El área sanitaria de A Coruña y Cee cerró el 2025 con 42.698 cirugías y 78 días de espera media Cedida

El área Sanitaria de A Coruña y Cee realizó en el 2025 un total de 42.698 intervenciones quirúrgicas, reduciéndose el tiempo medio de espera a 78,2 días. Así, lo muestran los resultados de la actividad asistencial presentados este jueves en el CHUAC.

Los datos muestran que el número de pacientes que están a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente por patologías de prioridad 1 se redujo en más de 50, pasando de 428 en 2024 a 375 en 2025, con un tiempo medio de espera de 18,4 días. Cifra muy por debajo del objetivo establecido de 30 días.

Asimismo, se destaca dentro de la actividad quirúrgica del Área Sanitaria de A Coruña y Cee los 313 trasplantes de órganos sólidos realizados a lo largo del año 2025, así como las 530 intervenciones mediante cirugía robótica, utilizada para la realización de procedimientos cada día más complejos.

El número de consultas externas realizadas en el área sanitaria durante 2025 fue de 938.268, con un tiempo medio de espera de 53,6 días. Del número total de consultas, 249.891 son primeras citas y 688.377 son consultas sucesivas. Mientras que, el número de ingresos realizados en los distintos centros fue de 46.485, lo que supone 794 más que en el mismo período de 2024.

Servicio de urgencias y reducción de tiempos de espera

En cuanto al número de personas atendidas en los servicios de urgencias de los centros hospitalarios este alcanzó las 248.065, lo que supone 4.860 más que en el mismo período del año anterior.

Con respecto a las vías rápidas, el tiempo medio para acceder a ellas se encuentra muy por debajo de los 15 días establecidos por el Sergas. La vía de cáncer de pulmón está en 5,7 días, la de cáncer de próstata en 0,6 días, la de cáncer de mama en 4 días, la de cáncer de vejiga en 1 día, la de cáncer colorrectal en 6,4 días y la de cabeza y cuello en 2,5 días.

El tiempo medio de espera para la realización de una prueba radiológica se redujo hasta los 40,6 días, lo que supone una mejora de 11,5 días respecto al cierre del año 2024.

En cuanto a la actividad global, el número total de pruebas diagnósticas realizadas en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee durante el pasado año ascendió a 578.786. Entre estas, más de 505.000 estudios radiológicos (Rx, TAC, RMN, ...), más de 23.000 pruebas endoscópicas y más de 35.000 estudios complementarios.

Partos y Atención Primaria

El número de partos atendidos en el período comprendido entre enero y diciembre de 2025 alcanzó los 2.472, 262 más que los atendidos en 2024.

El número total de consultas realizadas por los distintos profesionales que desarrollan su actividad en los centros de atención primaria del Área Sanitaria de A Coruña asciende a 5.333.788, lo que supone un incremento del 3,2 % respecto al año anterior.

El número de atenciones realizadas en los PAC durante el pasado año asciende a 397.038, de las que 276.204 son médicas y 120.834 de enfermería.

Frente a estos datos, el Área Sanitaria de A Coruña y Cee traslada que seguirá trabajando este año para mejorar la actividad asistencial de sus centros y agradece a sus profesionales la labor que están desempeñando para lograr dicho fin. Sin su trabajo, esfuerzo, implicación y compromiso, no sería posible.