32,15% en el de Vigo.

En el caso de los comarcales, el respaldo ha alcanzado el 8% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 13,45% en el Hospital Público de A Mariña; el 14,47% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 11,48% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 11,48% en el Hospital Público de Verín; y el 23,81% en el Hospital de O Salnés.

Huelga en Atención Primaria

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido de un 3,99% en la de A Coruña e Cee; 5,85% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; 3,91% en la de Ferrol; 2,42% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 1,81% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 8,74% en la de Pontevedra e O Salnés; y 6,72% en la de Vigo.

Este lunes fueron 4.500 las consultas suspendidas en Atención Primaria.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 2,38%.

Contrataciones telemáticas

Este martes el Servicio Gallego de Salud firmó con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial un nuevo Pacto sobre la selección de personal estatutario temporal del sistema público de salud de Galicia.

Esta firma del nuevo pacto se produce tras el acuerdo unánime con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (CIG, CSIF, CCOO y UGT), lo que permite avanzar en la consolidación de los derechos del personal temporal del Servicio Gallego de Salud, en aspectos tan destacados como la conciliación de la vida laboral y familiar, la protección de la maternidad, la transparencia y publicidad de los criterios de gestión o la selección de personal licenciado sanitario.

Como principal novedad, el pacto incorpora la posibilidad de ofrecer contrataciones por medios telemáticos. Hasta ahora solo existía el llamamiento telefónico. Esto conllevará un importante desarrollo técnico, con plazos progresivos de entrada en funcionamiento.