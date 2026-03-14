Médicos gallegos toman las calles de Santiago para pedir a Sanidade retomar las negociaciones

Médicos de atención primaria y hospitalariade Galicia han vuelto a salir a la calle este sábado, en Santiago, para reiterar su petición a la Consellería de Sanidade de que se siente a negociar para desconvocar la huelga indefinida que, convocada por O'Mega, lleva en marcha desde el pasado 2 de marzo.

Alrededor de un centenar de facultativos, allegados y familiares se han dado cita esta mañana en la Alameda de Santiago, desde donde han recorrido algunas de las principales calles compostelanas, haciendo una parada frente al Parlamento de Galicia y acabando la marcha en la plaza de Platerías.

Antes de comenzar la marcha, facultativos han declarado ante los medios que desde el jueves de la semana pasada no se han vuelto a reunir con la Consellería para desconvocar la huelga en primaria en marcha y que tampoco cuentan con más reuniones a la vista. A esto suman las huelgas autonómica y estatal que se retoman la semana que viene por el Estatuto Marco.

En esta línea, lamentan que los acusen de no querer negociar cuando, afirman, es "precisamente" lo que piden en cada concentración. Las negociaciones están "rotas", aseguran, porque el departamento autonómico no los atiende, pese a estar ellos, remarcan, "abiertos y deseando sentarse a negociar".

En el manifiesto de la marcha califican de "crítica" la realidad sanitaria de Galicia y piden a la Xunta que no la siga "maquillando con cifras vacías". "La Atención Primaria está en la UCI, con centros de salud desbordados y médicos que consultan a 40 o 50 pacientes al día, algo que no se puede calificar de calidad asistencial en lo que es la base de nuestro sistema sanitario", han remarcado.

En cuanto a la Atención Hospitalaria, han denunciado que "las urgencias y los hospitales trabajan al límite, las listas de espera son interminables y las demoras y la sobrecarga laboral son constantes", lo que provoca que se afronten en unas condiciones que "ponen en riesgo tanto a los profesionales médicos como a los pacientes".

Más reivindicaciones

Además de demandar al Gobierno central la redacción de un estatuto marco propio para médicos y facultativos, O'Mega quiere negociar con la Xunta el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales para todo el colectivo médico y facultativo, la recuperación de los sábados y festivos como el resto de los trabajadores de la sanidad y de la administración pública en Galicia, así como la recuperación de los días de libre disposición que se retiraron en 2012 y la actualización de la normativa de exención de guardias para los mayores de 55 años.

Reclaman también un nuevo acuerdo que regule la jornada, las retribuciones y las condiciones de trabajo de los médicos de los servicios de urgencias, ya que el actual acuerdo no se renueva desde 2007.

La actualización del complemento de productividad variable y el reconocimiento de la carrera profesional mediante un procedimiento extraordinario que permita reconocer a los facultativos el grado que les corresponde según los años efectivos de trabajo, la aplicación de protocolos frente a agresiones y acoso laboral y la equiparación plena de derechos y condiciones laborales entre los MIR (médicos residentes) y los facultativos adjuntos son otras de las reivindicaciones del colectivo médico, además de la implementación de un complemento de tutorización de especialistas en formación.

Por último, piden al Gobierno gallego un plan de choque que permita reducir las listas de espera en Atención Primaria.

Ourense también se planta con las peonadas

Por otra parte, han informado de que los cirujanos generales, anestesistas, cirujanos pediátricos, neurocirujanos y ginecólogos del Complejo Hospitalario de Ourense (CHOU) acordaron este viernes dejar de hacer peonadas.

Con esta decisión se suman a la medida que ya habían adoptado sus compañeros de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Lugo, Ferrol, Burela y O Salnés. Argumentan que se trata de una medida de solidaridad para que la Consellería de Sanidade "se siente a negociar".