La Xunta inicia la tramitación de la ley de transformación digital de la sanidad pública gallega

El Consello de la Xunta ha acordado este lunes iniciar la tramitación de la futura ley de transformación digital del Servizo Galego de Saúde (Sergas), una norma con la que el Gobierno gallego pretende regular el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario y reforzar la ciberseguridad en todos los procesos asistenciales.

El anuncio lo realizaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la rueda de prensa posterior al Consello. Según explicó el titular del Gobierno gallego, el objetivo es acompañar la aplicación "cada vez mayor" de herramientas tecnológicas en la sanidad pública con una regulación clara que garantice un uso "seguro, ético y responsable".

La nueva norma pretende dotar a Galicia de un marco jurídico autonómico específico que ordene el uso de la tecnología en el sistema sanitario público. En este sentido, Gómez Caamaño señaló que la ley estará dirigida tanto a los profesionales del sistema como a todos los usuarios del Sergas, incorporando herramientas digitales que faciliten la gestión de los pacientes y la relación con el sistema sanitario a través de canales digitales.

El conselleiro subrayó que el desarrollo tecnológico ya forma parte del funcionamiento cotidiano de la sanidad y que el sistema maneja una enorme cantidad de datos clínicos, cuyo valor debe aprovecharse garantizando al mismo tiempo su protección. Entre los ejemplos de aplicación de estas tecnologías mencionó el uso de algoritmos capaces de detectar enfermedades como la diabetes a partir del análisis de datos sanitarios.

Además, la futura ley incluirá la creación de un Consello Asesor de Transformación Digital, que permitirá incorporar la visión de expertos en tecnología, profesionales sanitarios y otros agentes implicados en el desarrollo de la innovación en el ámbito de la salud.

Como primer paso en la elaboración de la norma, este mismo lunes se abrirá en el Portal de Transparencia un proceso de consulta pública previa. La Xunta espera contar con la participación de colegios profesionales, especialistas tecnológicos y asociaciones de pacientes para recoger aportaciones antes de redactar el texto definitivo.

Según explicó el conselleiro, la iniciativa también busca modernizar el marco jurídico sanitario en un contexto marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales y su creciente presencia en la atención sanitaria.

Compra centralizada de material sanitario

El Consello de la Xunta también aprobó autorizar una nueva compra centralizada de material no sanitario utilizado en los centros de salud y hospitales, con una inversión prevista de seis millones de euros para los próximos dos años.

Según explicó el conselleiro de Sanidade, este sistema permitirá ahorrar alrededor de 2,7 millones de euros al año, optimizando los recursos mediante la contratación conjunta de suministros para todo el sistema sanitario público gallego. La medida se enmarca en la estrategia de modernización y eficiencia del Sergas, que también busca reforzar la incorporación progresiva de nuevas tecnologías en la gestión sanitaria.