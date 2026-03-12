La Xunta sitúa el seguimiento de la huelga de médicos en Atención Primaria en Galicia en un 5,98%

El seguimiento de la huelga de atención primaria convocada por las organizaciones sindicales CIG y O'Mega en el turno de mañana de este jueves fue del 5,98 % y del 3,78% en el de la tarde en los centros sanitarios de la comunidad gallega, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña y Cee fue del 9,08 %; en la de Ferrol, 6,27 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 6,41 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,98 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,33 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 5,79 %; y en la de Vigo, 8,60 %.

El Servizo Galego de Saúde cuenta durante la jornada de hoy con la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias.

Asimismo, el departamento de Sanidade confirma que como consecuencia de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por la organización sindical O'Mega en ocho jornadas de huelga, entre el lunes 2 y el miércoles 11 de marzo, se suspendieron 38.696 consultas en Galicia.