Los médicos de los hospitales gallegos vuelven a la huelga con un apoyo del 22%, según Sanidade

La sanidad gallega afronta en esta semana otra huelga, la convocada por O'Mega contra el Gobierno por el Estatuto Marco y que se suma a la indefinida, en marcha desde hace dos semanas, a la que están llamados médicos de atención primaria.

Esta mañana, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refería a la huelga en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno y pedía "sensibilidad" al Ministerio de Sanidad para solucionar el conflicto. Asimismo, volvió a insistir en que desde Sanidade se han "reunido con los sindicatos continuamente", concretamente con cinco, y acusan a la CIG y a O'Mega de no querer "hablar para solucionar el problema".

En lo referido al seguimiento de la huelga este lunes, como viene siendo habitual, las cifras difieren notablemente entre las difundidas por el sindicato convocante y la Consellería de Sanidade. Según los datos facilitados por la Xunta, el seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este lunes ha alcanzado el 21,58% en atención hospitalaria y el 4,42% en primaria. En el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 16,80%. Por su parte, el sindicato O'Mega cifra el seguimiento de la huelga hoy en 82%.

En cuanto al porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 22,23%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 14,64%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 22,45% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 17,19% en el de Santiago de Compostela; el 15,88% en el de Ferrol; el 16,70% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 25,08% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,79% en el de Pontevedra; y el 29,10% en el de Vigo. En el conjunto de los hospitales generales, el seguimiento medio de la huelga alcanzó el 22,23%.

En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 12,07% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 15,97% en el Hospital Público de A Mariña; el 13,70% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 11,48% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,11% en el Hospital Público de Verín; y el 18,99% en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales, el respaldo medio de la huelga fue del 14,64%.

Huelga en atención primaria

Por otra parte, el seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, fue del 4,27% en el área sanitaria de A Coruña e Cee; 4,83% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; 5,47% en la de Ferrol; 2,26% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 1,80% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 4,85% en la de Pontevedra e O Salnés; y del 6,87% en la de Vigo.

En lo que va de paro —activo desde el lunes 2 de marzo— se han suspendido más de 35.000 consultas en Galicia.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana alcanzó el 1,23%.